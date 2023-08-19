Тен Хаг про 0:2 с «Тоттенхэмом»: «МЮ» доминировал в 1-м тайме и заслуживал пенальти, но не получил его. Во 2-м тайме не развалились, а отбивались»
Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:2).
– Мы создавали моменты, первый тайм был полностью наш, надо забивать. Наша команда создала моменты, но не смогла их реализовать.
Кроме того, мы заслуживали пенальти. Мы его не получили, поэтому нужно смириться с этим. Такова игра. Был не наш день.
Думаю, мы создали больше моментов, очень хороших моментов. Мы замечательно прессинговали и держали мяч. Владели мячом, создали несколько отличных моментов, но не забили.
Второй тайм мы начали не лучшим образом. Но мы не развалились. Мы отбивались.
– Маунт в опорной зоне – это такая задумка?
– Да, так и было задумано. Мы полностью доминировали над ними в первом тайме, особенно в зоне полузащиты. Он сыграл в этом очень важную роль, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
но, как писали манки после игры с волками: "счет на табло" 😁
Ты мне скажи почему великолепный профессионал отказался выходить на замену? Почему профи отказался возвращаться на предсезонку и полтора месяца его агент пытался его впихнуть в любой клуб с ЛЧ? Даже Айнтрахт 🤣🤣 почему с Кришти заняли 6 место когда он жёстко тащил, а без него что до что после МЮ занимал места не ниже 3. Почему профессионал провалился у верблюдов и опустил Наср с первого на второе?) ответь криштибой
финал кубка Англии
Выиграли Карабао кап
и 1/4 в ЛЕ
И Вулвзы
Это после Вульверхэмптона то
не отступление а тактическая перегруппировка
Я ставлю тебе минус, я фанат 7Хага!!!! У миня одна извилина, я буду защищать 7Хага!! Буду всех минусить, кто трогает моего любимаго тренера!!!