Гвардиола – первый тренер, выигравший Суперкубок Европы с тремя разными клубами: с «Барсой», «Баварией» и «Сити»

Пеп Гвардиола стал первым тренером, выигравшим Суперкубок Европы с тремя клубами.

В матче за « » под руководством Гвардиолы обыграл «Севилью» в серии пенальти (1:1, пен. 5:4).

Ранее Гвардиола дважды – в 2009 и в 2011 году – выигрывал Суперкубок в качестве тренера «Барселоны», а в 2013 году стал обладателем трофея с «Баварией».

С двумя клубами трофей выигрывали несколько тренеров: Карло Анчелотти («Милан» в 2003-м и 2007-м, «Реал» в 2014-м и 2022-м), Алекс Фергюсон («Абердин» в 1983-м, «МЮ» в 1991-м), Луи ван Гал («Аякс» в 1995-м и «Барселона» в 1997-м).

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