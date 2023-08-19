Василий Уткин: «Загитова выступила с гениальным «безызбежно», сейчас Грулев из «Динамо» сказал, что игра была обоюдоравной. Крутизна!» 

Василий Уткин оценил слова Вячеслава Грулева, назвавшего игру обоюдоравной.

После матча 5-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (2:1) форвард «Динамо» сказал в эфире «Матч Премьер»: «Обоюдоравная получилась игра. Были моменты, где мы давили, а где-то они. Повезло, что мы выиграли».

«Спортсмены, и это очень мило, что ни неделя, дарят нам новые слова. На прошлой неделе Загитова выступила с гениальным «безызбежно», сейчас вот динамовец Грулев сказал, что игра была обоюдоравной. Крутизна!

А вообще я не очень понимаю, как такую игру – «Динамо» против ЦСКА – можно назвать классной. Все розыгрыши упираются в совершенно несостоятельное завершение, все три гола – разновидности привозов.

Это не классная игра, это то, что можно было бы назвать старинной фанатской распевкой «весело – и #####!» – написал Уткин в телеграм-канале.

А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?

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