Промес об 1:3 с «Зенитом»: «В первом тайме я выпадал из игры, во втором было лучше. Тяжело играть, пропуская первыми»
Квинси Промес прокомментировал поражение в матче с «Зенитом».
«Спартак» уступил «Зениту» в домашнем матче 5-го тура Мир РПЛ (1:3).
«Тяжело играть, когда пропускаешь первым. Считаю, что на второй тайм мы вышли лучше. Создавали моменты, забили с пенальти, вернулись в игру, был счет 1:2, но потом случилось то, что случилось. Всегда сложно играть, когда не играешь «на ноль».
Новая схема? В первом тайме я выпадал из игры, во втором тайме было лучше, особенно после выхода Бонгонда.
Когда начался новый чемпионат, все говорили, что «Спартак» хорош, но потом случилась игра с «Уралом» – в этом матче мы тоже сыграли не лучшим образом, но повторюсь, что тяжело играть, когда ты пропускаешь первым», – сказал полузащитник «Спартака».
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Промес против Зенита: 👻
Ну и почему Мозес играет восьмерку, когда в этой роли Зобнин сильнее. Вероятно рассчитывал на быструю игру.