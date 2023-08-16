«Ман Сити» плотно следит за Ольмо, забившим 3 гола «Баварии». «Лейпциг» запросит очень крупную сумму

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Пеп Гвардиола РБ Лейпциг Джанлука Ди Марцио Дани Ольмо Футбол

«Ман Сити» заинтересован в хавбеке «Лейпцига» Дани Ольмо.

Как отмечает известный инсайдер Sky Джанлука Ди Марцио, английский клуб плотно следит за 25-летним полузащитником

«РБ Лейпциг» не намерен продавать футболиста. Как ожидается, немецкий клуб будет запрашивать очень крупную сумму в качестве компенсации за игрока.

25-летнего испанца высоко оценивает тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

12 августа Ольмо сделал хет-трик в первом матче нового сезона, чем помог «РБ Лейпциг» разгромить «Баварию» (3:0) и завоевать Суперкубок Германии. Подробную статистику полузащитника можно посмотреть здесь.

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37 комментариев

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Василий Монксик
Ответ llolishe
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Кто из Суперклубов не покупает готовых топов?
+47
-2
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Очки Дани Алвеса
Очень очень супер пупер крупную сумму в обязательно мелких купюрах наличными, чтобы чемодан еле закрывался!
+26
-3
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trav
Скажите, на каком языке это написано?
Как можно плотно следить? А жидко можно?
Следить можно пристально
Невозможно просто смотреть как вы портите язык
+17
-1
+16
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Атомный Карась
Да какой Ольмо, вон, Кокорин за два дня два гола забил. Никакой Ольмо на это не способен
+15
-6
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Василий Монксик
матч за Суперкубок поднял его ценник миллионов на 20
+7
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Кокич
Лейпциг и Айнтрахт — это немецкие Порто и Бенфика.
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Lindeman
Надо было Барсе в своё время брать вместо Ферана
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Madre Italia
Вот интересно сколько за ним можно следить то??? Он уже года три играет в футбол мирового уровня, игрок сборной Испании! Очень странно что до сих пор никто его не купил из грандов когда его цена была около 30-40.
Теперь будьте добры выложить под сотню)
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Висита Эльмурзаев
Ответ Kanan Jarrus
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он лучший тренер мира, только сектанты это отрицают
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Иван Иванов
Ля, зашёл посмотреть статистику этого Ольмо и офигел от ажиотажа вокруг него. Голов практически нет, пасов тоже почти нет, играет очень мало. Почему интересно мало играет? Травматик или просто слабый футболист? За что там Пеп зацепился? Походу парнишка абсолютный середняк. В сборной Испании его видел пару раз, тогда был деревом тем ещё.
травмы, да. кроме периода при Тедеско надолго не выпадал из числа лидеров команды
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Аморалинни
Ответ Василий Монксик
Кто из Суперклубов не покупает готовых топов?
МЮ
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llolishe
Ответ Ja BRITER
это и делает его топом: он может раскрыть сильные качества любого топ-игрока, с любым может найти общий язык и привить ему свои идеи. далеко не каждый тренер способен взять того же Грилиша и сделать из него игрока уровня топ-30 ЗМ за год, при этом идеально встроив его в структуру своей команды, попутно собирая значимые трофеи
Грилиш уже в Астон Вилле показывал топ футбол
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llolishe
Ответ Ja BRITER
это и делает его топом: он может раскрыть сильные качества любого топ-игрока, с любым может найти общий язык и привить ему свои идеи. далеко не каждый тренер способен взять того же Грилиша и сделать из него игрока уровня топ-30 ЗМ за год, при этом идеально встроив его в структуру своей команды, попутно собирая значимые трофеи
Что за чушь ты несешь
Что там Гвардиола бы каждое то по ЦЗ не покупал если все так было
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IvanKo
Ответ llolishe
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Ольмо готовый ТОП? За 2 сезона в Лейпциге забил 5 голов и отдал 8 передач.
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dalmolchun
Ответ trav
Скажите, на каком языке это написано? Как можно плотно следить? А жидко можно? Следить можно пристально Невозможно просто смотреть как вы портите язык
Эволюция языка безызбежна.
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Алекс Мелкумян
Ответ trav
Скажите, на каком языке это написано? Как можно плотно следить? А жидко можно? Следить можно пристально Невозможно просто смотреть как вы портите язык
Ахахах, я так в лс вконтакте общаюсь, а тут ЖУРНАЛИСТЫ такие слова в заголовок вставляют 🤣
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versalio
Ответ red hikkikomori
Плотная приветуля всем душным 👋
"Плотный" толковый словарь в руки, всем неграмотным👋
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Waititi
Ответ trav
Скажите, на каком языке это написано? Как можно плотно следить? А жидко можно? Следить можно пристально Невозможно просто смотреть как вы портите язык
плотно это через щель в заборе 🤣🤣🤣
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Максим Заворин
Ответ Кефтеме
Хоть и шутка (не удачная), но Ольмо хет-трик сделал
Вот когда сделает хет-трик в финале турнира "Кожаный мяч" тогда и поговорим)
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_pipspb _
Ответ Кефтеме
Хоть и шутка (не удачная), но Ольмо хет-трик сделал
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Кефтеме
Ответ Атомный Карась
Да какой Ольмо, вон, Кокорин за два дня два гола забил. Никакой Ольмо на это не способен
Хоть и шутка (не удачная), но Ольмо хет-трик сделал
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Lore_M
Давно думала, что Ольмо практически идеальный игрок для Сити и его системы
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porosenochek
Надо срочно потратить деньги, полученные за Лапорта!
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