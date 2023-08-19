Тен Хаг про 0:2 с «Тоттенхэмом»: «МЮ» доминировал в 1-м тайме и заслуживал пенальти, но не получил его. Во 2-м тайме не развалились, а отбивались»

Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:2).

– Мы создавали моменты, первый тайм был полностью наш, надо забивать. Наша команда создала моменты, но не смогла их реализовать.

Кроме того, мы заслуживали пенальти. Мы его не получили, поэтому нужно смириться с этим. Такова игра. Был не наш день.

Думаю, мы создали больше моментов, очень хороших моментов. Мы замечательно прессинговали и держали мяч. Владели мячом, создали несколько отличных моментов, но не забили.

Второй тайм мы начали не лучшим образом. Но мы не развалились. Мы отбивались.

– Маунт в опорной зоне – это такая задумка?

– Да, так и было задумано. Мы полностью доминировали над ними в первом тайме, особенно в зоне полузащиты. Он сыграл в этом очень важную роль, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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