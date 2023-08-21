Соболев об 1:3 от «Зенита»: «Они были сильнее. «Спартак» не поверил в себя до конца, возможно»
Александр Соболев признал, что «Зенит» заслужил победу в матче со «Спартаком».
Вчера «Спартак» дома уступил «Зениту» (1:3) в матче 5-го тура Мир РПЛ.
– Отрицательные впечатления, проиграли.
– По делу?
– На мой взгляд, да. Они были сильнее.
– Что случилось?
– Не поверили в себя до конца, возможно. Отвратительный первый тайм, второй получше был.
– Вендел не готовился к сезону и забил сегодня два гола…
– Без разницы, Вендел, Малком, Ибрагимович. Я играю за «Спартак».
– После поражения от «Урала» в прошлом туре был разговор?
– Не могу так сказать. Были теории, обсуждения. Говорили про отношение к играм, – сказал автор единственного гола «Спартака».
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– Что случилось?
– Не поверили в себя до конца, возможно. Отвратительный первый тайм, второй получше был."
Нет, ну это уже ни в какие ворота. Вообще то, "Схема работала, у «Спартака» были хорошие моменты в первые 20 минут. Странное решение показать Игнатову желтую нас подкосило" (с) Абаскаль.
Повторяю, Абаскаль молодец и футбольный гений, а Карасев злодей и убийца футбола. А Соболев сегодня без выходного. А то ишь чего удумал, первый тайм понимаешь отвратительный.
Он, наверное, уже к школе готовится, или третий гол подкосил...
Ну и тренера объективно на эту позицию выбор небогатый: Денисов, Классен да Хлусевич. Был Тавареш, но порвал "кресты".