Семак о 3:1: «Спартаку» не хватает надежности в обороне: забивают много, пропускают еще больше»
Сергей Семак высказался о ненадежной обороне «Спартака» после победы «Зенита».
Вчера «Зенит» в гостях обыграл «Спартак» (3:1) в матче 5-го тура Мир РПЛ.
– Эмоциональная игра. У нас присутствовал излишний брак, возможно, из‑за нервозности. Могли раньше решить судьбу матча, но довольны победой, будем готовиться к следующим играм.
– Что особенно понравилось?
– Многое. Не понравился брак. Были плюсы и минусы, в целом рады победе.
– Вендел не тренировался месяц. Удивились быстрому набору его формы?
– Давно знаем его возможности. Оставалось набрать игровой тонус, но Вендел умеет делать с мячом многое. Как только может показать больше, показывает, мастерство есть мастерство. Пока многовато брака в передачах у Вендела, но это не только его проблема, но и Эраковича, например. На сегодняшний день Вендел игрок команды, он в «Зените».
– Как готовились к этой игре, учитывая предыдущие неудачи?
– Мы знали, как играют они, они знают, как мы. У «Спартака» не хватает надежности в обороне, забивают много, пропускают еще больше. Мы со своей стороны попытались использовать сложившуюся систему, отчасти в этом помог первый гол.
– Почему не сыграл Ренан?
– Алип смотрится лучше в ряде аспектов, мы его потихоньку учим, он заслужил [попадание в] стартовый состав и провел хороший матч. Здоровая конкуренция.
– Фернандес не слишком глубоко садится в оборону?
– Он много пропустил, это сказывается. Садится, когда устает. Со временем наберет форму, исправится. Будет еще более активен, – сказал главный тренер «Зенита».
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Напомню про Манчини, который 100 млн трансферами облажался и ушёл с позором
Но впереди "Урал" и ЦСКА. Посмотрим, была ли эта игра шагом к возвращению на прежние позиции или нет.
Да, вчера всё закончилось хорошо, но доводить до такого не надо, это слишком большой риск. Ростов например за это наказал, хотя в отличие от вчерашнего Спартака , они даже внятных моментов в том матче не создали.
Нельзя так сильно отпускать инициативу в матчах, это чревато.
даже лысый гитарист кроме пенальти липового ничего не смог придумать.
а судейство было просто безобразнейшее, я бы лысого до весны дискалификнул
ни-че-го-шень-ки не увидел от Спартака - только налитые кровью глаза и постоянная грубость, на которую карасик забил и усё!!!
как буд-то играли на Кубок с командой типа Пенза(((
Ну и ещё одна задача тренера - это чтобы твои игроки развивались, показывали свою лучшую игру и добывали результат. У Семака вчера играли Сергеев и Мантуан в атаке. У Манчини они бы не показали такой же игры, а потом ты говорил бы об отсутствии игроков высокого класса.
У Семака был разный состав: сильнее и не очень, но результат один.
Медина тоже выглядит неубедительно последние матчи.
Сколько бы Спартак отхватил?
Только Паредес — а кто всех этих игроков просил?
овец стоят 3 барана и ты меняешь стадо, то эти 3 барана так и будут упрямо вести отару овец...
кому интересно - найдите мой коммент про Спартак, причём дельный!