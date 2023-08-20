Вендел о 3:1 со «Спартаком»: «У «Зенита» было преимущество во всех эпизодах. В таких матчах побеждает тот, кто меньше ошибается»

Вендел считает, что «Зенит» превзошел «Спартак» по всем параметрам.

В 5-м туре Мир «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счетом 3:1. Вендел оформил дубль, забив на 32-й и на 73-й минуте матча.

– Можно ли сказать, что сегодня Вендел образца прошлого сезона вернулся?

– В прошлом сезоне мне удалось себя хорошо показать, забить восемь голов. Сегодня удалось сделать дубль. Надеюсь, в этом сезоне получится забить больше мячей.

Эта игра была важна для нас, принципиальный матч. Во всех эпизодах игры «Зенит» имел преимущество. На протяжении всей недели мы упорно работали.

Было ли тяжело, когда «Спартак» отыгрался? Мы все понимали, в таком матче побеждает тот, кто меньше ошибается, – сказал полузащитник «Зенита».

После 5 туров «Зенит», набрав 10 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 9 очками идет на 6-й строчке.

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