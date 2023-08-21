Семак о 3:1: «Спартаку» не хватает надежности в обороне: забивают много, пропускают еще больше»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Марио Фернандес Матч ТВ Вендел Нуралы Алип Роберт Ренан Футбол

Сергей Семак высказался о ненадежной обороне «Спартака» после победы «Зенита».

Вчера «Зенит» в гостях обыграл «Спартак» (3:1) в матче 5-го тура Мир РПЛ.

– Эмоциональная игра. У нас присутствовал излишний брак, возможно, из‑за нервозности. Могли раньше решить судьбу матча, но довольны победой, будем готовиться к следующим играм.

– Что особенно понравилось?

– Многое. Не понравился брак. Были плюсы и минусы, в целом рады победе.

– Вендел не тренировался месяц. Удивились быстрому набору его формы?

– Давно знаем его возможности. Оставалось набрать игровой тонус, но Вендел умеет делать с мячом многое. Как только может показать больше, показывает, мастерство есть мастерство. Пока многовато брака в передачах у Вендела, но это не только его проблема, но и Эраковича, например. На сегодняшний день Вендел игрок команды, он в «Зените».

– Как готовились к этой игре, учитывая предыдущие неудачи?

– Мы знали, как играют они, они знают, как мы. У «Спартака» не хватает надежности в обороне, забивают много, пропускают еще больше. Мы со своей стороны попытались использовать сложившуюся систему, отчасти в этом помог первый гол.

– Почему не сыграл Ренан?

– Алип смотрится лучше в ряде аспектов, мы его потихоньку учим, он заслужил [попадание в] стартовый состав и провел хороший матч. Здоровая конкуренция.

– Фернандес не слишком глубоко садится в оборону?

– Он много пропустил, это сказывается. Садится, когда устает. Со временем наберет форму, исправится. Будет еще более активен, – сказал главный тренер «Зенита».

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41 комментарий

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Caerly
Это именно тактическая победа "не тренера"(с) Семака. Переиграли полностью.
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kaka10
Ответ Caerly
Это именно тактическая победа "не тренера"(с) Семака. Переиграли полностью.
Семак своими достижениями уже доказал, что является топ тренером в рамках РПЛ уж точно. Держать команду на 1 месте с постоянными изменениями в составе это показатель.

Напомню про Манчини, который 100 млн трансферами облажался и ушёл с позором
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Алексей Кузнецов
А ведь правда, Алип вчера хорошо сыграл. Как впрочем многие. Ну и сам Сергей Богданович очень хорошо подготовился в плане тактики к матчу.
Но впереди "Урал" и ЦСКА. Посмотрим, была ли эта игра шагом к возвращению на прежние позиции или нет.
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mean machine/
Сравните с наркоманскии бредом Абаскаля.
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atomio
Вендел в шлепках прямо с пляжа вышел на поле и унизил тушино. Показал что чемпионами они могут быть пока только в соревновании из трех туров.
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Собиратель хаоса
Который день уже пишут про какую-то мегамощную атаку Спартака. Видимо вчера эта атака взяла выходной. Как только столкнулись с приличной защитой - минимум голевых моментов и всего 1 гол со случайной пенки. А что до предыдущих игр - так вчера Ахмат и Сочи тоже по четыре банки положили. Никто же не пишет, что у них суператака.
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Александр Васильев
Ответ atomio
Вендел в шлепках прямо с пляжа вышел на поле и унизил тушино. Показал что чемпионами они могут быть пока только в соревновании из трех туров.
а был бы не заряженный моссудья, к 12-ой минуте кто-то остался в меньшинстве, ПОЗОРИЩЕ полное!!!!
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a.k.a. DRAGON0928
Вот согласен насчет того, что Фернандес еще не в лучших кондициях. Крайне вяло идет в атаку
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Antonio Gaudi
А мне очень не понравился второй тайм. Слишком много позволили создать Спартаку, особенно после привезённого на ровном месте пенальти. Пересмотрел обзор : там был и удар Промеса опасный, когда мяч попал во внешнюю сторону сетки и был удар Бонгонды, который оказался свободным на краю вратарской, было и пара опасных навесов, когда проигрывали воздух и давали спартаковцам пробить.
Да, вчера всё закончилось хорошо, но доводить до такого не надо, это слишком большой риск. Ростов например за это наказал, хотя в отличие от вчерашнего Спартака , они даже внятных моментов в том матче не создали.
Нельзя так сильно отпускать инициативу в матчах, это чревато.
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Александр Жердин
Ответ Спартак сила
повезло Питеру вчера судью опять купили
Не дал безнаказанно бить по ногам? Какой подлец,однако!
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Сергей Жарковский
Тактика Спартака утонула в Абаскалевском ромбе в середине поля, счёт на табло говорит сам за себя.
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Алексей Кузнецов
Ответ Спартак сила
повезло Питеру вчера судью опять купили
Гильермо, наконец-то вы на Спортсе, только зачем в нике так нагло врать?
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Александр Васильев
Ответ rigobersong
Потому что жикия давно уже не игрок:) Лучше бы Кутепова вернули:))
У Джики с Флиппером уже своя команда, нафиг им футбол?
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Александр Васильев
Ответ Собиратель хаоса
Который день уже пишут про какую-то мегамощную атаку Спартака. Видимо вчера эта атака взяла выходной. Как только столкнулись с приличной защитой - минимум голевых моментов и всего 1 гол со случайной пенки. А что до предыдущих игр - так вчера Ахмат и Сочи тоже по четыре банки положили. Никто же не пишет, что у них суператака.
как же Ловчев нам грамотно всё перед игрой расписал, что атака у кб - это почти мансити, оборона у Зенита дырища...
даже лысый гитарист кроме пенальти липового ничего не смог придумать.
а судейство было просто безобразнейшее, я бы лысого до весны дискалификнул
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Александр Васильев
Ответ Caerly
Это именно тактическая победа "не тренера"(с) Семака. Переиграли полностью.
раскололи, как орех фундук кувалдой!
ни-че-го-шень-ки не увидел от Спартака - только налитые кровью глаза и постоянная грубость, на которую карасик забил и усё!!!
как буд-то играли на Кубок с командой типа Пенза(((
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kaka10
Ответ Юра Зыков
Манчини было пофиг,да и контакта с русско говорящими не нашел(Дзюба как бы его не хаяли,а в раздевалки не на последних ролях в команде был) Семак при всем к нему уважение,не сказал бы что он какой то тактический гений даже в рамках РПЛ,да и при Манчини по сути только Паредес(был высокого класса),а у Семака их костяк
Найти общий язык со своей командой - это одна из задач тренера. Зачем оправдывать "топ тренера" такими аргументами, не понимаю.

Ну и ещё одна задача тренера - это чтобы твои игроки развивались, показывали свою лучшую игру и добывали результат. У Семака вчера играли Сергеев и Мантуан в атаке. У Манчини они бы не показали такой же игры, а потом ты говорил бы об отсутствии игроков высокого класса.

У Семака был разный состав: сильнее и не очень, но результат один.
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Сергей Сергеевич
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Ваш тренер нормальных игроков в атаку выпустил только после 45-й
Всё так. Игнатов не уровень старта. Он может после 70 минуты выйти под уставшего соперника и сделать пару классных вещей. Но со старта он всегда играет отвратительно. Отобрать не может, вечно фолит. И гол был забит после того, как мяч с фланга попал к нему у входа в штрафную, а он не смог его обработать и потерял перед штрафной.
Медина тоже выглядит неубедительно последние матчи.
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Bartez1986
вчера прям до хрена забили. особенно с игры
Ваш тренер нормальных игроков в атаку выпустил только после 45-й
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Сергей Сергеевич
Ответ Локоть Артеста
Ничто в мире не вечно, кроме спартаковского цикла.
И когда он последний раз работал?
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Алексей Кузнецов
Ответ Antonio Gaudi
А мне очень не понравился второй тайм. Слишком много позволили создать Спартаку, особенно после привезённого на ровном месте пенальти. Пересмотрел обзор : там был и удар Промеса опасный, когда мяч попал во внешнюю сторону сетки и был удар Бонгонды, который оказался свободным на краю вратарской, было и пара опасных навесов, когда проигрывали воздух и давали спартаковцам пробить. Да, вчера всё закончилось хорошо, но доводить до такого не надо, это слишком большой риск. Ростов например за это наказал, хотя в отличие от вчерашнего Спартака , они даже внятных моментов в том матче не создали. Нельзя так сильно отпускать инициативу в матчах, это чревато.
Мне начало второго тайма тоже не понравилось, слишком прижались к своим воротам. Надеюсь, что Семак это учтет в ближайших матчах.
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Pirelli
Ответ riverman1980
А теперь представь, что Вендел не вернулся ) Как блестяще Семак играл с Ду Кейросом или Ерохиным в основе мы все недавно видели.
А представь, что не уехали Малком и Кузяев.
Сколько бы Спартак отхватил?
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Поцелуй Оздоева
Ответ riverman1980
Манчини весну доигрывал с Заболотным, Мевлей и Ерохиным в основе, у него и близко не было такого сильного состава как у Семака.
Манчини всех этих игроков просил сам. А Семак на следующий сезон без трансферов закончил первую часть сезона на первом месте.
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Поцелуй Оздоева
Ответ Юра Зыков
Манчини было пофиг,да и контакта с русско говорящими не нашел(Дзюба как бы его не хаяли,а в раздевалки не на последних ролях в команде был) Семак при всем к нему уважение,не сказал бы что он какой то тактический гений даже в рамках РПЛ,да и при Манчини по сути только Паредес(был высокого класса),а у Семака их костяк
Манчини было пофиг — вот это профессионал!

Только Паредес — а кто всех этих игроков просил?
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Step_up
Семак спокойно даёт верные советы Абаскалю. Во-первых, понимает, что Спартак не конкурент. Во-вторых, - что Абаскаль всё равно будет считать себя самым умным и винить Карася, что убил чемпионат одной жёлтой карточкой.
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Александр Васильев
не охота мне повторяться, но когда во главе отары
овец стоят 3 барана и ты меняешь стадо, то эти 3 барана так и будут упрямо вести отару овец...
кому интересно - найдите мой коммент про Спартак, причём дельный!
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