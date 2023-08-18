Хави раскритиковал плотный календарь: «Согласен с Гвардиолой. Об игроках не заботятся, думают о бизнесе»
Хави раскритиковал плотный календарь.
Тренер «Барсы» заявил об этом, комментируя травму Рональда Араухо.
– Сложный календарь. Видел, как Гвардиола жаловался. Я с ним согласен. Он прав. Об игроках не заботятся, думают о бизнесе.
Мы стараемся, чтобы травм было как можно меньше. Но они случаются и на тренировках. Это часть футбола. Так происходит всю жизнь. Араухо – серьезная потеря.
– Возможна ли забастовка футболистов?
– Если они приложат к этому усилия... Все зависит от них. Я ссылаюсь на слова Гвардиолы и Анчелотти. Все зависит от игроков. Нам навязывают сложный календарь, что не очень хорошо. Усталость, переутомление, высокие температуры... Это плохо для шоу и для игроков, – сказал Хави.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
А еще не существует такого понятия как ’эпидемия травм’, а топ-команды играют всего лишь раз в неделю (НЕТ.Большую часть сезона топ-клубы играют по два раза в неделю)
Нечего в Америку летать, тренируйтесь в Барселоне и Манчестере
Так устроена индустрия. Люди сами возвели этот вид спорта в культ, а дальше решают законы рынка. Есть спрос на это зрелище -- есть деньги -- а значит есть и большие зарплаты.
Значит ли это , что топ-игроков надо загонять как бобиков по дистанции сезона? Ведь болельщики топ-клубов очень требовательны к результатам во всех турнирах, а обеспечить игру без потери в качестве, используя обойму в 25-27 футболистов ( чтобы никого не перегружать) -- не один клуб мира просто не в состоянии
Нафиг они нужны - пусть продаванами идут, да? Им же денег платят, а они неженки такие, рвать там ещё себе чего придумали.
Хотя проблема явно в нем, а не в окружающих.
Тогда тут есть один нюанс - футболисты зарабатывают незаслуженно много. Им нет никакой причины бастовать, ибо игрок на травме, а зарплата капает.
Он же не жалуется на подготовителоные матчи перед сезоном. Не знаю, может это и секрет для кого-то, но все профклубы всегда играют по несколько матчей на сборах в межсезонье. Сыграть 4-5 матчей в этот период просто необходимо чтобы нормально войти в сезон. Это происходит и происходило всегда вне зависимости от тяжести последующего календаря
Они вообще хотят миллионы лёжа на диване