Тен Хаг про 0:2 с «Тоттенхэмом»: «МЮ» доминировал в 1-м тайме и заслуживал пенальти, но не получил его. Во 2-м тайме не развалились, а отбивались»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Майкл Оливер Эрик тен Хаг Мэйсон Маунт Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:2).

– Мы создавали моменты, первый тайм был полностью наш, надо забивать. Наша команда создала моменты, но не смогла их реализовать.

Кроме того, мы заслуживали пенальти. Мы его не получили, поэтому нужно смириться с этим. Такова игра. Был не наш день.

Думаю, мы создали больше моментов, очень хороших моментов. Мы замечательно прессинговали и держали мяч. Владели мячом, создали несколько отличных моментов, но не забили.

Второй тайм мы начали не лучшим образом. Но мы не развалились. Мы отбивались.

– Маунт в опорной зоне – это такая задумка?

– Да, так и было задумано. Мы полностью доминировали над ними в первом тайме, особенно в зоне полузащиты. Он сыграл в этом очень важную роль, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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132 комментария

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xbfy7wncvc
Ответ Cristiano Ronaldo
А теперь давайте ребята вернёмся во времена интервью Криштиану Роналду. Рон отметил, что база клуба находится в отвратительном состоянии, следовательно клуб не может проводить тренировки на достойном уровне. Намекал, что Тен Хаг слабый тренер и это оказалось правдой. Ушёл Криш, пришли такие брёвна как Антони и Маунт за 180-200 миллионов, а клуб при этом играет намного хуже, чем при Сульшере, физики нет, во втором тайме команда еле по полю ходит, при том что при Сульшере команда регулярно включала Ферги-таймы. Тен Хаг перетянул в Манчестер Юнайтед по кумовства пол-Эредевизии, рисунка нет, тактики нет, купленные игроки, за исключением Мартинеса и Каземиро слабы как ментально, так и физически. Как оказалось, Рон во всём был прав, он будучи великим профессионалом подсветил все проблемы клуба, начиная от жадного и самого неэффективного руководства и менеджмента в мире, а также дилетанта тренера.
Да вы надоели со своим Криштиану. Он откровенно не тянет уровень АПЛ в 38 лет, здесь Тен Хаг и Глейзеры не помогут, вы никак не поймете что ли?
+144
-60
+84
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Cristiano Ronaldo
А теперь давайте ребята вернёмся во времена интервью Криштиану Роналду. Рон отметил, что база клуба находится в отвратительном состоянии, следовательно клуб не может проводить тренировки на достойном уровне. Намекал, что Тен Хаг слабый тренер и это оказалось правдой. Ушёл Криш, пришли такие брёвна как Антони и Маунт за 180-200 миллионов, а клуб при этом играет намного хуже, чем при Сульшере, физики нет, во втором тайме команда еле по полю ходит, при том что при Сульшере команда регулярно включала Ферги-таймы. Тен Хаг перетянул в Манчестер Юнайтед по кумовства пол-Эредевизии, рисунка нет, тактики нет, купленные игроки, за исключением Мартинеса и Каземиро слабы как ментально, так и физически. Как оказалось, Рон во всём был прав, он будучи великим профессионалом подсветил все проблемы клуба, начиная от жадного и самого неэффективного руководства и менеджмента в мире, а также дилетанта тренера.
+173
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+58
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Obdob
надо признать, что скандал в прошлом туре сыграл шпорам на руку 😅
но, как писали манки после игры с волками: "счет на табло" 😁
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+45
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Zidane2019
Ещё один доминатор
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Гегенпрессинг Рангника
После таких матчей нужно по факту говорить команда к сезону не готова, второй тайм сыгран через позор полный. С Антони угарают, но там видно хоть футболист и не прет откровенно, а Маунт это что? Будто из женского футбола перешёл. Каземиро и Бруну не в форме, депутат тоже подводит. Пока только чисто Онаныч радует, классные кроссы, сейвы, играет уверенно, только его можно отметить. Ныть по поводу пеналя, хоть и по факту это тоже позор, проиграл по делу признай это
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tampa-bay
Каждый год в ветках МЮ вижу как просят погнать тренера, а потом они же пишут что МЮ топ гранд🤣
+19
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Cristiano Ronaldo
А теперь давайте ребята вернёмся во времена интервью Криштиану Роналду. Рон отметил, что база клуба находится в отвратительном состоянии, следовательно клуб не может проводить тренировки на достойном уровне. Намекал, что Тен Хаг слабый тренер и это оказалось правдой. Ушёл Криш, пришли такие брёвна как Антони и Маунт за 180-200 миллионов, а клуб при этом играет намного хуже, чем при Сульшере, физики нет, во втором тайме команда еле по полю ходит, при том что при Сульшере команда регулярно включала Ферги-таймы. Тен Хаг перетянул в Манчестер Юнайтед по кумовства пол-Эредевизии, рисунка нет, тактики нет, купленные игроки, за исключением Мартинеса и Каземиро слабы как ментально, так и физически. Как оказалось, Рон во всём был прав, он будучи великим профессионалом подсветил все проблемы клуба, начиная от жадного и самого неэффективного руководства и менеджмента в мире, а также дилетанта тренера.
Можете исчезнуть с веток АПЛ? Там аль бахляль играет вам туда. Чел с позором пропустил предсезонку в надежде уйти в другой клуб и шакалить стату, когда оказался никому не нужен решил сделать одолжение и вернуться за пару дней до сезона без предсезонки. Когда по понятным причинам старпер и пешеход не попадал в состав начал сливать нового тренера. Ммм давай помусолим его сопливое интервью где про базу минуту, а остальной час это «я хорош» и остальные некрасивые

Ты мне скажи почему великолепный профессионал отказался выходить на замену? Почему профи отказался возвращаться на предсезонку и полтора месяца его агент пытался его впихнуть в любой клуб с ЛЧ? Даже Айнтрахт 🤣🤣 почему с Кришти заняли 6 место когда он жёстко тащил, а без него что до что после МЮ занимал места не ниже 3. Почему профессионал провалился у верблюдов и опустил Наср с первого на второе?) ответь криштибой
+22
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Mamba Mentality
Антони полнейшее дно за 100 млн ,интересно почему про него местные клоуны не пишут какое он дно,а ведь он не Украинец как Мудрик.
+18
-5
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Armen Aleksanyan
Ответ Cristiano Ronaldo
А теперь давайте ребята вернёмся во времена интервью Криштиану Роналду. Рон отметил, что база клуба находится в отвратительном состоянии, следовательно клуб не может проводить тренировки на достойном уровне. Намекал, что Тен Хаг слабый тренер и это оказалось правдой. Ушёл Криш, пришли такие брёвна как Антони и Маунт за 180-200 миллионов, а клуб при этом играет намного хуже, чем при Сульшере, физики нет, во втором тайме команда еле по полю ходит, при том что при Сульшере команда регулярно включала Ферги-таймы. Тен Хаг перетянул в Манчестер Юнайтед по кумовства пол-Эредевизии, рисунка нет, тактики нет, купленные игроки, за исключением Мартинеса и Каземиро слабы как ментально, так и физически. Как оказалось, Рон во всём был прав, он будучи великим профессионалом подсветил все проблемы клуба, начиная от жадного и самого неэффективного руководства и менеджмента в мире, а также дилетанта тренера.
Через 15 лет тоже будете сравнивать все со словами Рона?
+45
-33
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Husein Quluzade
Ответ Cristiano Ronaldo
А теперь давайте ребята вернёмся во времена интервью Криштиану Роналду. Рон отметил, что база клуба находится в отвратительном состоянии, следовательно клуб не может проводить тренировки на достойном уровне. Намекал, что Тен Хаг слабый тренер и это оказалось правдой. Ушёл Криш, пришли такие брёвна как Антони и Маунт за 180-200 миллионов, а клуб при этом играет намного хуже, чем при Сульшере, физики нет, во втором тайме команда еле по полю ходит, при том что при Сульшере команда регулярно включала Ферги-таймы. Тен Хаг перетянул в Манчестер Юнайтед по кумовства пол-Эредевизии, рисунка нет, тактики нет, купленные игроки, за исключением Мартинеса и Каземиро слабы как ментально, так и физически. Как оказалось, Рон во всём был прав, он будучи великим профессионалом подсветил все проблемы клуба, начиная от жадного и самого неэффективного руководства и менеджмента в мире, а также дилетанта тренера.
О чём ты говоришь 3 место в Апл
финал кубка Англии
Выиграли Карабао кап
и 1/4 в ЛЕ
+19
-8
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LaffyTaffy
Ответ xbfy7wncvc
Да вы надоели со своим Криштиану. Он откровенно не тянет уровень АПЛ в 38 лет, здесь Тен Хаг и Глейзеры не помогут, вы никак не поймете что ли?
Антони зато тянет да?)
+19
-8
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Старик Стариканов
Теперь из-за сезона 18-19 7 хага котируют топ-тренера, а по факту никогда он им не был
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deadjoker
Не развалились, а отбивались. ЭТХ нашел конспекты другого лысого тренера? :))
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-2
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slow focus
дайте угадаю, у этого клоуна по-прежнему виноват роналду
+13
-5
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llolishe
Ну если так смотреть то и ТТХ пеналь заслужил
И Вулвзы
+8
0
+8
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LaffyTaffy
Ответ Cristiano Ronaldo
А теперь давайте ребята вернёмся во времена интервью Криштиану Роналду. Рон отметил, что база клуба находится в отвратительном состоянии, следовательно клуб не может проводить тренировки на достойном уровне. Намекал, что Тен Хаг слабый тренер и это оказалось правдой. Ушёл Криш, пришли такие брёвна как Антони и Маунт за 180-200 миллионов, а клуб при этом играет намного хуже, чем при Сульшере, физики нет, во втором тайме команда еле по полю ходит, при том что при Сульшере команда регулярно включала Ферги-таймы. Тен Хаг перетянул в Манчестер Юнайтед по кумовства пол-Эредевизии, рисунка нет, тактики нет, купленные игроки, за исключением Мартинеса и Каземиро слабы как ментально, так и физически. Как оказалось, Рон во всём был прав, он будучи великим профессионалом подсветил все проблемы клуба, начиная от жадного и самого неэффективного руководства и менеджмента в мире, а также дилетанта тренера.
Всё верно. Только недалёкие хейтят Криштиану, хотя тот по фактам просто прошелся
+19
-12
+7
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xbfy7wncvc
Ответ Cristiano Ronaldo
Рон лучшим бомбардиром был в 37 лет, после него бруски вроде Антони и Марсьяля, даже близко не смогли к нему приблизиться.
Это в какой параллельной реальности он был лучшим в 37? В 39 Ибра затащил Милан к чемпионству, Модрич в 37 выиграл ЛЧ. Ни один из них не давал скандальное интервью и всегда были довольны своим временем которое выделяли им тренер, чего не скажешь о Роналду. Просто факты. И по меньше пафоса от вас, пожалуйста
+12
-6
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Artem Piatkov
Ноет про пенальти :))
Это после Вульверхэмптона то
+14
-8
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Cristiano Ronaldo
Ответ xbfy7wncvc
Да вы надоели со своим Криштиану. Он откровенно не тянет уровень АПЛ в 38 лет, здесь Тен Хаг и Глейзеры не помогут, вы никак не поймете что ли?
Рон лучшим бомбардиром был в 37 лет, после него бруски вроде Антони и Марсьяля, даже близко не смогли к нему приблизиться.
+19
-14
+5
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Меган Лайф
Ответ Cristiano Ronaldo
А теперь давайте ребята вернёмся во времена интервью Криштиану Роналду. Рон отметил, что база клуба находится в отвратительном состоянии, следовательно клуб не может проводить тренировки на достойном уровне. Намекал, что Тен Хаг слабый тренер и это оказалось правдой. Ушёл Криш, пришли такие брёвна как Антони и Маунт за 180-200 миллионов, а клуб при этом играет намного хуже, чем при Сульшере, физики нет, во втором тайме команда еле по полю ходит, при том что при Сульшере команда регулярно включала Ферги-таймы. Тен Хаг перетянул в Манчестер Юнайтед по кумовства пол-Эредевизии, рисунка нет, тактики нет, купленные игроки, за исключением Мартинеса и Каземиро слабы как ментально, так и физически. Как оказалось, Рон во всём был прав, он будучи великим профессионалом подсветил все проблемы клуба, начиная от жадного и самого неэффективного руководства и менеджмента в мире, а также дилетанта тренера.
Только вот мю почему-то без Рона занимает выше строчки в таблице, чем с ним.
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Lavinka
Ответ Cristiano Ronaldo
А теперь давайте ребята вернёмся во времена интервью Криштиану Роналду. Рон отметил, что база клуба находится в отвратительном состоянии, следовательно клуб не может проводить тренировки на достойном уровне. Намекал, что Тен Хаг слабый тренер и это оказалось правдой. Ушёл Криш, пришли такие брёвна как Антони и Маунт за 180-200 миллионов, а клуб при этом играет намного хуже, чем при Сульшере, физики нет, во втором тайме команда еле по полю ходит, при том что при Сульшере команда регулярно включала Ферги-таймы. Тен Хаг перетянул в Манчестер Юнайтед по кумовства пол-Эредевизии, рисунка нет, тактики нет, купленные игроки, за исключением Мартинеса и Каземиро слабы как ментально, так и физически. Как оказалось, Рон во всём был прав, он будучи великим профессионалом подсветил все проблемы клуба, начиная от жадного и самого неэффективного руководства и менеджмента в мире, а также дилетанта тренера.
Объявлен день Роналду фанов что ли ? Откуда вас столько после проигрыша МЮ ? Следите за своей клубникой лучше , у него там не очень дела в пустынной лиге ..
+5
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whereissuso
не развалились а отбивались
не отступление а тактическая перегруппировка
+6
-2
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Аморалинни
Ответ Cristiano Ronaldo
А теперь давайте ребята вернёмся во времена интервью Криштиану Роналду. Рон отметил, что база клуба находится в отвратительном состоянии, следовательно клуб не может проводить тренировки на достойном уровне. Намекал, что Тен Хаг слабый тренер и это оказалось правдой. Ушёл Криш, пришли такие брёвна как Антони и Маунт за 180-200 миллионов, а клуб при этом играет намного хуже, чем при Сульшере, физики нет, во втором тайме команда еле по полю ходит, при том что при Сульшере команда регулярно включала Ферги-таймы. Тен Хаг перетянул в Манчестер Юнайтед по кумовства пол-Эредевизии, рисунка нет, тактики нет, купленные игроки, за исключением Мартинеса и Каземиро слабы как ментально, так и физически. Как оказалось, Рон во всём был прав, он будучи великим профессионалом подсветил все проблемы клуба, начиная от жадного и самого неэффективного руководства и менеджмента в мире, а также дилетанта тренера.
Вы все вретиии, 7Хаг лучший тренер в мире, Антони лучший вингер мира!!!
Я ставлю тебе минус, я фанат 7Хага!!!! У миня одна извилина, я буду защищать 7Хага!! Буду всех минусить, кто трогает моего любимаго тренера!!!
+9
-5
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llolishe
Тен Хааг может обьяснить где за два матча был Маунт на поле?
+5
-1
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xbfy7wncvc
Ответ Yri Yrov
не тянет поэтому забил 18 голов в первом же сезоне, откуда вы беретесь, он тянет любую лигу что уже доказал
Умалчиваете один факт- в ущерб своей команде он забил 18 голов как это бы парадоксально не звучало. Вся команда должна пахать на него ради этих 18 голов. Зато в том сезоне МЮ стал 6ым и забил под 60 голов. Прошлым же сезоном МЮ БЕЗ Роналду забили на 20 голов больше и заняли 2 место. Факты
+8
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