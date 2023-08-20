«МЮ» выиграл только 1 из последних 10 матчей в Лондоне, потерпев 6 поражений
«Манчестер Юнайтед» выиграл только 1 из последних 10 матчей в Лондоне.
Вчера команда под руководством Эрика тен Хага уступила в гостях «Тоттенхэму» (0:2) во 2-м туре АПЛ.
В последних 10 матчах в столице Великобритании «Манчестер Юнайтед» одержал только 1 победу при 6 поражениях и 3 ничьих.
При этом в последних 12 матчах в Лондоне «МЮ» пропускает не менее 1 мяча.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
А у нас одно мучение. Ждем-ждем, то тенХага то не знаю кого. Пусть ВСЕ вон! Нужны совершенно новые люди профессионалы.
и вот тут отчётлива видна разница в уровне менеджемента.
по качеству академщиком Юнайтед не особо уступает пенсам и мансуру, но если там резервистов продают за 10+, в МЮ с трудом за миллион.
Вот эту проблему никто решать не собирается.
или через тур.