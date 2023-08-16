«Ман Сити» плотно следит за Ольмо, забившим 3 гола «Баварии». «Лейпциг» запросит очень крупную сумму
«Ман Сити» заинтересован в хавбеке «Лейпцига» Дани Ольмо.
Как отмечает известный инсайдер Sky Джанлука Ди Марцио, английский клуб плотно следит за 25-летним полузащитником
«РБ Лейпциг» не намерен продавать футболиста. Как ожидается, немецкий клуб будет запрашивать очень крупную сумму в качестве компенсации за игрока.
25-летнего испанца высоко оценивает тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
12 августа Ольмо сделал хет-трик в первом матче нового сезона, чем помог «РБ Лейпциг» разгромить «Баварию» (3:0) и завоевать Суперкубок Германии. Подробную статистику полузащитника можно посмотреть здесь.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Как можно плотно следить? А жидко можно?
Следить можно пристально
Невозможно просто смотреть как вы портите язык
Теперь будьте добры выложить под сотню)
Что там Гвардиола бы каждое то по ЦЗ не покупал если все так было