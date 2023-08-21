Семак о 3:1: «Спартаку» не хватает надежности в обороне: забивают много, пропускают еще больше»

Сергей Семак высказался о ненадежной обороне «Спартака» после победы «Зенита».

Вчера «Зенит» в гостях обыграл «Спартак» (3:1) в матче 5-го тура Мир .

– Эмоциональная игра. У нас присутствовал излишний брак, возможно, из‑за нервозности. Могли раньше решить судьбу матча, но довольны победой, будем готовиться к следующим играм.

– Что особенно понравилось?

– Многое. Не понравился брак. Были плюсы и минусы, в целом рады победе.

– Вендел не тренировался месяц. Удивились быстрому набору его формы?

– Давно знаем его возможности. Оставалось набрать игровой тонус, но Вендел умеет делать с мячом многое. Как только может показать больше, показывает, мастерство есть мастерство. Пока многовато брака в передачах у , но это не только его проблема, но и Эраковича, например. На сегодняшний день Вендел игрок команды, он в « ».

– Как готовились к этой игре, учитывая предыдущие неудачи?

– Мы знали, как играют они, они знают, как мы. У « » не хватает надежности в обороне, забивают много, пропускают еще больше. Мы со своей стороны попытались использовать сложившуюся систему, отчасти в этом помог первый гол.

– Почему не сыграл Ренан?

– Алип смотрится лучше в ряде аспектов, мы его потихоньку учим, он заслужил [попадание в] стартовый состав и провел хороший матч. Здоровая конкуренция.

– не слишком глубоко садится в оборону?

– Он много пропустил, это сказывается. Садится, когда устает. Со временем наберет форму, исправится. Будет еще более активен, – сказал главный тренер «Зенита».

«Спартак» плох в обороне. Насколько?

Вендел даже не готовился к сезону – и развалил «Спартак» дублем

«Зенит» обыграл «Спартак» – 3:1! Москвичи страдают без побед почти 6 лет🔥

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку