Рой Кин: «МЮ» – это новый «Тоттенхэм». Против него легко играть. Абсолютное отчаяние»
Рой Кин раскритиковал уровень игры «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхэма» (0:2).
«МЮ» – это новый «Тоттенхэм». Отчаяние, абсолютное отчаяние.
Самое большое оскорбление, о котором я всегда думаю, – это неспособность играть на выезде.
Это хорошая команда, ей нравится играть при своих болельщиках, от них она получает поддержку и энергию. А сегодня «МЮ» поехал в гости.
Во втором тайме он играл слабо, лидеров на поле не было, были пропущены плохие голы. А «шпоры» были прекрасны, это их заслуга.
Против «МЮ» легко играть. Я до матча говорил, что команда плохо играла с «Вулвс», но добилась победы и сегодня будет сильнее. Не была. Она была в порядке первые полчаса, но матч идет 90 минут», – сказал бывший полузащитник «Юнайтед» в эфире Sky Sports.
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