Семак о составе на «Спартак»: «Ренан ошибается чаще, чем нам бы хотелось, Алип больше понимает требования. У Кассьерры была микротравма, Сергеев лучше готов»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Малком Матео Кассьерра Матч ТВ Нуралы Алип Иван Сергеев Роберт Ренан Футбол

Сергей Семак дал интервью перед матчем «Зенита» в гостях у «Спартака».

– Возможно ли заменить Малкома?

– Надеемся, что будут один‑два игрока, понимаем, нам нужен игрок на той позиции, на которой играл Малком, чтобы разнообразить игру. Мы немного потеряли в качестве и количестве создаваемых моментов, ищем, надеемся, что что‑то получится.

– Почему нет Ренана в тройке защитников?

– Мы чередуем игроков, это молодой футболист, он ошибается чаще, чем нам бы хотелось. Алип больше понимает требования, которые у нас есть.

– Почему в нападении вышел Сергеев, а не Кассьерра?

Кассьерра пропустил часть подготовки, у него была микротравма, Сергеев готов чуть лучше.

– Будет ли этот матч против «Спартака» самым сложным, учитывая обстоятельства?

– Посмотрим, на бумаге – это одно дело. У каждой команды всегда есть сложности. Нам приходится по ходу сезона как‑то внедрять игроков, которые пришли. Проблемы есть всегда, а как получится – никто не знает. Тем интересен футбол, – сказал главный тренер «Зенита».

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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12 комментариев

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justburn
Уберите Шнягина
+14
0
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Max Zhomkov
а для тех кто в танке можете написать почему свинов в рамке? что с селиховым и Максименко. Спасибо
+7
-1
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dimamak10
Ответ Max Zhomkov
а для тех кто в танке можете написать почему свинов в рамке? что с селиховым и Максименко. Спасибо
Селихов после травмы, сезон в раме начинал Макси, на второй матч кубка вышел Свинов он в раме и остался, почему Максименко убрали хз
+6
0
+6
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savik-A.M.
Ответ Сергей Пахомов
Селихов раз через раз на травме вроде как, а Максименко не впечатляет. Так или иначе ждём интересной и бескомпромиссной игры. Пусть победит сильнейший. С уважением, болельщик Зенита.
зато Свинов впечатляет , семь пропущенных в двух иатчах
+3
0
+3
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2vdhrvmmzf
Ренан за какой то месяц превратился из «продадим в Реал за 100 млн» в игрока скамейки под Алипом
+2
-1
+1
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Фалькао к нам не поедет ©
Ответ Max Zhomkov
а для тех кто в танке можете написать почему свинов в рамке? что с селиховым и Максименко. Спасибо
Для тех, кто не читает новости - официальная информация:
Селихов восстанавливается после травмы
Максименко в начале прошлой неделе получил отравление, поэтому был ограничен в тренировках. Вернулся в общую группу только на этой неделе
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Сергей Пахомов
Ответ Max Zhomkov
а для тех кто в танке можете написать почему свинов в рамке? что с селиховым и Максименко. Спасибо
Селихов раз через раз на травме вроде как, а Максименко не впечатляет.
Так или иначе ждём интересной и бескомпромиссной игры.
Пусть победит сильнейший.

С уважением, болельщик Зенита.
+1
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Max Zhomkov
Ответ dimamak10
Селихов после травмы, сезон в раме начинал Макси, на второй матч кубка вышел Свинов он в раме и остался, почему Максименко убрали хз
спс. я думал на кубке это была разовая акция , а его и в чемпионате ставят. Пока что он не впечатляет.
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Сергей Пахомов
Ответ savik-A.M.
зато Свинов впечатляет , семь пропущенных в двух иатчах
Ну так встречный вопрос: в скольких случаях профилонили полевые? Ни разу? Сомневаюсь))) На все нужно смотреть в масштабе всей команды.
Почему потеряли мяч? Почему позволили дойти до зоны удара? Почему позволили нанести удар? И лишь потом задать вопрос "почему вратарь пропустил мяч?"
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Max Zhomkov
Ответ savik-A.M.
зато Свинов впечатляет , семь пропущенных в двух иатчах
вот вот))
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savik-A.M.
Ответ Сергей Пахомов
Ну так встречный вопрос: в скольких случаях профилонили полевые? Ни разу? Сомневаюсь))) На все нужно смотреть в масштабе всей команды. Почему потеряли мяч? Почему позволили дойти до зоны удара? Почему позволили нанести удар? И лишь потом задать вопрос "почему вратарь пропустил мяч?"
вратарь должен управлять защитой , а пораженчиский от Урала , это когда вратарь с защитником двоем пошли на мяч , а там Бикфалви
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