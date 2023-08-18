Хави раскритиковал плотный календарь: «Согласен с Гвардиолой. Об игроках не заботятся, думают о бизнесе»

Хави раскритиковал плотный календарь.

Тренер «Барсы» заявил об этом, комментируя травму .

– Сложный календарь. Видел, как жаловался. Я с ним согласен. Он прав. Об игроках не заботятся, думают о бизнесе.

Мы стараемся, чтобы травм было как можно меньше. Но они случаются и на тренировках. Это часть футбола. Так происходит всю жизнь. Араухо – серьезная потеря.

– Возможна ли забастовка футболистов?

– Если они приложат к этому усилия... Все зависит от них. Я ссылаюсь на слова Гвардиолы и Анчелотти. Все зависит от игроков. Нам навязывают сложный календарь, что не очень хорошо. Усталость, переутомление, высокие температуры... Это плохо для шоу и для игроков, – сказал .

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?