Вендел о 3:1 со «Спартаком»: «У «Зенита» было преимущество во всех эпизодах. В таких матчах побеждает тот, кто меньше ошибается»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Вендел Футбол

Вендел считает, что «Зенит» превзошел «Спартак» по всем параметрам.

В 5-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счетом 3:1. Вендел оформил дубль, забив на 32-й и на 73-й минуте матча.

– Можно ли сказать, что сегодня Вендел образца прошлого сезона вернулся?

– В прошлом сезоне мне удалось себя хорошо показать, забить восемь голов. Сегодня удалось сделать дубль. Надеюсь, в этом сезоне получится забить больше мячей.

Эта игра была важна для нас, принципиальный матч. Во всех эпизодах игры «Зенит» имел преимущество. На протяжении всей недели мы упорно работали.

Было ли тяжело, когда «Спартак» отыгрался? Мы все понимали, в таком матче побеждает тот, кто меньше ошибается, – сказал полузащитник «Зенита».

После 5 туров «Зенит», набрав 10 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 9 очками идет на 6-й строчке.

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22 комментария

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Groznyi2024
Человек бухал все лето и унижает спартак в первой же игре
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ТрактоПоктер
Хозяин Спартака!
+19
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Groznyi2024
Человек бухал все лето и унижает спартак в первой же игре
Зачем напрягаться, когда три первых тура уже прошло и народный гегемон уже не такой страшный?😼
+14
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ХавиГави_Паратрупер
Прикормили трёхтуровых, а потом буднично нафаршировали яблоками😎
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blаncо
Повезло московским спартачам. Посмотрели на игру по-настоящему топовых футболистов.
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Wirtgen
Лысый плутишка, решил внести интрижку..
+6
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Бронислав Каминский
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Вендел настолько на спокухе играет
Вспоминается его первое интервью в Пулково,где у него глаза укуренные)
+7
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Nogoi89
Вендел - красавчик просто. Ну,, понятно характер сложный. Но талант и физические данные - топ. Приехать позже всех, реально быть тяжёлым и так быстро выйти на свой уровень... Природа на нем не отдыхала)
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миха Попов
Нас Питер раскатал по полной программе!!! Надо это принять! 👏👏👏 П. С. Опять Свинов в воротах?
+6
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a.k.a. DRAGON0928
Вендел настолько на спокухе играет
+6
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Данко Лазович
лучший трансфер Зенита за лето получился не за деньги, а за кодировку))
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миха Попов
Мы проиграли и это факт!!! Питер играл умнее и граммотнее! ЗЕНИТ с ПОБЕДОЙ!!!!
+5
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Никита Самарин
Всё так. Без надёжной игры обороны, большие матчи не выигрывают.
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cektor
Вендел зарешал
Хозяин спартака
+2
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svaz
вендела лучший сегодня и однозначно системообразующий игрок
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иван кочубей
Маркус топ!
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Фантом
Ответ Jonny
Свинов пропустил за 3 игры 10 голов ,но он продолжает его упорно пихать в состав 🤦‍♂️
Ну конкретно в этом матче он не виноват ни в одном. Да и, насколько я понимаю, выбор все равно невелик.
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Jonny
Свинов пропустил за 3 игры 10 голов ,но он продолжает его упорно пихать в состав 🤦‍♂️
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Дмитрий9779
Вендел лучший,Клауд украшение нашего чемпионата,все молодцы,заслуженная победа!
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zhongler
Ответ Groznyi2024
Человек бухал все лето и унижает спартак в первой же игре
каков уровень в стакане, таков уровень в игре. аксиома:))))
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Бронислав Каминский
Вспоминается его первое интервью в Пулково,где у него глаза укуренные)
Ну у каждого свой допинг)
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