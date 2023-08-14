«Челси» при Боули потратил на трансферы больше миллиарда долларов. Кайседо – самая дорогая покупка, Мудрик – в топ-5
При Тодде Боули расходы «Челси» на трансферы превысили миллиард долларов.
Американский бизнесмен стал совладельцем и руководителем лондонского клуба в конце мая – начале июня 2022 года.
Согласно подсчетам Bleacher Report, при нем «синие» совершили 23 входящих трансфера (с учетом аренд) и суммарно заплатили 1,04 млрд долларов.
В пятерку самых дорогих приобретений включены Мойсес Кайседо (146,1 млн долларов), Энцо Фернандес (132,5 млн), Уэсли Фофана (88 млн), Михаил Мудрик (76,6 млн) и Марк Кукурелья (71,5 млн).
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При этом набрали каких-то ноунеймов по оверпрайсу.
Как студентку цыгане на вокзале развели.
Да и Боули сам вообще кто такой, хз.
Короче, челси всё более погружается в свой привычный вековой статус ничем неприметного середняка. Пару раз и палка в год стреляет, но теперь всё ясно.
Главный мешок футбола отрабатывает свое звание
Впрочем, до евро осталось не так много - достаточно будет купить Лавию больше чем за 50 лямов.
Какой-то экономический эффект от этого есть, в схемах надувания стоимости активов холдинговой / фондовой конторки, где он деньгами и управляет - американцы фанаты подобных схем, в расходах на актив в Мудрика - 10 млн. за этот год, стоимость активов поднялась на полную стоимость в 80 млн.
Отменное кпд хех.
По факту самый клоунский год по соотношению траты-выхлоп в исполнении одного клуба за весь 21 век так точно.
Железно и с отрывом.
В рамках именно одного года так не обсирался и близко никто в мире футбола.
Рискну предположить, что веком 21-ым не ограничится. Возможно, за всю историю.
ФФП:Вы за последние 2 года потратили 1 млрд € на трансферы при том что не играете ЛЧ,как комментируете это?
Боули:Мы отдали Кепу Реалу на аренду за 1 млн€
ФФП:ну тогда без вопросов
как они все уживаться друг с другом будут, хз.