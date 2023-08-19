Рой Кин: «МЮ» – это новый «Тоттенхэм». Против него легко играть. Абсолютное отчаяние»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

Рой Кин раскритиковал уровень игры «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхэма» (0:2).

«МЮ» – это новый «Тоттенхэм». Отчаяние, абсолютное отчаяние.

Самое большое оскорбление, о котором я всегда думаю, – это неспособность играть на выезде.

Это хорошая команда, ей нравится играть при своих болельщиках, от них она получает поддержку и энергию. А сегодня «МЮ» поехал в гости.

Во втором тайме он играл слабо, лидеров на поле не было, были пропущены плохие голы. А «шпоры» были прекрасны, это их заслуга.

Против «МЮ» легко играть. Я до матча говорил, что команда плохо играла с «Вулвс», но добилась победы и сегодня будет сильнее. Не была. Она была в порядке первые полчаса, но матч идет 90 минут», – сказал бывший полузащитник «Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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38 комментариев

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<~Inter~>
Маунт и Бруну вообще будто не отрабатывают без мяча. Модрич с Кроосом поболее помогали ему по сравнению с партнёрами по Юнайтед
+16
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llolishe
Все в АПЛ уже знают как защищаться против Решфорда
В прошлом сезоне закидушки на Решфорда работали
А сейчас не особо
Ну и приятно видеть что Бруну опять начал вести 20 минутные диалоги с главным судьей-опять рвется получить желтую карточку
+16
-11
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Тухель
Ответ <~Inter~>
Маунт и Бруну вообще будто не отрабатывают без мяча. Модрич с Кроосом поболее помогали ему по сравнению с партнёрами по Юнайтед
А с чего две десятки должны вдруг научиться отрабатывать без мяча? Маунт в Челси при Лэмпарде играл чистую десятку при Тухеле на правом или на левом фланге атаки. Фернандеш в Португалии играл чистую 10, да и в МЮ тоже. Играл Фернандеш, а за ним два чистых опорника. Это самая удобная расстановка как и для Маунта, так и для Фернандеша.
Если поставить Дибалу на позицию Кристанте он от этого опорником резко не станет.
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Ложный Латераль
Нужно отметить, что прошлый сезон МЮ тоже начинал крайне плохо. Но тогда причиной называли бардак в раздевалке. А сейчас вроде полный сезон прошли, убрали неподходящих игроков, сделали выводы, купили более подходящих, прошли полноценную предсезонку. Но командной игры, да и вообще любой игры нет. В матче с волками был отскок, навесы превратились в гол, но сегодня как будто та игры продолжилась, центр поля снова обходили спокойно. После 3 го тура с Арсеналом уже можно будет что то говорить, а пока по двум матчам не стоит делать выводов
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deadjoker
Ответ <~Inter~>
Маунт и Бруну вообще будто не отрабатывают без мяча. Модрич с Кроосом поболее помогали ему по сравнению с партнёрами по Юнайтед
Маунт в Челси то отрабатывал без мяча довольно посредственно, а тут его еще и в опорку пихнули.
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llolishe
Не в Магвайре была проблема
Лисандру вот тоже по своим воротам пуляет
Так не верит в Тен Хаага
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Waititi
Ответ Ganiball13
Чёртов Роналду из-за него опять... а погоди ка
надо его и из СА тоже выгнать, аура его слишком близко к МЮ.
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Тухель
Ответ Евгений Есиков
Вопрос, зачем купили кучу игроков атакующих если проблемы в опорной зоне и в защите!?
Этот вопрос можно и Ливерпулю задать. В Англии сейчас дофига игроков, которые способны играть только на чистых мячах. Вон даже у Шпор. Мэддисон прекрасный игрок и все дела, но без двух негров с бешенной выносливостью, огромной работоспособностью этот брит бесполезен. Сейчас среди англичан очень мало крутых БТБ или опорников называй как хочешь.
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Waititi
Ответ llolishe
Не в Магвайре была проблема Лисандру вот тоже по своим воротам пуляет Так не верит в Тен Хаага
само собой не в Холодосе, нельзя говорить что Холодос дно если тогда как он играет за сборную и играет отлично.
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Евгений Есиков
Ответ Тухель
А с чего две десятки должны вдруг научиться отрабатывать без мяча? Маунт в Челси при Лэмпарде играл чистую десятку при Тухеле на правом или на левом фланге атаки. Фернандеш в Португалии играл чистую 10, да и в МЮ тоже. Играл Фернандеш, а за ним два чистых опорника. Это самая удобная расстановка как и для Маунта, так и для Фернандеша. Если поставить Дибалу на позицию Кристанте он от этого опорником резко не станет.
Вопрос, зачем купили кучу игроков атакующих если проблемы в опорной зоне и в защите!?
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Waititi
Срочно нужен топ тренер и нужны топ трансферы, а не трансферы одного финта.
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Waititi
Ответ Денис Давыдов
И я не знаю как оскорбить сильнее 🤣
🤣🤣🤣аахахахах, ты чертовски прав однако.
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Vitalkharit
Ответ Lavinka
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Учи матчасть. Никто из игроков не может разговаривать с судьями по собственной инициативе.
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Shadow1882
Ответ llolishe
Все в АПЛ уже знают как защищаться против Решфорда В прошлом сезоне закидушки на Решфорда работали А сейчас не особо Ну и приятно видеть что Бруну опять начал вести 20 минутные диалоги с главным судьей-опять рвется получить желтую карточку
Я был очень удивлён, когда Педро Порро с максимально спокойным лицом подбежал к Рэшфорду и оттеснил его корпусом, после чего без всякой спешки начал новую атаку. Кажется, Рэш сам не понял, почему его действия не сработали
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Waititi
Ответ Lavinka
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вспомни первый сезон Бруну, он молча выполнял свою работу, не был, не раскидал когда не получается у него или у команды, был теневым лидером, но как только о нем начали говорить что это тот же КДБ только в МЮ, он все испортил, разговорами и нытьем, когда что-то не клеится стал опускать руки. мне кажется тренера ему хорошего не хватает, Сульшер был даже лучше, все топы дрожали от МЮ при Сульшере.
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Cristiano Ronaldo
Ответ llolishe
Все в АПЛ уже знают как защищаться против Решфорда В прошлом сезоне закидушки на Решфорда работали А сейчас не особо Ну и приятно видеть что Бруну опять начал вести 20 минутные диалоги с главным судьей-опять рвется получить желтую карточку
Все в АПЛ в первую очередь знают, что Антони их друг, который никогда не подведёт и отдаст точный пас противнику несмотря ни на что.
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vkarpukhin
Ответ <~Inter~>
Маунт и Бруну вообще будто не отрабатывают без мяча. Модрич с Кроосом поболее помогали ему по сравнению с партнёрами по Юнайтед
Ему?
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Waititi
Ответ ta-tosha
Рэшворд может нормально играть только на фланге слева. Все остальное - кровь из глаз
Решфорд может играть только слева и только в контру, ключевое в контру.
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ta-tosha
Я что то пропустил? На экраны вышел «Залечь на дно в Брюгге - 2», но теперь про МЮ?
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Tomaat Spwitch
Прекрасное описание МЮ. На МЮ было больно смотреть. Кажется эра МЮ подошла к концу .
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Денис Давыдов
И я не знаю как оскорбить сильнее 🤣
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Waititi
Ответ Lavinka
При Сульшере так и играли и Мага был очень хорош в первый свой сезон , похуже во 2 сезон свой . Хаг не играет низким блоком защиты потому что у него другой стиль и видение игры .
огорчу тебя друг, у ЭТХ нет стиля 🤣🤣🤣
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Lavinka
Ответ Waititi
так его покупали именно под такую игру. все знали что он медленный , но на втором этаже лучший. Как по мне МЮ мог бы сейчас играть с Холодосом в низком блоке и не позориться так с непонятным футболом. МЮ играл в контру и играет в контру, Решфорд по другому не умеет.
При Сульшере так и играли и Мага был очень хорош в первый свой сезон , похуже во 2 сезон свой . Хаг не играет низким блоком защиты потому что у него другой стиль и видение игры .
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Waititi
Ответ Lavinka
Уже даже пни в лесу знают что в сборной физрук играет низким блоком защиты где Маге удобно .
так его покупали именно под такую игру. все знали что он медленный , но на втором этаже лучший. Как по мне МЮ мог бы сейчас играть с Холодосом в низком блоке и не позориться так с непонятным футболом. МЮ играл в контру и играет в контру, Решфорд по другому не умеет.
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Lavinka
Ответ Waititi
само собой не в Холодосе, нельзя говорить что Холодос дно если тогда как он играет за сборную и играет отлично.
Уже даже пни в лесу знают что в сборной физрук играет низким блоком защиты где Маге удобно .
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