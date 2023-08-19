Василий Уткин: «Загитова выступила с гениальным «безызбежно», сейчас Грулев из «Динамо» сказал, что игра была обоюдоравной. Крутизна!» 

Теги ЦСКА Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Динамо Москва Матч ТВ Вячеслав Грулев Алина Загитова Футбол

Василий Уткин оценил слова Вячеслава Грулева, назвавшего игру обоюдоравной.

После матча 5-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (2:1) форвард «Динамо» сказал в эфире «Матч Премьер»: «Обоюдоравная получилась игра. Были моменты, где мы давили, а где-то они. Повезло, что мы выиграли».

«Спортсмены, и это очень мило, что ни неделя, дарят нам новые слова. На прошлой неделе Загитова выступила с гениальным «безызбежно», сейчас вот динамовец Грулев сказал, что игра была обоюдоравной. Крутизна!

А вообще я не очень понимаю, как такую игру – «Динамо» против ЦСКА – можно назвать классной. Все розыгрыши упираются в совершенно несостоятельное завершение, все три гола – разновидности привозов. 

Это не классная игра, это то, что можно было бы назвать старинной фанатской распевкой «весело – и #####!» – написал Уткин в телеграм-канале.

А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?

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89 комментариев

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Spaten
Обоюдоравная отличное слово, Васю задело, что не он придумал.))
+88
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Rio de Janeiro
Чувак от невостребованности превратился в невероятного душнилу и токсича.Ещё и на внешность не брезгует переходить сам будучи...
+92
-36
+56
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hh88_88
То есть "обезмячил" это гениальный экспромт, а другим нельзя ничего говорить, кроме слов из букваря.
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+34
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BolxoB
Ответ Rio de Janeiro
Чувак от невостребованности превратился в невероятного душнилу и токсича.Ещё и на внешность не брезгует переходить сам будучи...
о какой невостребованности речь?
медиа давно не ограничивается телевидением
+36
-14
+22
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Андрей Кастуев
Ответ Spaten
Обоюдоравная отличное слово, Васю задело, что не он придумал.))
Василия вообще все задевает. Вывозит, что отыгрывается он на не слишком приятных народу персонах. Поэтому и шлют ему лучи поддержки. А де-факто он просто безответственный брюзга, и наличие у известного экс-журналиста/комментатора большой аудитории делает его поведение ещё аморальнее.
+28
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Alexander Prokofyev
Очень нравился Уткин как комментатор. Лига Чемпионов на НТВ и Уткин. Крутое комбо.
Но, что он сейчас трындит из-за своей оппозиционной заплывшей обиды на весь мир перекрывает все предыдущие заслуги. Сам бы последил за языком, Вася. В каждом посте колкое матерное словно, да назвать всех и вся экскрементом -вот и все, что ты сейчас можешь.
+29
-11
+18
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м м
этот пипкин уже надоел.
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NikoVinkovic
Ответ Дмитрий
Язык люди придумали для понимания, передачи информации. Обоюдоравная игра-всем понятно, что имелось ввиду. В чем проблема? Слова так и появляются)
Если тебе понятно, то объясни значение слова "обоюдоравный" и чем оно отличается от "равного", раз это необходимый неологизм, а не банальная безграмотность.
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alkidamant
Достаточно просто поправить человека, чтобы он понял что так говорить безграмотно.. Но вот так публично издеваться из-за этого - это вряд ли правильно
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Hong Kil
Я так и представлял себе филологов, который сидят в засаде и отслеживают оговорки публичных людей. Видимо в этот момент они испытывают катарсис и ощущают свою полезность обществу и свое превосходство над жалкими людишками. Оплывшие жиром бесполезности.
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Ярик01
Одна типа великий журналист, второй футболист. С Грулева какой спрос.
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Олег910
ФУТБОЛИСТ ОГОВОРИЛСЯ! ШОК! ВИДЕО!
Как же жалок Уткин.
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Stewee
Как же достал жиробас... Желчью не подавится?
Грулев всю сознательную жизнь пинал мяч, странно ждать от него хорошего знания языка.
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Bernd Leno
Тем временем название одного из видео на ютуб-канале Уткина: "Промес едет на тюрьму"🤣
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Никому_никабельный
Ответ BolxoB
о какой невостребованности речь? медиа давно не ограничивается телевидением
Ну не видит он Василия на матч тв. Отсюда и выводы
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Ничего Смешного
Грулёв вроде не претендует на должность ведущего мероприятий. А Загитова могла бы подготовиться.
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Архитектор Мендисабаль
Всерьёз, Василий? Цепляться к оговоркам и корявостям устной речи профессиональных спортсменов? Стоит ли? Это было всегда, есть, и будет. Они не Цицероны, и локти за партой не протирали...
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Atlichna
Грустно как-то, сидит умный, прекрасно владеющий русским языком человек лет пятидесяти и отслеживает, как дают интервью вчерашние дети с тремя классами церковно-приходской школы, смеется над ошибками.
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Дмитрий Тараканов
тебе, вася, надо больше двигаться, а то ты какой -то необоюдопропорциональный
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Влад 8877
спасибо Уткину, вспомнил детство. Жил у нас во дворе один дурачок. он очень любил смотреть наши футбольные поединки среди пацанвы на площадке. ну, набегаемся, сядем игру обсуждать, и первое слове Костику, так его звали. "Костик, ну что скажешь ?" Снимает Костик неизменную панамку, пожует губами, посмотрит на кого то из победителей и скажет важно - "Вы, молодцы. Хорошо играли". Потом на кого то из проигравших: "А вы - не очень". Ну, а потом уж мы начинали обсуждать... Так вот Уткин по глубине своей мысли точь в точь Костика начинает напоминать
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OldRedWhite
Ответ Spaten
Обоюдоравная отличное слово, Васю задело, что не он придумал.))
Идиотничает Вася )))
Они ж спортсмены , а не Златоусты от журналистики ,
как Уткин !
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Красная стрела
Ответ anna788587
Какой мастер, такое и слово!
У него с этим всё здорово. Тут не докопаться 🤷🏿‍♂️
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Саймон Гордый
обоюдосравная
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Матрос Кот
А мне нравятся эти слова,особенно безизбежно. Язык развивается. Я помню филологи всех шпыняли за кофе, типа оно. Теперь говори,как хочешь. А господин Уткин превращается в брюзжащего старикашку.
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Jimmifloyd
Ответ Alexander Prokofyev
Очень нравился Уткин как комментатор. Лига Чемпионов на НТВ и Уткин. Крутое комбо. Но, что он сейчас трындит из-за своей оппозиционной заплывшей обиды на весь мир перекрывает все предыдущие заслуги. Сам бы последил за языком, Вася. В каждом посте колкое матерное словно, да назвать всех и вся экскрементом -вот и все, что ты сейчас можешь.
В ВК есть три части видео всех голов чемпионата Мира 2006 (по 2 часа каждая). Так вот, комментарии Василия - просто песня. Пересматриваю с огромным удовольствием. Ну и Стогниенко, Твалтвадзе, Маслаченко. Уровень, конечно.
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