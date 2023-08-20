«МЮ» выиграл только 1 из последних 10 матчей в Лондоне, потерпев 6 поражений

«Манчестер Юнайтед» выиграл только 1 из последних 10 матчей в Лондоне.

Вчера команда под руководством Эрика тен Хага уступила в гостях « » (0:2) во 2-м туре .

В последних 10 матчах в столице Великобритании « » одержал только 1 победу при 6 поражениях и 3 ничьих.

При этом в последних 12 матчах в Лондоне «МЮ» пропускает не менее 1 мяча.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?