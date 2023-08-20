Семак о составе на «Спартак»: «Ренан ошибается чаще, чем нам бы хотелось, Алип больше понимает требования. У Кассьерры была микротравма, Сергеев лучше готов»
Сергей Семак дал интервью перед матчем «Зенита» в гостях у «Спартака».
– Возможно ли заменить Малкома?
– Надеемся, что будут один‑два игрока, понимаем, нам нужен игрок на той позиции, на которой играл Малком, чтобы разнообразить игру. Мы немного потеряли в качестве и количестве создаваемых моментов, ищем, надеемся, что что‑то получится.
– Почему нет Ренана в тройке защитников?
– Мы чередуем игроков, это молодой футболист, он ошибается чаще, чем нам бы хотелось. Алип больше понимает требования, которые у нас есть.
– Почему в нападении вышел Сергеев, а не Кассьерра?
– Кассьерра пропустил часть подготовки, у него была микротравма, Сергеев готов чуть лучше.
– Будет ли этот матч против «Спартака» самым сложным, учитывая обстоятельства?
– Посмотрим, на бумаге – это одно дело. У каждой команды всегда есть сложности. Нам приходится по ходу сезона как‑то внедрять игроков, которые пришли. Проблемы есть всегда, а как получится – никто не знает. Тем интересен футбол, – сказал главный тренер «Зенита».
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
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Так или иначе ждём интересной и бескомпромиссной игры.
Пусть победит сильнейший.
С уважением, болельщик Зенита.
Почему потеряли мяч? Почему позволили дойти до зоны удара? Почему позволили нанести удар? И лишь потом задать вопрос "почему вратарь пропустил мяч?"