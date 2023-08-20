Семак об игре «Зенита»: «Победили – можно было и похвалить. Нашему футболу добавится позитивного аромата, если убрать зависть и злость из риторики»

Сергей Семак оценил игру «Зенита» на старте сезона Мир РПЛ.

В 5-м туре Мир «Зенит» обыграл « » со счетом 3:1. Сине-бело-голубые занимают 4-ю строчку турнирной таблицы, набрав 10 очков.

– О чем говорили после игры с Литвиновым? Переманиваете?

– Нет, уточнил, как здоровье и самочувствие, пожелал удачи. Я не только с игроками «Спартака» поговорил, – со многими, кого знаю.

– Когда «Зенит» вернет чемпионский футбол?

– У нас сейчас обойма игроков, готовых к нынешнему футболу. Исходим из состава, который есть.

Что касается чемпионского или нет футбола, то если убрать из риторики зависть и злость, нашему футболу добавится позитивного аромата. Мы победили, можно было бы и похвалить. Но вопрос прозвучал с подковыркой. Ничего, мы к этому готовы, – сказал главный тренер « ».

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