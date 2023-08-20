Промес об 1:3 с «Зенитом»: «В первом тайме я выпадал из игры, во втором было лучше. Тяжело играть, пропуская первыми»

Квинси Промес прокомментировал поражение в матче с «Зенитом».

«Спартак» уступил « » в домашнем матче 5-го тура Мир (1:3).

«Тяжело играть, когда пропускаешь первым. Считаю, что на второй тайм мы вышли лучше. Создавали моменты, забили с пенальти, вернулись в игру, был счет 1:2, но потом случилось то, что случилось. Всегда сложно играть, когда не играешь «на ноль».

Новая схема? В первом тайме я выпадал из игры, во втором тайме было лучше, особенно после выхода .

Когда начался новый чемпионат, все говорили, что «Спартак» хорош, но потом случилась игра с « » – в этом матче мы тоже сыграли не лучшим образом, но повторюсь, что тяжело играть, когда ты пропускаешь первым», – сказал полузащитник « ».

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