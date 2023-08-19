Постекоглу про 2:0 с «МЮ»: «В начале матча «Тоттенхэм» выглядел нервно, а у соперника было больше моментов. Понравилась вера и стойкость ребят»

Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Это было хорошо. Справедливости ради надо сказать: в начале матча мы выглядели немного нервно, что неудивительно. У нас было два 20-летних и пара 22-летних игроков. Мне показалось, что мы слишком часто отдавали мяч, и, честно говоря, у « » было больше моментов.

Мне нравится, что мы держались и работали. Второй тайм, безусловно, по моментам, показал, какой командой мы хотим быть. Я постоянно говорю, что нам еще предстоит долгий путь, но мне очень понравилась вера и стойкость ребят, а также их смелость.

Поддержка сегодня была великолепной, с самого первого свистка болельщики были великолепны. Они поддерживали нас в первом тайме, потому что мы нервничали.

Я доволен. Сегодня мы показываем частички своей игры. Сегодня я увидел в нашей игре достаточно того, что меня вдохновляет. Все, что мы можем сделать, – это продолжать совершенствоваться и, надеюсь, набирать очки на этом пути», – сказал Эндж Постекоглу.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?