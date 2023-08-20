Семак о 3:1 со «Спартаком»: «Зенит» не позволил создать много моментов. Но мы много ошибались, эмоции из-за принципиальности матча порой мешали»

Сергей Семак заметил ошибки в действиях «Зенита» в матче со «Спартаком» (3:1).

– « » заслуженно победил, создавали хорошие моменты. Думаю, если бы не пенальти, то могли бы спокойнее завершить матч.

сыграл прекрасную игру, хорошо тренируется. Все стараются, но на каждом определенном отрезке кто‑то выделяется. Можно сказать, сегодня Вендел играл более активно, но и другие футболисты смотрелись хорошо.

По ходу первого тайма мы перестроились, не ожидали, что « » будет играть по такой структуре. У них хорошие футболисты в атаке, но мы не позволили создать много моментов в атаке. Мы играли уверенно. Конечно, давление и нервозность присутствовали, так как это важный матч.

– Не кажется ли вам, что это самый сильный матч «Зенита» со старта сезона?

– Нет, не кажется. Ошибались достаточно много, если брать для нас. Могли играть более правильно и качественно. Эмоции порой мешали играть из‑за принципиальности матча.

У нас нет проблем в психологии и в уверенности в себе, стараемся выкладываться и играть на победу в каждом матче, – сказал главный тренер «Зенита».

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