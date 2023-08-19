Постекоглу про 2:0 с «МЮ»: «В начале матча «Тоттенхэм» выглядел нервно, а у соперника было больше моментов. Понравилась вера и стойкость ребят»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Это было хорошо. Справедливости ради надо сказать: в начале матча мы выглядели немного нервно, что неудивительно. У нас было два 20-летних и пара 22-летних игроков. Мне показалось, что мы слишком часто отдавали мяч, и, честно говоря, у «Манчестер Юнайтед» было больше моментов.

Мне нравится, что мы держались и работали. Второй тайм, безусловно, по моментам, показал, какой командой мы хотим быть. Я постоянно говорю, что нам еще предстоит долгий путь, но мне очень понравилась вера и стойкость ребят, а также их смелость.

Поддержка сегодня была великолепной, с самого первого свистка болельщики были великолепны. Они поддерживали нас в первом тайме, потому что мы нервничали.

Я доволен. Сегодня мы показываем частички своей игры. Сегодня я увидел в нашей игре достаточно того, что меня вдохновляет. Все, что мы можем сделать, – это продолжать совершенствоваться и, надеюсь, набирать очки на этом пути», – сказал Эндж Постекоглу.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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19 комментариев

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Алексей Иванов
Публика начинает узнавать, что за тренер этот Постекоглу:)
+20
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Obdob
С первого предсезонного матча я в восторге от игры команды под руководством Энджа. Это какая-то лютая смесь прессинг машины при Почеттино и сб Германии при Лёве, когда немцы разыгрывали до верного.
+17
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+17
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Shadow1882
Безумно весело наблюдать за атаками Шпор. Просто хаотичное перемещение, защитники не знают, что делать, а игроки нападения туда-сюда такие вжух-вжик и уже на ударной позиции. Ничего не понимаю, но очень понравилось
+16
0
+16
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Ложный Латераль
Не имею неприязни к Ришарлисону, но мне кажется, что он жестко тормозил атаки Шпор. Связка Меддисон-Сон просто топ. Техника и опыт видны при передачах на коротке. Опорники тоже хороши. Тренер уже проделал хорошую работу.
+9
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+9
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Ложный Латераль
Ответ Алексей Иванов
Публика начинает узнавать, что за тренер этот Постекоглу:)
Скоро многим откроется секрет, что он не турок, а австралиец)
+8
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Алексей Иванов
Ответ Shadow1882
Безумно весело наблюдать за атаками Шпор. Просто хаотичное перемещение, защитники не знают, что делать, а игроки нападения туда-сюда такие вжух-вжик и уже на ударной позиции. Ничего не понимаю, но очень понравилось
Это эффект Постекоглу. Когда он привил "Селтику" свою игру, в игре против "Рейнджерс" счёт был 3:0 уже в первом тайме. Защитники просто не понимали, как жить
+7
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Yri Yrov
к слову Тотенхем играл как хотел можно сказать издевался, неожиданно. у многих ставка не зашла
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2nq7wq95fh
Ответ Obdob
С первого предсезонного матча я в восторге от игры команды под руководством Энджа. Это какая-то лютая смесь прессинг машины при Почеттино и сб Германии при Лёве, когда немцы разыгрывали до верного.
На прошлом лч его Селтик играл против Мадрида, посмотрел обе матча и я был действительно впечатлен игрой его команды, идей были шикарны правда исполнители не тянули, очень интересно будет посмотреть за ним в ТТХ, жаль он потерял такого игрока как Кейн
+4
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Ray Black
Впервые за 3 года было приятно наблюдать за игрой команды.
+3
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Алексей Иванов
Ответ Ложный Латераль
Скоро многим откроется секрет, что он не турок, а австралиец)
И что в Шотландии есть футбол
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Вазген, друг Мхитаряна.
ну конечно же судья виноват. мог бы добавить минут двадцать чтобы маню отыгрался
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Манковский
Да ничего не нервно, возили баранов как хотели.
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Виталий Ан
Позиционная игра была очень веселая. И это с Ришарлисоном и Перышечем. Осимхена бы им и могли бы заиграть неплохо.
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Ложный Латераль
Не имею неприязни к Ришарлисону, но мне кажется, что он жестко тормозил атаки Шпор. Связка Меддисон-Сон просто топ. Техника и опыт видны при передачах на коротке. Опорники тоже хороши. Тренер уже проделал хорошую работу.
Если бы не голубь МЮ крупнее влетел, соглы. Сколько запорол моментов и банально партнеров не понимал, там по лицу видно интеллекта ноль. Ему бы в ливер там только и нужны тупые бегунки
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Гегенпрессинг Рангника
Разница видна, неплохой тренер. Во втором просто уничтожил Тен Хага, команда забежала, а обычно ттх чисто мальчики для битья. МЮ как дно полное сыграл во втором, блевотный футбол, а Маунт это ужас, если Каземиро с Бруну наберут форму в этом челе есть сомнения огромные 🙁
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SergioRamos92
Ответ Ложный Латераль
Скоро многим откроется секрет, что он не турок, а австралиец)
Вообще он грек,но да ладно
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Ложный Латераль
Ответ SergioRamos92
Вообще он грек,но да ладно
Константинопольчанин)
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