Соболев об 1:3 от «Зенита»: «Они были сильнее. «Спартак» не поверил в себя до конца, возможно»

Александр Соболев признал, что «Зенит» заслужил победу в матче со «Спартаком».

Вчера «Спартак» дома уступил « » (1:3) в матче 5-го тура Мир .

– Отрицательные впечатления, проиграли.

– По делу?

– На мой взгляд, да. Они были сильнее.

– Что случилось?

– Не поверили в себя до конца, возможно. Отвратительный первый тайм, второй получше был.

– Вендел не готовился к сезону и забил сегодня два гола…

– Без разницы, Вендел, Малком, Ибрагимович. Я играю за «Спартак».

– После поражения от «Урала» в прошлом туре был разговор?

– Не могу так сказать. Были теории, обсуждения. Говорили про отношение к играм, – сказал автор единственного гола « ».

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