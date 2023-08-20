Бруну о матче с «Тоттенхэмом»: «Был чистый пенальти. Судьи должны давать интервью после игр»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Майкл Оливер Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш считает, что в пользу «Манчестер Юнайтед» не поставили пенальти.

На 26-й минуте после удара хавбека «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо мяч попал в руку защитнику «Тоттенхэма» Кристиану Ромеро.

Главный арбитр Майкл Оливер, воспользовавшись помощью ВАР, не поставил пенальти.

«[Судьям] следует начать давать интервью после матчей, чтобы они могли объясниться. Был чистый пенальти», – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед».

Шок-решение судьи матча «МЮ»: защитник «Тоттенхэма» рукой отбил удар в створ, но это не пенальти!

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53 комментария

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kaka10
Бруну после матча с Вулверхэмптоном не такой разговорчивый был...
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Мукунку хороший
Ответ kaka10
Бруну после матча с Вулверхэмптоном не такой разговорчивый был...
С пенальти понятно.. А чего МЮ на второй тайм не вышел.?.Типа бойкот против судейского произвола.?))
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кроссовер Айверсона
так в ваши ворота тоже был чистый пенальти, который не назначили, когда Мартинес срубил Ромеро
+38
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TravenS
Он про матч с волками что-нибудь говорил, как они отскочили благодаря отсутствию пенки на последних минутах, когда Онана решил в вышибалу поиграть?
+16
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+14
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Jack Daniels
Сетовать на отсутствие пенальти конечно можно, но факт того, что МЮ играет дерьмово и не заслужил даже ничьей вчера это не отменяет
+13
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Висита Эльмурзаев
если он про матч 1 тура, то я с ним полностью согласен, был пенальти в ворота мю
+10
-5
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analogia
Пенальти 100 %, судья клоун
+7
-3
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DolJun
7хаг о пенальти волков: судьи решили так как решили, не хочу это обсуждать
7хаг о пенальти мю: нас лишили 1000% пенальти, это сломало нам игру
л - последовательность
+8
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Aleksey Yashin
Выносить непонятные решения
Судьи АПЛ 🤝 Судьи РПЛ
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CyberUnited
Так как мю играл плохо и не заслужил победы, судьи извиняться не будут и никого не отстранят...
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ман сити фейк
Ответ analogia
Пенальти 100 %, судья клоун
Да в ворота МЮ на втором тайме
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Илнур Кара
Ответ analogia
Пенальти 100 %, судья клоун
да был пенальти в первом туре я тоже так считаю
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Fona
Фернандеш уже не только во время игры пенальти выпрашивает, но и после. Достойный капитан МЮ
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vel
Тоттенхэм играл лучше и заслуженно выиграл.

В матче с Вулверхэмптоном судья подарил МЮ 3 очка, проигнорировав нарушение на последних минутах.

Подбешивает, когда игроки топ клубов жалуются на судейские ошибки. Больше бабла, лучшие игроки и тренеры, а они сводят свою неудачу к одному единственному эпизоду.
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Ksandvankneshas
Ответ кроссовер Айверсона
так в ваши ворота тоже был чистый пенальти, который не назначили, когда Мартинес срубил Ромеро
Ну так и в ворота волков был пеналь , чего все прицепились к пеналю на последних минутах-то, а?
Может пора по правилам начать судить, а не поджигать болельщиков и, главное, игроков тупыми решениями?
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Любезный Коссутий
Ответ ман сити фейк
Да в ворота МЮ на втором тайме
и туда, и туда пенальти. не ставя очевиднейшие пенали, судейки тупо ломают игру.
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avcgloronalduMU
апл через судей исправили ошибку в матче мю - Вулверхэмптон
так что Бруно или онана могут не ныть
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Старик Стариканов
Второй матч подряд не назначают чистый пенальти ворота мю.Лисандро снес Ромеро,судья даже не смотрел ВАР.Неудивительно Говард Уэбб теперь отвечает за судейство в АПЛ
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kacnep
Вернулось за первый тур
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Мукунку хороший
Ответ Aleksey Yashin
Выносить непонятные решения Судьи АПЛ 🤝 Судьи РПЛ
💩🤝💩
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Liquidozz
Точно, пусть объяснят почему не дали пенальти за удушающий от Онана.
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Kerndl
Честно, успел только на второй тайм и был удивлён, что МЮ так пассивно играет… Не понимаю. Тоттенхем потерял своего основного игрока, команда сыгрывается, а наши парни как будто на предсезонке и не были - никакой химии между линиями. Может, пеналь и дал бы шанс, но по второму тайму мы поражение заслужили полностью.
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Lucky Luciano
Ответ vel
Тоттенхэм играл лучше и заслуженно выиграл. В матче с Вулверхэмптоном судья подарил МЮ 3 очка, проигнорировав нарушение на последних минутах. Подбешивает, когда игроки топ клубов жалуются на судейские ошибки. Больше бабла, лучшие игроки и тренеры, а они сводят свою неудачу к одному единственному эпизоду.
Подбешивает именно этот Бруно Фернандеш, никто больше из МЮ только он , честно говоря ждал монструозной игры от мю на старте Апл , заявку на победу , увы придётся наблюдать очередную картину
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ман сити фейк
Ответ analogia
Держу тебя в курсе, поставил бы судья пенальти в ворота тоттенхема, игра не пошла бы тем же сценарием, соотвественно и момента с пенальти в ворота МЮ не было бы, и как это все отменяет тот факт, что судья клоун ?
ОЛИВЕРпуль всегда так поступает. Помню не поставил пенальти в ворота Ливерпуля когда Милнер сбил Фодена. Честно говоря вчерашнем матче с отскока от бедра на руку попал. По мне это не пенальти
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Фанат спорта01
Ответ analogia
Как все это отменяет того факта, что в этом матче не дали 100 % пенальти ? Думаешь судьи по понятиям работают ? Типо если в 1 матче не дали в ворота МЮ, значит в след матче должны не дать в ворота их соперника ? 😆
ну они хотя бы последовательны.
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