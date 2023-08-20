Семак о составе на «Спартак»: «Ренан ошибается чаще, чем нам бы хотелось, Алип больше понимает требования. У Кассьерры была микротравма, Сергеев лучше готов»

Сергей Семак дал интервью перед матчем «Зенита» в гостях у «Спартака».

– Возможно ли заменить ?

– Надеемся, что будут один‑два игрока, понимаем, нам нужен игрок на той позиции, на которой играл Малком, чтобы разнообразить игру. Мы немного потеряли в качестве и количестве создаваемых моментов, ищем, надеемся, что что‑то получится.

– Почему нет в тройке защитников?

– Мы чередуем игроков, это молодой футболист, он ошибается чаще, чем нам бы хотелось. Алип больше понимает требования, которые у нас есть.

– Почему в нападении вышел Сергеев, а не Кассьерра?

– пропустил часть подготовки, у него была микротравма, готов чуть лучше.

– Будет ли этот матч против «Спартака» самым сложным, учитывая обстоятельства?

– Посмотрим, на бумаге – это одно дело. У каждой команды всегда есть сложности. Нам приходится по ходу сезона как‑то внедрять игроков, которые пришли. Проблемы есть всегда, а как получится – никто не знает. Тем интересен футбол, – сказал главный тренер «Зенита».

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?