Промес об 1:3 с «Зенитом»: «В первом тайме я выпадал из игры, во втором было лучше. Тяжело играть, пропуская первыми»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Урал Квинси Промес Тео Бонгонда Матч ТВ Футбол

Квинси Промес прокомментировал поражение в матче с «Зенитом».

«Спартак» уступил «Зениту» в домашнем матче 5-го тура Мир РПЛ (1:3).

«Тяжело играть, когда пропускаешь первым. Считаю, что на второй тайм мы вышли лучше. Создавали моменты, забили с пенальти, вернулись в игру, был счет 1:2, но потом случилось то, что случилось. Всегда сложно играть, когда не играешь «на ноль».

Новая схема? В первом тайме я выпадал из игры, во втором тайме было лучше, особенно после выхода Бонгонда.

Когда начался новый чемпионат, все говорили, что «Спартак» хорош, но потом случилась игра с «Уралом» – в этом матче мы тоже сыграли не лучшим образом, но повторюсь, что тяжело играть, когда ты пропускаешь первым», – сказал полузащитник «Спартака».

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19 комментариев

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Evil_Alastar
Ну, если честно, тебя не было всю игру на поле. -__-
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Eugene88
К игрокам вопросов вообще нет. Если тренер на каждый матч рандомайзером состав выбирает. А 2-3 замены за первый тайм - уже фирменный почерк 🤡
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belikovda.90
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Квинси, попроси тренера поставить оборону. Вы в РПЛ играете, а не во дворе. Ни обороны, нм опорной. Позиционной атаки нет. Семак выключил быстрые контратаки и моментов было мало
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Ganibale
Ответ Eugene88
К игрокам вопросов вообще нет. Если тренер на каждый матч рандомайзером состав выбирает. А 2-3 замены за первый тайм - уже фирменный почерк 🤡
Я до сих пор не могу понять одного, выпускать против Зенита одного Мартинса и выше Игнатова с Мозесом это явно прикол…
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Андрей Петров
Это целиком поражение Абаскаля.К Промесу претензий нет.
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Данко Лазович
Особенно если заслуженно дали какому-то дровосеку заслуженную желтую.
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FNT
Король второй десятки как (почти) всегда сдулся против Зенита.
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Chuha-Motibg
После Абаскаля любой коментарий кажется адекватным.
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St.7
Так что ж случилось с трехтуровым чемпионом?
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noti22
Промес против нижней части таблицы:💪🏿
Промес против Зенита: 👻
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Руслан Алиеров
оборона Спартака это проходной двор
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Recreated
Тренер вообще о защите не думает. Это ужас какой-то!
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Где же ты моя Сулико
Сегодня магнитные бури чтоли в Москве? что ни коментарий то шедевр троллинга в свой адрес.
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arspurs9
Ответ Ganibale
Я до сих пор не могу понять одного, выпускать против Зенита одного Мартинса и выше Игнатова с Мозесом это явно прикол…
Во-первых, тогда уж Мозес и Медина. Игнатов играл выше. Против технарей из Зенита Абаскаль выпустил так же технарей. Тут можно найти логику. Вопрос лишь в Мартинсе. Почему не Умяров, который намного лучше обращается с мячом в опорной зоне.
Ну и почему Мозес играет восьмерку, когда в этой роли Зобнин сильнее. Вероятно рассчитывал на быструю игру.
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Давид Agabekyan
Ответ St.7
Так что ж случилось с трехтуровым чемпионом?
Постчемпионское похмелье
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