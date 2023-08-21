Алип о 3:1: «Ожидали большего от «Спартака». У них самая сильная атака в РПЛ»

Нуралы Алип заявил, что «Зенит» ожидал от «Спартака» большего.

Вчера «Зенит» в гостях обыграл «Спартак» (3:1) в матче 5-го тура Мир .

«Большего ожидали от « ». У них в чемпионате самая сильная атака – трио. Думали, они сейчас через фланги будут выходить из‑под прессинга, а «Спартак» предпочел длинный пас и забросы.

Готовились, что Бонгонда выйдет в старте. Но Медина тоже хороший игрок, знаем его по ЦСКА», – сказал защитник « ».

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