Федотов после 1:2 от «Динамо»: «Мы должны были забивать 3 мяча до перерыва, во 2-м тайме имели много моментов. Надо доукомплектовать команду»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Динамо Москва Владимир Федотов Владислав Тороп Футбол

Главный тренер ЦСКА посетовал на реализацию моментов и глубину состава.

Владимир Федотов дал комментарии по следам поражения от «Динамо» (1:2) в матче 5-го тура Мир Премьер-лиги.

«Мы не должны проигрывать такие матчи по сути. В 1-м тайме мы были должны забивать 3 мяча, во 2-м тайме имели множество моментов. В футбол играют две команды – одна нападает, другая защищается.

У меня нет претензий к Владу Торопу, мы не увидели никакой неуверенности. Наоборот, он здорово включался в игру, забирал мячи.

Нам надо доукомплектовать команду квалифицированными футболистами, при которых команда не будет терять в качестве при игре», – сказал Владимир Федотов.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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117 комментариев

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Аморалинни
Забавно наблюдать, как у местных Федотов каждый матч из гения превращается в физрука
И так по кругу
+84
-10
+74
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Toppec09
Ответ Филипп Юзбашев
Какие моменты после перерыва были?
У Чалова как минимум два было, это на вскидку
+69
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Krem236
Ответ Richman95
После этого матча Федотов сделает еще один трансфер…на выход 🤣 (Медина, Зайнутдинов, Карраскаль..) «Надо доукомплектовать команду»🤡
Трансферы не он делает 🤷‍♂️
+38
-3
+35
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Филипп Юзбашев
Какие моменты после перерыва были?
+43
-19
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Krem236
Ответ Аморалинни
Забавно наблюдать, как у местных Федотов каждый матч из гения превращается в физрука И так по кругу
К Федотов у какие вопросы могут быть? Это только не адекваты могут гнать на него!
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SuperDubina
Если так считать, то Динамо 7 должно было забивать минимум :)
+24
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lebedst
мы по-братски Карраскаля отдадим им и еще года 3 очки дарить будем
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myacsess
Динамо с 40 минуты как пошло атаковать, так и смяли до конца матча. Так что хз что за мы мы. Динамо игру вело. ЦСКА играло в футбол минут 30-35 от силы. Естественно так очки не берутся, только при диком везении.
+14
-1
+13
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Алексей Смирнов
А давайте вторые пол-команды раздадим и будем сетовать на глубину, ширину, высоту и кубатуру состава.
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Дмитрий Мальков
Ответ Richman95
После этого матча Федотов сделает еще один трансфер…на выход 🤣 (Медина, Зайнутдинов, Карраскаль..) «Надо доукомплектовать команду»🤡
Хм а разве тренер трансферами занимается?
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waleri
Личка и Питер обул, да еще в гостях. Может дело все же в том, кто рулит процессом?
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Алексей Ильин
Просрали, поразбросали всю четверку полуторалетней давности, начиная с Язиджи!
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seversever
Ответ Shadow1882
Когда во втором тайме Чалов 1 в 1 обыграл защитника и отдал пас на Зе, а тот просто не сделал рывок, Федя просто рухнул от разочарования на поле В этой драматической сцене весь ЦСКА сейчас...
Я не понимаю как люди «Заболотный проделывает много полезной работы» не видят этого. Он рушит все атаки из-за того что у его партнеров нет вариантов на него пасовать, т.к исход всегда один. Ему нужно только на пустые отдавать, все, больше нет вариантов. В контратаках чаще всего приходится тормозить, потому что Заболотный не открылся, а когда ему отдают он сразу сам тормозит и играет назад или поперек ближнему, это если мяч не теряет, что чаще.

А самое смешное, это вечное комментаторское «как он хорошо цепляется за мячи при длинных передачах».. цепляется и скидывает сопернику, какой смысл, за что хвалить? Непонятно.
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MstAndreev
Федотов: «Надо доукомплектовать команду. Но где взять еще десять Заболотных?»
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Юрий Тюмин
А что Файзулаева или как там его мурыжишь парень вышел на 10 минут прям любо смотреть..Заболотного деревяшку держишь до послебнего
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GadyaCSKA
Трансферы только на выход ((( на вход, только Давила летит как на воздушном шаре ((( больше никаких сплетен , что ЦСКА кем-то интересуется
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Юрий Король
Чтобы доукомплектовать, нужно сначала разукомплектовать? Кто там следующий - Карраскаль?
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Геодез
Ответ thesuperdrum
Какие претензии к Федотову, если оба гола соперника — после индивидуальных ошибок?
а к то ставит в состав индивидумов?
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psa.1207
Надо доукомплектовывать? Медина и Караскаль лишние были? Вы вторые таймы просто не умеете играть. На одни и те же грабли уже хрен знает в какой раз.
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Shadow1882
Когда во втором тайме Чалов 1 в 1 обыграл защитника и отдал пас на Зе, а тот просто не сделал рывок, Федя просто рухнул от разочарования на поле
В этой драматической сцене весь ЦСКА сейчас...
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Ковид 07.10.52
А это точно тот Федотов...такое впечатление, что он игру не смотрел...
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Vedved
Ответ Филипп Юзбашев
Какие моменты после перерыва были?
Прям с языка сняли)
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Геодез
Сам всех распродал, а теперь доукомплектовать собирается. Что вы делали в предсезонку?Сказочные...
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Сергей Волков
Ну так пусть Федотов надавит на Бабаева. Команде нужны новые игроки, а Бабаев говорит, что команда есть. Федотов даже уже говорит в открытую, что нужны ещё игроки. В руководстве клоуны🤦‍♂️
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дмитрий павлихин
Ответ Филипп Юзбашев
Какие моменты после перерыва были?
У Чалова отличный момент был во втором
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