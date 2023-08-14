«Челси» при Боули потратил на трансферы больше миллиарда долларов. Кайседо – самая дорогая покупка, Мудрик – в топ-5

При Тодде Боули расходы «Челси» на трансферы превысили миллиард долларов.

Американский бизнесмен стал совладельцем и руководителем лондонского клуба в конце мая – начале июня 2022 года.

Согласно подсчетам Bleacher Report, при нем «синие» совершили 23 входящих трансфера (с учетом аренд) и суммарно заплатили 1,04 млрд долларов.

В пятерку самых дорогих приобретений включены (146,1 млн долларов), (132,5 млн), (88 млн), (76,6 млн) и (71,5 млн).

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