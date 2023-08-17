Гвардиола – первый тренер, выигравший Суперкубок Европы с тремя разными клубами: с «Барсой», «Баварией» и «Сити»

Теги Бавария Карло Анчелотти Алекс Фергюсон Луи ван Гал Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Суперкубок Европы Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола стал первым тренером, выигравшим Суперкубок Европы с тремя клубами.

В матче за Суперкубок Европы «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы обыграл «Севилью» в серии пенальти (1:1, пен. 5:4).

Ранее Гвардиола дважды – в 2009 и в 2011 году – выигрывал Суперкубок в качестве тренера «Барселоны», а в 2013 году стал обладателем трофея с «Баварией».

С двумя клубами трофей выигрывали несколько тренеров: Карло Анчелотти («Милан» в 2003-м и 2007-м, «Реал» в 2014-м и 2022-м), Алекс Фергюсон («Абердин» в 1983-м, «МЮ» в 1991-м), Луи ван Гал («Аякс» в 1995-м и «Барселона» в 1997-м).

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
И единственный тренер с двумя треблами, гений среди тренеров!
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsa! bolshe chem klub
гуру тренерского состава.
Пеп может тренировать тренеров
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эксперимент
Ответ Barsa! bolshe chem klub
гуру тренерского состава. Пеп может тренировать тренеров
Что он уже и делает)
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Ольховик
Большой, конечно, перерыв получился )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DimaBayern
А ведь Пеп не успев прийти в Баварию, уже ей удружил считай. Перед Суперкубком Германии 2013, Рибери получает травму, и Бавария проигрывает Дортмунду 2-4. И Бавария тогда почти проиграла Суперкубок Европы. Спасибо Хави Мартинесу, который сравнял счёт на 120+1’. И только в серии пенальти Бавария выиграла и добыла первый для себя Суперкубок УЕФА. Хотя, по-хорошему, те суперкубок УЕФА и КЧМ 2013 - это всё заслуга Юппа Хайнкеса, а не Гвардиолы.
И останься Хайнкес хотя бы на один сезон, Бавария бы уже тогда смогла оформить sextuple, но всего лишь 5 трофеев. И пришлось ждать ещё 7 лет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rocco777
Ответ Barsa! bolshe chem klub
гуру тренерского состава. Пеп может тренировать тренеров
мостового
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tomas Muller
хорош
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tomaat Spwitch
Великий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Смолов
И ему только 52 в самом соку для тренера, осталось только взять Европейскую сборную и выиграть ЧЕ и ЧМ )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий