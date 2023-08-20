Бруну о матче с «Тоттенхэмом»: «Был чистый пенальти. Судьи должны давать интервью после игр»

Бруну Фернандеш считает, что в пользу «Манчестер Юнайтед» не поставили пенальти.

На 26-й минуте после удара хавбека «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо мяч попал в руку защитнику «Тоттенхэма» Кристиану Ромеро.

Главный арбитр Майкл Оливер, воспользовавшись помощью ВАР, не поставил пенальти.

«[Судьям] следует начать давать интервью после матчей, чтобы они могли объясниться. Был чистый пенальти», – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед».

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