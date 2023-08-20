Семак об игре «Зенита»: «Победили – можно было и похвалить. Нашему футболу добавится позитивного аромата, если убрать зависть и злость из риторики»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Руслан Литвинов Футбол

Сергей Семак оценил игру «Зенита» на старте сезона Мир РПЛ.

В 5-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:1. Сине-бело-голубые занимают 4-ю строчку турнирной таблицы, набрав 10 очков.

– О чем говорили после игры с Литвиновым? Переманиваете?

– Нет, уточнил, как здоровье и самочувствие, пожелал удачи. Я не только с игроками «Спартака» поговорил, – со многими, кого знаю.

– Когда «Зенит» вернет чемпионский футбол?

– У нас сейчас обойма игроков, готовых к нынешнему футболу. Исходим из состава, который есть.

Что касается чемпионского или нет футбола, то если убрать из риторики зависть и злость, нашему футболу добавится позитивного аромата. Мы победили, можно было бы и похвалить. Но вопрос прозвучал с подковыркой. Ничего, мы к этому готовы, – сказал главный тренер «Зенита».

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13 комментариев

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Дмитрий9779
Всё по делу и как всегда корректно,с победой Зенит!
+13
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St.7
Заслуженная победа.Удачи Зениту в дальнейшем!💙🤍
+7
0
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Удар Кержакова
Карпов задавал вопрос?
+5
0
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SMART789
У журналиста как и комментаторов зубы абаскалят по отношению к нам и так не только в этом матче
+5
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fRsk
Трушечкин и Журавель в своём стиле, как всегда жиденько себе в штаны. Комментарий матча и послематчевые вопросы на уровне ниже плинтуса.
+4
0
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Mark Safa
Зависть и злость….Зарема это рот тебя 🤣🤭
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Vićtor Diaź
Ответ Удар Кержакова
Карпов задавал вопрос?
Или чернявский
+1
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Krizisru
Журналист от Бога просто…
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Поцелуй Оздоева
Это кто такой вопрос задал?
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леннорыч-абрамович
Говорят, Холланд - специалист по позитивному аромату в футболе.
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ХавиГави_Паратрупер
Три чемпионских тура закончились, а значит, что позитивного аромата будет всяко больше🤓
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Markus 812
Несмотря на нытье некоторых болел сбег- Богданыч гнет свою линию!!! Тактическая победа , спокойно сыграли , до придуманного пенальти, там немного нервно стало. Мастеркласс от чемпиона!!! Браво Тренер!!!
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Данко Лазович
не осталось нормальных журналистов. Все прикормлены одной московской командой)
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