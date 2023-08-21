Алип о 3:1: «Ожидали большего от «Спартака». У них самая сильная атака в РПЛ»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Нуралы Алип Футбол

Нуралы Алип заявил, что «Зенит» ожидал от «Спартака» большего.

Вчера «Зенит» в гостях обыграл «Спартак» (3:1) в матче 5-го тура Мир РПЛ.

«Большего ожидали от «Спартака». У них в чемпионате самая сильная атака – трио. Думали, они сейчас через фланги будут выходить из‑под прессинга, а «Спартак» предпочел длинный пас и забросы.

Готовились, что Бонгонда выйдет в старте. Но Медина тоже хороший игрок, знаем его по ЦСКА», – сказал защитник «Зенита».

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69 комментариев

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Камбоджа Иванов
- бьёт и воспитывает Вендела;
- начал играть на уровне (вчера сыграл лучше Эраковича);
- троллит Спартак;
- казах.

У него вообще есть минусы?
+104
-13
+91
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Antonio Gaudi
Ожидали меньшего от Алипа, но он приятно удивил. Уже не в первой игре, кстати.
+45
-1
+44
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Машина Мощная
Ответ Caerly
Шедевральный матч от Нурика, если он сможет так играть всегда - вопросов по нему в составе не будет. Ренану привет, его посадил на лавку казах!)
а чё казахи не люди чтоли))
+33
0
+33
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шатанледс 12
С казахом в обороне спокойнее чем с бразильским пожарником, конечно
+22
-4
+18
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Алексей Окатов
Нет братишка,полузащита Барриос-Вендел-Клаудиньо,когда им интересно играть в футбол конечно - это ультимативная линия в нашем чемпионате,лучше ничего нет.
+15
0
+15
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Caerly
Шедевральный матч от Нурика, если он сможет так играть всегда - вопросов по нему в составе не будет.
Ренану привет, его посадил на лавку казах!)
+15
-1
+14
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TeddyLasso
Жестоко вот так троллить, тем более после украденного судьей матча
+16
-5
+11
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Дурачок
Гегемон российского футбола звонко щёлкнул московскую выскочку по носу!
+15
-6
+9
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Dottore
Алип растёт на глазах! Молодчик!
+8
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trav
Наполи надо было брать Алипа на замену Ким Мин Чжэ - через год за 50 продавали бы
+7
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Игорь М.
Самая сильная атака в РПЛ разбилась об не самую сильную оборону. Или кто-то реально думает, что непрофильный цз Караваев, недавно приехавший Эракович и нестабильный Алип топ-защита?)
+8
-1
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Mark Safa
А чего удивляться? Чемпионами третьего тура уже Спартак стал, остальное не важно!👏🏼
+11
-4
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Дмитрий9779
Эракович Соболева в верху переиграл полностью,хорошо работала подстраховка,Алип очень хороший матч провёл.
+7
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Markus 812
Ответ TeddyLasso
Жестоко вот так троллить, тем более после украденного судьей матча
Трудно не согласится, Спартак стал машиной для побед, и тут подлая желтая карточка. Здесь без прокуратуры не обойтись, надо разбираться
+5
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lovkac
Алип раздал базы с щепоткой троллинга
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NIK7478
Самого сильного нападения я вчера у Спартака не увидел, ни разу! Вероятно, оно напоролось на самую хорошую защиту. Опять же - Абаскаль очень слабый тренер, что очевидно уже и руководителям Спартака, я думаю. Особенно после его вчерашнего послематчевого интервью!
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Машина Мощная
Ответ Caerly
Люди, но хорошие футболисты на порядки реже, чем бразильцы!)
да) со статистикой не поспоришь))
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Собиратель хаоса
Самая сильная атака в РПЛ.. ..по версии Ловчева. Видели вчера эту атаку. Даже у Факела было больше моментов против Зенита.
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LokoMasteR
молодец Алип, вчера хорошо отыграл
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Сибирский литовец
Ответ Dottore
Алип растёт на глазах! Молодчик!
Алип растёт как Полип )
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Caerly
Ответ Машина Мощная
а чё казахи не люди чтоли))
Люди, но хорошие футболисты на порядки реже, чем бразильцы!)
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Монморенси
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
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Сайпал!
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Машина Мощная
Ответ Yujanin
ну может чел радуется ,что его соплеменник самого Ренана посадил)))
ну это же неплохо))
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Александр Васильев
если бы ещё не судья из Москвы...
самим-то не стрёмно от таких назначений, москвичи?????
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Сибирский литовец
Ответ Машина Мощная
а чё казахи не люди чтоли))
Ха
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