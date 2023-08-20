Караваев о матче со «Спартаком»: «Принципиальный соперник, 3:1 на выезде – это круто. Помогла компактная игра в обороне, прежде всего»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Вячеслав Караваев Марио Фернандес Матч ТВ Футбол

Вячеслав Караваев прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком».

В 5-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счетом 3:1.

«Мне кажется, прежде всего, помогла игра в обороне, компактно играли. Во втором тайме в первые минуты мы не очень хорошо действовали, у соперника были опасные моменты – потом перестроились, и стало полегче. Хорошо, что забили второй мяч, правда, потом эпизод случился такой… 2:0 – скользкий счет.

Расслабились? Я бы не сказал. Хорошо, что довели до победы игру.

Я бы не сказал, что прямо плохо начали сезон, но не очень хорошо для нас. Принципиальный соперник, на выезде, 3:1. Я считаю, это круто. Классная победа. По делу ли? По делу, раз выиграли», – сказал защитник «Зенита».

Также Караваев рассказал, почему в матче со «Спартаком» играл на позиции центрального защитника.

«На сборах я на ней играл все равно, и Сергей Богданович [Семак] ставил меня. Я не прям в центре нахожусь, смещаюсь на бровку, Марио [Фернандес] неплохо играет головой, принимает длинные мячи. Самое главное – играть, а где – неважно», – сказал Караваев.

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9 комментариев

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Александр Беляков
Абаскаль сказал , что проиграли из за жёлтой карточки в 1 тайме ))))
Новый уровень заговоров
+20
-1
+19
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Groznyi2024
Алип конечно топ в защите. Прям переобуваюсь в отношение его игры
+8
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Данко Лазович
Ответ Александр Беляков
Абаскаль сказал , что проиграли из за жёлтой карточки в 1 тайме )))) Новый уровень заговоров
ждем правильный перевод))
Но новый виток заговоров открыт, как ачивка.
"Желтая карточка".
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Данко Лазович
Караваев отлично играет третьего центрального. Европейским клубам пора задуматься)))
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Nick Crosier
Прекрасная победа Зенита. Грамотно сыграли,замены привели к 3ему голу.
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Древний спартач
Компактная игра в обороне и надёжная , я бы добавил . Когда не идёт игра и существуют проблемы в организации игры , то только надёжная оборона может выручить . Если честно , если бы у Спартака была прочная оборона , то Зенит в сегодняшнем состоянии никогда бы не выиграл . Спартак в последние 20 лет губит именно отсутствие надёжной обороны и квалифицированных защитников . Если атака не забивает , то вылезти можно за счёт обороны . Команда не проигрывает в таком случае . А это 1 очко , как ни крути . "Курочка" по зёрнышку и "осенью" уже считать что- то можно. А что Спартак будет считать в конце сезона с этими идиотами-защитни ками ?
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ТрактоПоктер
Ответ Александр Беляков
Абаскаль сказал , что проиграли из за жёлтой карточки в 1 тайме )))) Новый уровень заговоров
А перед этим Игнатов на ногу наступил ?)
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Самозанятый
Ответ ТрактоПоктер
А перед этим Игнатов на ногу наступил ?)
Кстати, наступ намного больше был похож на желтую, чем сама желтая. Там-то чисто игровой момент как раз. Возможно, Карасев так исправился.
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ТрактоПоктер
Ответ Самозанятый
Кстати, наступ намного больше был похож на желтую, чем сама желтая. Там-то чисто игровой момент как раз. Возможно, Карасев так исправился.
скорее по совокупности желтая
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