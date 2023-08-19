Василий Уткин: «Загитова выступила с гениальным «безызбежно», сейчас Грулев из «Динамо» сказал, что игра была обоюдоравной. Крутизна!»
Василий Уткин оценил слова Вячеслава Грулева, назвавшего игру обоюдоравной.
После матча 5-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (2:1) форвард «Динамо» сказал в эфире «Матч Премьер»: «Обоюдоравная получилась игра. Были моменты, где мы давили, а где-то они. Повезло, что мы выиграли».
«Спортсмены, и это очень мило, что ни неделя, дарят нам новые слова. На прошлой неделе Загитова выступила с гениальным «безызбежно», сейчас вот динамовец Грулев сказал, что игра была обоюдоравной. Крутизна!
А вообще я не очень понимаю, как такую игру – «Динамо» против ЦСКА – можно назвать классной. Все розыгрыши упираются в совершенно несостоятельное завершение, все три гола – разновидности привозов.
Это не классная игра, это то, что можно было бы назвать старинной фанатской распевкой «весело – и #####!» – написал Уткин в телеграм-канале.
А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
медиа давно не ограничивается телевидением
Но, что он сейчас трындит из-за своей оппозиционной заплывшей обиды на весь мир перекрывает все предыдущие заслуги. Сам бы последил за языком, Вася. В каждом посте колкое матерное словно, да назвать всех и вся экскрементом -вот и все, что ты сейчас можешь.
Как же жалок Уткин.
Грулев всю сознательную жизнь пинал мяч, странно ждать от него хорошего знания языка.
Они ж спортсмены , а не Златоусты от журналистики ,
как Уткин !