Федотов после 1:2 от «Динамо»: «Мы должны были забивать 3 мяча до перерыва, во 2-м тайме имели много моментов. Надо доукомплектовать команду»

Главный тренер ЦСКА посетовал на реализацию моментов и глубину состава.

Владимир Федотов дал комментарии по следам поражения от « » (1:2) в матче 5-го тура Мир Премьер-лиги.

«Мы не должны проигрывать такие матчи по сути. В 1-м тайме мы были должны забивать 3 мяча, во 2-м тайме имели множество моментов. В футбол играют две команды – одна нападает, другая защищается.

У меня нет претензий к , мы не увидели никакой неуверенности. Наоборот, он здорово включался в игру, забирал мячи.

Нам надо доукомплектовать команду квалифицированными футболистами, при которых команда не будет терять в качестве при игре», – сказал .

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?