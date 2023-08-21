Алип о 3:1: «Ожидали большего от «Спартака». У них самая сильная атака в РПЛ»
Нуралы Алип заявил, что «Зенит» ожидал от «Спартака» большего.
Вчера «Зенит» в гостях обыграл «Спартак» (3:1) в матче 5-го тура Мир РПЛ.
«Большего ожидали от «Спартака». У них в чемпионате самая сильная атака – трио. Думали, они сейчас через фланги будут выходить из‑под прессинга, а «Спартак» предпочел длинный пас и забросы.
Готовились, что Бонгонда выйдет в старте. Но Медина тоже хороший игрок, знаем его по ЦСКА», – сказал защитник «Зенита».
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- начал играть на уровне (вчера сыграл лучше Эраковича);
- троллит Спартак;
- казах.
У него вообще есть минусы?
Ренану привет, его посадил на лавку казах!)
самим-то не стрёмно от таких назначений, москвичи?????