Федотов после 1:2 от «Динамо»: «Мы должны были забивать 3 мяча до перерыва, во 2-м тайме имели много моментов. Надо доукомплектовать команду»
Главный тренер ЦСКА посетовал на реализацию моментов и глубину состава.
Владимир Федотов дал комментарии по следам поражения от «Динамо» (1:2) в матче 5-го тура Мир Премьер-лиги.
«Мы не должны проигрывать такие матчи по сути. В 1-м тайме мы были должны забивать 3 мяча, во 2-м тайме имели множество моментов. В футбол играют две команды – одна нападает, другая защищается.
У меня нет претензий к Владу Торопу, мы не увидели никакой неуверенности. Наоборот, он здорово включался в игру, забирал мячи.
Нам надо доукомплектовать команду квалифицированными футболистами, при которых команда не будет терять в качестве при игре», – сказал Владимир Федотов.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
И так по кругу
А самое смешное, это вечное комментаторское «как он хорошо цепляется за мячи при длинных передачах».. цепляется и скидывает сопернику, какой смысл, за что хвалить? Непонятно.
В этой драматической сцене весь ЦСКА сейчас...