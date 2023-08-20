Караваев о матче со «Спартаком»: «Принципиальный соперник, 3:1 на выезде – это круто. Помогла компактная игра в обороне, прежде всего»

Вячеслав Караваев прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком».

В 5-м туре Мир «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счетом 3:1.

«Мне кажется, прежде всего, помогла игра в обороне, компактно играли. Во втором тайме в первые минуты мы не очень хорошо действовали, у соперника были опасные моменты – потом перестроились, и стало полегче. Хорошо, что забили второй мяч, правда, потом эпизод случился такой… 2:0 – скользкий счет.

Расслабились? Я бы не сказал. Хорошо, что довели до победы игру.

Я бы не сказал, что прямо плохо начали сезон, но не очень хорошо для нас. Принципиальный соперник, на выезде, 3:1. Я считаю, это круто. Классная победа. По делу ли? По делу, раз выиграли», – сказал защитник «Зенита».

Также Караваев рассказал, почему в матче со «Спартаком» играл на позиции центрального защитника.

«На сборах я на ней играл все равно, и Сергей Богданович [ ] ставил меня. Я не прям в центре нахожусь, смещаюсь на бровку, [Фернандес] неплохо играет головой, принимает длинные мячи. Самое главное – играть, а где – неважно», – сказал Караваев.

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