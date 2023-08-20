Семак о 3:1 со «Спартаком»: «Зенит» не позволил создать много моментов. Но мы много ошибались, эмоции из-за принципиальности матча порой мешали»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Вендел Футбол

Сергей Семак заметил ошибки в действиях «Зенита» в матче со «Спартаком» (3:1).

– «Зенит» заслуженно победил, создавали хорошие моменты. Думаю, если бы не пенальти, то могли бы спокойнее завершить матч.

Вендел сыграл прекрасную игру, хорошо тренируется. Все стараются, но на каждом определенном отрезке кто‑то выделяется. Можно сказать, сегодня Вендел играл более активно, но и другие футболисты смотрелись хорошо.

По ходу первого тайма мы перестроились, не ожидали, что «Спартак» будет играть по такой структуре. У них хорошие футболисты в атаке, но мы не позволили создать много моментов в атаке. Мы играли уверенно. Конечно, давление и нервозность присутствовали, так как это важный матч.

– Не кажется ли вам, что это самый сильный матч «Зенита» со старта сезона?

– Нет, не кажется. Ошибались достаточно много, если брать для нас. Могли играть более правильно и качественно. Эмоции порой мешали играть из‑за принципиальности матча.

У нас нет проблем в психологии и в уверенности в себе, стараемся выкладываться и играть на победу в каждом матче, – сказал главный тренер «Зенита».

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47 комментариев

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Owen_the_Simple
Хорошо, что для Спартака матч не принципиальный. Спокойно пустили трёшку и ушли отдыхать.
+91
-3
+88
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Александр Беляков
Джикии пора полностью переходить на медиа лигу
+40
-1
+39
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ТрактоПоктер
Ну Спартаку зато проще было ....
Матч то обычный)
+30
-2
+28
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Senchas
Ответ paratruper17
Сегодня, Серёга, победа над нами по делу. Вообще без вопросов
да все последние победы зенита над спартаком по делу, только болелы спартака этого понять не могут, все заговоры мерещатся
+24
-3
+21
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paratruper17
Сегодня, Серёга, победа над нами по делу. Вообще без вопросов
+21
-2
+19
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Удар Кержакова
Ответ Красная стрела
Если б наши умели бить дальние, то проблемы бы были.
Так можно про любую команду сказать)) с 35 метров бить и надеяться на голы как-то наивно.
+20
-1
+19
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Owen_the_Simple
Ответ Красная стрела
Если б наши умели бить дальние, то проблемы бы были.
Если б ваши умели бить дальние, то играли бы с ними иначе.
+15
-1
+14
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Удар Кержакова
Ответ Owen_the_Simple
Хорошо, что для Спартака матч не принципиальный. Спокойно пустили трёшку и ушли отдыхать.
Планово пустили, и пошли на отдых. Стабильная команда.
+14
-1
+13
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King_X
Очень странный и неожиданный результат, как такое может быть, ведь Спартак выиграл у двух новичков РПЛ и самого Оренбурга - это же мега показатель топового уровня и притязаний на чемпионство
+14
-2
+12
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Groznyi2024
Абаскаля лучше опубликуйте. Там ОР
+13
-1
+12
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fil_spb
Хорошая игра, хорошая подготовка к игре. Вендел конечно умница, хоть и раздолбай. Отмечу очередной выход Васильева. Причем выход сразу после гола, когда было понятно что Спартак понесется. Молодой явно попал в основную обойму без всяких скидок на возраст, что радует.
+9
-1
+8
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Как дела на заводе
Ответ ТрактоПоктер
Ну Спартаку зато проще было .... Матч то обычный)
там Постчемпионский синдром, после 3 туров )) отходили )))
+7
-1
+6
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Данко Лазович
с заслуженной победой нас!
+6
-1
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Удар Кержакова
Богданыч, спасибо за победу. Сегодня Спартак был разобран по косточкам, кроме пенальти ничего не создали своей мега нападением.
+5
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Nogoi89
Семак сегодня все сделал классно.
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Никита Самарин
Дуглас, Вендел, Барриос и Клаудиньо были с отрывом лучшими игроками на футбольном поле, что позволяло Зениту качественно выходить из обороны, придерживать мяч когда это требовалось, вообщем управлять ритмом игры.
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Paranoikkk
а говорили Спартак чемпион уже
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Владимир Абрамов
По композиции и драматургии обычный матч Семака на выезде. В Петербурге сыграют с позиции силы.
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Dmitry Belikov
Зенит сыграл очень хорошо, и это нужно признать. Спартак, увы, сейчас объективно слабее.
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Сергей Жарковский
Сергея Богдановича с заслуженной победой! Успехов и творческого потенциала!
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T622222
Да что там переиграл рыжего по полной программе нам еще повезло так и 0-5 могло быть…
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Nick Crosier
Семак тут главный.
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igor kin
Ответ paratruper17
Сегодня, Серёга, победа над нами по делу. Вообще без вопросов
согласен.к 10 туру будем в десятке.Молодец Абасраль,так держать
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Rundatgame
Зенит и всех СБГ с дежурной победой! Прижимались, бывало, но в целом полностью заслуженно и достойно. Несмотря на клоунский пеналь в виде легчайшего касания мизинчиком мяча, просто спокойно падавшего перпендикулярно на землю в 15 метрах от ворот.
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Sergio1964
Абаскаль вообще не тренер, а менеджер по закупкам. Минус Бальде, Дуарте, Медина, плюс Рябчук, Бонгонда. Теперь пора покупать тренера!
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