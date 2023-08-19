Личка о 2:1 с ЦСКА: «Команды показали хорошую игру, но были детские ошибки. Могли и 3:3 сыграть»

Главный тренер «Динамо» подвел итоги матча с ЦСКА.

дал комментарии после дерби, в котором его команда взяла верх со счетом 2:1.

«В перерыве я сказал, что наши атакующие игроки стоят очень высоко и не ищут зоны между линиями, которые были свободны. С ЦСКА нельзя играть забросами, так как у них в составе большое количество рослых игроков.

У нас были моменты в первом тайме тоже. Хотел бы сказать, что сегодня обе команды показали хорошую игру, но были детские ошибки. Эта игра могла закончиться и 3:3. ЦСКА показал высокое качество игры, очень сильная команда.

? Уверен, что он нам поможет в следующей игре и забьет гол. Замена Бессмертного? Чувствовал, что он нервничал.

Если бы не было давления на соперника, то он бы никогда не ошибся. Да, это случилось в самом начале второго тайма, но нам нужно было еще реализовать этот момент. Мы сделали прессинг, давление.

Переход на три центральных защитника? У ЦСКА хорошие, сильные нападающие, я хотел помочь защите в их верховой игре. Это получилось, соперник не сравнял счет», – сказал Марцел Личка по поводу победы, одержанной в 5-м туре Мир Премьер-лиги.

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