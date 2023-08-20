Бруну о матче с «Тоттенхэмом»: «Был чистый пенальти. Судьи должны давать интервью после игр»
Бруну Фернандеш считает, что в пользу «Манчестер Юнайтед» не поставили пенальти.
На 26-й минуте после удара хавбека «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо мяч попал в руку защитнику «Тоттенхэма» Кристиану Ромеро.
Главный арбитр Майкл Оливер, воспользовавшись помощью ВАР, не поставил пенальти.
«[Судьям] следует начать давать интервью после матчей, чтобы они могли объясниться. Был чистый пенальти», – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед».
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Судьи АПЛ 🤝 Судьи РПЛ
В матче с Вулверхэмптоном судья подарил МЮ 3 очка, проигнорировав нарушение на последних минутах.
Подбешивает, когда игроки топ клубов жалуются на судейские ошибки. Больше бабла, лучшие игроки и тренеры, а они сводят свою неудачу к одному единственному эпизоду.
Может пора по правилам начать судить, а не поджигать болельщиков и, главное, игроков тупыми решениями?
так что Бруно или онана могут не ныть