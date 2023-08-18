Хави раскритиковал плотный календарь: «Согласен с Гвардиолой. Об игроках не заботятся, думают о бизнесе»

Теги Барселона Хави Ла Лига травмы Пеп Гвардиола календарь Рональд Араухо Футбол

Хави раскритиковал плотный календарь.

Тренер «Барсы» заявил об этом, комментируя травму Рональда Араухо.

– Сложный календарь. Видел, как Гвардиола жаловался. Я с ним согласен. Он прав. Об игроках не заботятся, думают о бизнесе.

Мы стараемся, чтобы травм было как можно меньше. Но они случаются и на тренировках. Это часть футбола. Так происходит всю жизнь. Араухо –  серьезная потеря.

– Возможна ли забастовка футболистов?

– Если они приложат к этому усилия... Все зависит от них. Я ссылаюсь на слова Гвардиолы и Анчелотти. Все зависит от игроков. Нам навязывают сложный календарь, что не очень хорошо. Усталость, переутомление, высокие температуры... Это плохо для шоу и для игроков, – сказал Хави.

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49 комментариев

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Nike of FW
когда Хави упомянул жалобу Анчеллотти у фанов мадрида случился когнитивный диссонанс.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Nike of FW
когда Хави упомянул жалобу Анчеллотти у фанов мадрида случился когнитивный диссонанс.
Но в заголовок, надеясь на неумение фанов Мадрида читать больше трёх слов, внесли только фамилию Гвардиолы🤓
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igor.igorev
Ответ Спартакус Москвакус
,календарь ужасный травмы сыпятся на футболистов
Если тяжело, пусть идут продавцами в гипермаркеты. Там в тепле, не надо по полю в трусах носиться.
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Nike of FW
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Но в заголовок, надеясь на неумение фанов Мадрида читать больше трёх слов, внесли только фамилию Гвардиолы🤓
умственные способности некоторых слоев болельщиков общеизвестны... если бы ещё в заголовке был "рычаг" то любящих сливки хомячков удалось бы заманить ещё больше ....
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Леван Мкртчян
Ответ Umnik9
заявка клуба, 25- 28 человек, это два состава, играющих раз в неделю, плюс молодежь. Все остальное проф не пригодность тренеров
Ну да, а потом объяснять болелам почему, какой-нибудь топ клуб обделался в том или ином турнире. Ведь ’Umnik9’ считает, что клубы могут использовать по 25-28 человек, играя без потери в качестве ...
А еще не существует такого понятия как ’эпидемия травм’, а топ-команды играют всего лишь раз в неделю (НЕТ.Большую часть сезона топ-клубы играют по два раза в неделю)
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Umnik9
заявка клуба, 25- 28 человек, это два состава, играющих раз в неделю, плюс молодежь. Все остальное проф не пригодность тренеров
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Bazilic
Достали уже
Нечего в Америку летать, тренируйтесь в Барселоне и Манчестере
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Леван Мкртчян
Ответ <~Inter~>
Скажите им кто-нибудь, что самые большие расходы футбольных клубов это зарплаты игроков
Ну и что из этого?
Так устроена индустрия. Люди сами возвели этот вид спорта в культ, а дальше решают законы рынка. Есть спрос на это зрелище -- есть деньги -- а значит есть и большие зарплаты.
Значит ли это , что топ-игроков надо загонять как бобиков по дистанции сезона? Ведь болельщики топ-клубов очень требовательны к результатам во всех турнирах, а обеспечить игру без потери в качестве, используя обойму в 25-27 футболистов ( чтобы никого не перегружать) -- не один клуб мира просто не в состоянии
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Bazilic
Ответ Nike of FW
умственные способности некоторых слоев болельщиков общеизвестны... если бы ещё в заголовке был "рычаг" то любящих сливки хомячков удалось бы заманить ещё больше ....
На слово «рычаг» быстрее всех реагирует фанат синего мешка
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Overkiller
Ответ 2vdhrvmmzf
Ну у футболистов и зарплата как у бизнесменов
А, ну если зарплата, то тогда и травмы то автоматически отменяются, это да. Кресты от нагрузки порвал, подумал про ЗП, встал и побежал дальше. Ок.
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Tristan...
Ответ Ненавидящий2.0
Меня в этой ситуации с календарями смешит другое, когда ЛЧ переформатировали к одному этапу группового этапа, а не к двум, мотивировали это тем, чтобы снизить нагрузки на футболистов и разгрузить календарь. В итоге со следующего сезона будут играть по швейцарской системе. Круто "разгрузили", конечно...
+ в Клубном чемпионате мира теперь будут 30+ команд участвовать (если не ошибаюсь). А это снова куча дополнительных матчей...
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Леван Мкртчян
Ответ 134572784@vkontakte.ru
спроси у Гвардиолы причем предсезонка, я же отметил что он жаловался на неё в частности
Так тут дело именно в факторе короткого отпуска для игроков такого клуба , как МС. И связано это именно с перегруженным календарем официальных матчей, а без контрольных игр и тренеровок в период подготовки к сезону -- никуда не деться. Невозможно без нагрузок на сборах войти в сезон и сильно не потерять в качестве игры, интенствности и прочем
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Nike of FW
Ответ <~Inter~>
Скажите им кто-нибудь, что самые большие расходы футбольных клубов это зарплаты игроков
Челси: "Вызов принят!!!"
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Overkiller
Ответ igor.igorev
Если тяжело, пусть идут продавцами в гипермаркеты. Там в тепле, не надо по полю в трусах носиться.
Действительно, ведь всем в кайф смотреть на дублёров вместо Куртуа, Милитао, Нкунку, КДБ, Тимбера, Мингза, Фофана, Сильва (завершил из за этого карьеру) и ещё кучи игроков с менее серьёзными травмами, вызванными постоянными мышечными напряжениями.
Нафиг они нужны - пусть продаванами идут, да? Им же денег платят, а они неженки такие, рвать там ещё себе чего придумали.
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Nike of FW
Ответ King_X
Да не, про травмы и нагрузки все ео делу, безотносительно упоминания Анчи Скорее, диссонанс, когда на бизнес жалуется тренер команды, которая просит снижать зарплаты и гонит игроков в другие клубы без их желания)) даже своих легенд типа Альбы сливали, договорившись с Интером(миланским) без их ведома
о боже , клубы договариваются о продаже/аренде футболистов .... какой зашквар.... реал никогда так не поступал)))))...Рауль, Рамос, Марсело, Криш, Каземиро покинули чат .
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Кокич
Ротацию проводить не пробовали? Ну, чисто из жалости к тем, кто слишком много играет, и к тем, кто играет слишком мало.
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a2wai
Хави известный любитель на что-то поныть, когда не получается.

Хотя проблема явно в нем, а не в окружающих.
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Cristian Turcan
Ответ a2wai
Хави известный любитель на что-то поныть, когда не получается. Хотя проблема явно в нем, а не в окружающих.
Как же задолбали те которые используют слово "ныть" в ситуации когда кто-то обсуждает какие-то проблемы, критикует что-то. Научитесь воспринимать критику !
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Хан Сахан
И по какой причине футболисты должны бастовать? Уж не является ли это референсом в сторону актеров?
Тогда тут есть один нюанс - футболисты зарабатывают незаслуженно много. Им нет никакой причины бастовать, ибо игрок на травме, а зарплата капает.
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134572784@vkontakte.ru
Хави не думал что на участие в предсезонных турнирах(на которые в частности жаловался Гвардиола) соглашаются руководители клубов? Почему бы не адресовать претензии им ?
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Леван Мкртчян
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Хави не думал что на участие в предсезонных турнирах(на которые в частности жаловался Гвардиола) соглашаются руководители клубов? Почему бы не адресовать претензии им ?
А причем предсезонка?
Он же не жалуется на подготовителоные матчи перед сезоном. Не знаю, может это и секрет для кого-то, но все профклубы всегда играют по несколько матчей на сборах в межсезонье. Сыграть 4-5 матчей в этот период просто необходимо чтобы нормально войти в сезон. Это происходит и происходило всегда вне зависимости от тяжести последующего календаря
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Я Гражданин Мира
В каждой команде по 50 миллионеров и тем не менее ноет они.
Они вообще хотят миллионы лёжа на диване
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Итачи Учиха
Какие же бедненькие миллионеры.
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<~Inter~>
Скажите им кто-нибудь, что самые большие расходы футбольных клубов это зарплаты игроков
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nurikkkk
А Хави то тут причем? Он все равно по весне отдыхает, когда другие клубы в ЛЧ рубятся....
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