«Ман Сити» плотно следит за Ольмо, забившим 3 гола «Баварии». «Лейпциг» запросит очень крупную сумму

«Ман Сити» заинтересован в хавбеке «Лейпцига» Дани Ольмо.

Как отмечает известный инсайдер Sky Джанлука Ди Марцио, английский клуб плотно следит за 25-летним полузащитником

« » не намерен продавать футболиста. Как ожидается, немецкий клуб будет запрашивать очень крупную сумму в качестве компенсации за игрока.

25-летнего испанца высоко оценивает тренер « » .

12 августа сделал хет-трик в первом матче нового сезона, чем помог «РБ Лейпциг» разгромить «Баварию» (3:0) и завоевать Суперкубок Германии. Подробную статистику полузащитника можно посмотреть здесь.

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