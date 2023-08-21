Соболев об 1:3 от «Зенита»: «Они были сильнее. «Спартак» не поверил в себя до конца, возможно»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Александр Соболев признал, что «Зенит» заслужил победу в матче со «Спартаком».

Вчера «Спартак» дома уступил «Зениту» (1:3) в матче 5-го тура Мир РПЛ.

– Отрицательные впечатления, проиграли.

– По делу?

– На мой взгляд, да. Они были сильнее.

– Что случилось?

– Не поверили в себя до конца, возможно. Отвратительный первый тайм, второй получше был.

– Вендел не готовился к сезону и забил сегодня два гола…

– Без разницы, Вендел, Малком, Ибрагимович. Я играю за «Спартак».

– После поражения от «Урала» в прошлом туре был разговор?

– Не могу так сказать. Были теории, обсуждения. Говорили про отношение к играм, – сказал автор единственного гола «Спартака».

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36 комментариев

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Antonio Gaudi
Кстати почему-то мало пишут про игру Клаудиньо и вчерашний его пас на Вендела, который отрезал весь Спартак. Это же было гениально : почти с центра поля, ещё и низом, срезал весь пласт обороны москвичей. И Вендел с Мантуаном тоже очень грамотно сыграли, растащив центральных защитников и создав искусственный коридор. Как минимум на главной должен быть разбор этого паса и гола, такая красота случается далеко не в каждом туре, а тут ещё и градус противостояния был очень высок.
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lovkac
Спартак просто играет по анти-бразильской системе. Они забивают сколько могут, а им сколько захотят
+37
-5
+32
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Caerly
Мы весь матч следили за поведением Соболева. Очень внезапно, но он ни разу не открыл рта лишний раз, реальный респект - смог взять себя в руки.
+24
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Илья Деньгин
Мне, как болельщику Спартака, непросто это признать, но Зенит в любом состоянии сейчас будет сильнее моей команды. До такого уровня игры Спартаку ещё далеко. Да, неплохой второй тайм провели, но этого мало. Зенит по большому счёту легко довёл матч до победы. Очень много работы предстоит, чтобы что-то противопоставить Зениту в данное время. Но не отчаиваемся
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fil_spb
"– На мой взгляд, да. Они были сильнее.
– Что случилось?
– Не поверили в себя до конца, возможно. Отвратительный первый тайм, второй получше был."

Нет, ну это уже ни в какие ворота. Вообще то, "Схема работала, у «Спартака» были хорошие моменты в первые 20 минут. Странное решение показать Игнатову желтую нас подкосило" (с) Абаскаль.

Повторяю, Абаскаль молодец и футбольный гений, а Карасев злодей и убийца футбола. А Соболев сегодня без выходного. А то ишь чего удумал, первый тайм понимаешь отвратительный.
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MR Hahn
Ответ Antonio Gaudi
Кстати почему-то мало пишут про игру Клаудиньо и вчерашний его пас на Вендела, который отрезал весь Спартак. Это же было гениально : почти с центра поля, ещё и низом, срезал весь пласт обороны москвичей. И Вендел с Мантуаном тоже очень грамотно сыграли, растащив центральных защитников и создав искусственный коридор. Как минимум на главной должен быть разбор этого паса и гола, такая красота случается далеко не в каждом туре, а тут ещё и градус противостояния был очень высок.
Пас был хорош, но Вендел получил столько свободы в первую очередь потому что несравненный Даня Хлусевич решил просто не бежать за ним.
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Алексей Ильин
Погодите-погодите. Но ведь сама Зарема сказала, что Спартак проиграл из-за судьи. А она же разбирается куда лучше футболистов, судей, экспертов и господа Бога вместе взятых XD
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fil_spb
Ответ Antonio Gaudi
Кстати почему-то мало пишут про игру Клаудиньо и вчерашний его пас на Вендела, который отрезал весь Спартак. Это же было гениально : почти с центра поля, ещё и низом, срезал весь пласт обороны москвичей. И Вендел с Мантуаном тоже очень грамотно сыграли, растащив центральных защитников и создав искусственный коридор. Как минимум на главной должен быть разбор этого паса и гола, такая красота случается далеко не в каждом туре, а тут ещё и градус противостояния был очень высок.
Мантуан не просто растащил центральных защитников, но ещё и специально подстроился под игрока Спартака и чисто, без фола, корпусом не дал ему сблизиться с Венделом в момент приёма мяча. Это был очень умный манёвр. Но спортс лучше с Заремой и Мостовым свяжется, чем будет компетентно анализировать ход матча и действия игроков.
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AuroraBorealis
Ответ Caerly
Мы весь матч следили за поведением Соболева. Очень внезапно, но он ни разу не открыл рта лишний раз, реальный респект - смог взять себя в руки.
В самом-самом начале матча он пытался, но Карасёв ему что-то очень выразительно объяснил (видимо предупредил). Это даже крупным планом показали в трансляции
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lovkac
Ответ Oleg Olegov
Комментарий удален пользователем
Доколе терпеть такое отношение к Богом данному клубу, свету наших очей и надежде всего российского футбола?! Создаем петицию по снятию великого клуба с этого фарса!
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Сергей48
Адекватная оценка! Признать силу соперника мужской поступок и сильная сторона спортсмена!
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Anton Vasilev
Ответ Caerly
Мы весь матч следили за поведением Соболева. Очень внезапно, но он ни разу не открыл рта лишний раз, реальный респект - смог взять себя в руки.
Успокоительного перед матчем дали, чтоб не удалился ненароком
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Ызяя
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ lovkac
Спартак просто играет по анти-бразильской системе. Они забивают сколько могут, а им сколько захотят
при этом присутствуют пятки, стеночки и забегания ... но не у спартака, а у их соперников.
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Fintt
Ответ lovkac
Доколе терпеть такое отношение к Богом данному клубу, свету наших очей и надежде всего российского футбола?! Создаем петицию по снятию великого клуба с этого фарса!
"Вся страна" что-то молчит со вчерашнего вечера.
Он, наверное, уже к школе готовится, или третий гол подкосил...
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Архитектор Мендисабаль
Соболев и в игре был на редкость адекватен, и в послематчевых комментариях. Курсы управления гневом за плечами?
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Ленид Вилькин
Соболев,,:после поражения отУрала были обсуждения,теории,,-А правильных выводов сделано не было! Будет ли поражение от Зенита,,холодным душем,, с правильными выводами? Посмотрим....Хорошо,что все футболисты,за исключением,может тренера критично оценили свою игру....
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Oleg Olegov
Ответ Antonio Gaudi
Кстати почему-то мало пишут про игру Клаудиньо и вчерашний его пас на Вендела, который отрезал весь Спартак. Это же было гениально : почти с центра поля, ещё и низом, срезал весь пласт обороны москвичей. И Вендел с Мантуаном тоже очень грамотно сыграли, растащив центральных защитников и создав искусственный коридор. Как минимум на главной должен быть разбор этого паса и гола, такая красота случается далеко не в каждом туре, а тут ещё и градус противостояния был очень высок.
Комментарий удален пользователем
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fil_spb
Ответ MR Hahn
Пас был хорош, но Вендел получил столько свободы в первую очередь потому что несравненный Даня Хлусевич решил просто не бежать за ним.
А это вопросы опять-таки к тренеру. Может не по этому конкретно моменту, а в принципе. Хлусевич из Арсенала приходил многообещающим атакующим игроком. В крайнем случае по всей бровке играл при тройке центральных защитников. Теперь его ставят на неродную позицию в и так слабой защите, где у него объективно нет нужных навыков, зато нивелируются сильные стороны и удивляются, почему он ошибается. Не его вина в этих чудо экспериментах тренерского штаба.
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MR Hahn
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Хлусевич конечно виноват, но он не виноват. Вообще Рябчук это странное приобретение, Хлусевич был хорош слева и теперь выходить с лавки на правый фланг это тяжело. Думаю сегодня ошибка Абаскаля, выбор тактики, стартового состава, всё это сказалось на игре, была скованность и страх, поэтому и результат такой. Молодой тренер, Зобнин и Богонда должны были выходить в старте, как минимум, Медина сыграл плохо, Мозеса в центре то же никто не видел, Литвинова может быть надо было выпускать, да и в нападении менять некого, Бальде мог побегать точно, это провал, но нужно делать правильные выводы и идти дальше.
Не знаю чем он был хорош слева, но вообще-то он всю карьеру справа играл.
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xyg2rdwzx4
Ответ Antonio Gaudi
Кстати почему-то мало пишут про игру Клаудиньо и вчерашний его пас на Вендела, который отрезал весь Спартак. Это же было гениально : почти с центра поля, ещё и низом, срезал весь пласт обороны москвичей. И Вендел с Мантуаном тоже очень грамотно сыграли, растащив центральных защитников и создав искусственный коридор. Как минимум на главной должен быть разбор этого паса и гола, такая красота случается далеко не в каждом туре, а тут ещё и градус противостояния был очень высок.
Просто у Спартака такие дыры были что ее отрезать можно было ни раз и ни два, зенитовцы перестраховывались просто. Но по эпизоду молодец конечно, да и в целом Зенит просто неожиданно наголову сильнее оказался
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MR Hahn
Ответ fil_spb
А это вопросы опять-таки к тренеру. Может не по этому конкретно моменту, а в принципе. Хлусевич из Арсенала приходил многообещающим атакующим игроком. В крайнем случае по всей бровке играл при тройке центральных защитников. Теперь его ставят на неродную позицию в и так слабой защите, где у него объективно нет нужных навыков, зато нивелируются сильные стороны и удивляются, почему он ошибается. Не его вина в этих чудо экспериментах тренерского штаба.
Если честно, я вообще не понимаю для чего у него есть нужные навыки. Кроме как много и достаточно быстро бегать Хлусевич не умеет ничего.

Ну и тренера объективно на эту позицию выбор небогатый: Денисов, Классен да Хлусевич. Был Тавареш, но порвал "кресты".
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Cst Cap
Вендел, Ибрагимович... Соболев начинает догадываться!
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Джиза
"Без разницы Вендел, Малком, Ибрагимович. Я играю за "Спартак". Саня, ты прям в точку сформулировал главную проблему Спартака. Просто у них венделы, а у нас соболевы.
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newwaver
Точно оценил игру.
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Сергей Жарковский
Даже комментаторы во время матча отметили что наверное впервые не будет основной темой отсутствие Малкома в Зените. Как оказалось, команда вряд-ли стала слабее, достаточно взглянуть на счёт.
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