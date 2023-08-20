«МЮ» выиграл только 1 из последних 10 матчей в Лондоне, потерпев 6 поражений

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» выиграл только 1 из последних 10 матчей в Лондоне.

Вчера команда под руководством Эрика тен Хага уступила в гостях «Тоттенхэму» (0:2) во 2-м туре АПЛ.

В последних 10 матчах в столице Великобритании «Манчестер Юнайтед» одержал только 1 победу при 6 поражениях и 3 ничьих. 

При этом в последних 12 матчах в Лондоне «МЮ» пропускает не менее 1 мяча. 

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

21 комментарий

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Ivchev
Осталось дождаться провала тенхага и непопадания в ЛЧ, чтобы Глейзеры наконец ушли (дальнейшие падение клуба уже невыгодно им, это последняя надежда), чтобы продали клуб и пришли люди которые готовы и могут работать. Не владельцы, катарцы или кто бы то ни был, а нанятый менеджмент. Вон Сити выстроил как футбольную корпорацию. И академия работает, и титулы, и удовольствие! Да, тратили деньги... А МЮ не тратил?? Баланс самый негативный вообще то
А у нас одно мучение. Ждем-ждем, то тенХага то не знаю кого. Пусть ВСЕ вон! Нужны совершенно новые люди профессионалы.
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Bego Yusupov
Ответ Александр Чижов
Все гнали на роналду а как с де хеа поступил этот физрук человек тащил мю в играх подписать мертвого вегхорста из всех покупок из этого года тащит каземиро да мартинес
ДА ХВАТИТ УМОЛЯЮ ЧТО С ВАМИ ТАКОЕ ВЫ СУДИТЕ ТЕН ХАГА С ДВУМЯ ИГРАМИ В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ ТОЖЕ САМОЕ ГОВОРИЛИ НУ И ЧТО? СКАЖИ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ДАЛЬШЕ? вы не понимаете что Фергюсону тоже в первые года говорили уйти? вы не понимаете что чтобы построить команду Фергюсону понадобилось 6 лет но нет вы не поймёте вы же судите тренера по двум жалким маичам да те же Клопп и Пеп построиои команду не за 1 и даже не 2 сезоне Пеп за 6 лет сделал команду Клопп тоже самое так что будьте чуть чуть объективнее не надо судить тренера сразу
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ман сити фейк
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
срочно нужно возвращать сульшера, де хею и раналду
И занять седьмое место?
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Александр Чижов
Все гнали на роналду а как с де хеа поступил этот физрук человек тащил мю в играх подписать мертвого вегхорста из всех покупок из этого года тащит каземиро да мартинес
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Акира_1
Вообще рано МЮ ныть. В прошлом сезоне тоже отлетели от Брайтона и Брентфорда в первых играх, но потом вытряхнули штаны и стали норм играть. Возможно, Хаг просто не умеет готовить команду к началу сезона.
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Redhead One
Тоттенхэм победил по делу, МЮ после получаса неплохой игры превратился в дерево. Но интересно одно - будут ли извинения от судеек и отстранение Оливера?) Или за ошибки только в сторону Юнайтед наказывают?)
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Wladuha.13
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
срочно нужно возвращать сульшера, де хею и раналду
Есть более достойные кандидаты...
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Любезный Коссутий
Ответ ман сити фейк
И занять седьмое место?
Сульшер не брал 7 месте. единственное 7 место, после САФа, было у Мойеса. все остальное - выше.
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ман сити фейк
Ответ Любезный Коссутий
Сульшер не брал 7 месте. единственное 7 место, после САФа, было у Мойеса. все остальное - выше.
Его уволили. Но всё шло к седьмому месту
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Someone from Internet
Ответ ман сити фейк
И занять седьмое место?
При Мойесе было только 7-е место. Потом при мавре и Сульшере (неполноценный сезон норвежца, выгребал за мавриньей) занимали 6-е место. Тогда если бы не Сульшер, вполне возможно с мавриньей МЮ вылетел бы в шип. Это к тому, что он якобы топ-тренер). Ещё 6-е место было с другим португальским "гением" Роналду в составе во главе с Сульшером и Рангником.
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Dm Kznts
Ответ Ivchev
Осталось дождаться провала тенхага и непопадания в ЛЧ, чтобы Глейзеры наконец ушли (дальнейшие падение клуба уже невыгодно им, это последняя надежда), чтобы продали клуб и пришли люди которые готовы и могут работать. Не владельцы, катарцы или кто бы то ни был, а нанятый менеджмент. Вон Сити выстроил как футбольную корпорацию. И академия работает, и титулы, и удовольствие! Да, тратили деньги... А МЮ не тратил?? Баланс самый негативный вообще то А у нас одно мучение. Ждем-ждем, то тенХага то не знаю кого. Пусть ВСЕ вон! Нужны совершенно новые люди профессионалы.
академия должна приносить деньги это ежу понятно.
и вот тут отчётлива видна разница в уровне менеджемента.
по качеству академщиком Юнайтед не особо уступает пенсам и мансуру, но если там резервистов продают за 10+, в МЮ с трудом за миллион.
Вот эту проблему никто решать не собирается.
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ман сити фейк
Ответ Александр Чижов
Все гнали на роналду а как с де хеа поступил этот физрук человек тащил мю в играх подписать мертвого вегхорста из всех покупок из этого года тащит каземиро да мартинес
Каземиро за былые заслуги долго будете защищать? Ну и Мартинез вчера не блистал. Более менее норм игру показал по мне Бруно и Онана. Остальные провалили матч. Особенно центр поля. Мэддисон и Сон разрывали
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Александр Чижов
Ответ ман сити фейк
Каземиро за былые заслуги долго будете защищать? Ну и Мартинез вчера не блистал. Более менее норм игру показал по мне Бруно и Онана. Остальные провалили матч. Особенно центр поля. Мэддисон и Сон разрывали
В том то и дело из всех кто вчера вышел достоен похвалы онана
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Someone from Internet
Ответ Wladuha.13
Гегемон бьёт любые рекорды(анти)....
Ты арсенал гегемоном называл. Какой антирекорд они побили? Я что-то пропустил?
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Dm Kznts
Ответ mootoo
Сколько голов забил этот непонятный чудак из Атланты за 70 млн?
он в следующем туре только выйдет.
или через тур.
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