«Челси» при Боули потратил на трансферы больше миллиарда долларов. Кайседо – самая дорогая покупка, Мудрик – в топ-5

Теги Челси премьер-лига Англия Марк Кукурелья Михаил Мудрик Энцо Фернандес Уэсли Фофана деньги Мойсес Кайседо Тодд Боули Футбол

При Тодде Боули расходы «Челси» на трансферы превысили миллиард долларов.

Американский бизнесмен стал совладельцем и руководителем лондонского клуба в конце мая – начале июня 2022 года.

Согласно подсчетам Bleacher Report, при нем «синие» совершили 23 входящих трансфера (с учетом аренд) и суммарно заплатили 1,04 млрд долларов.

В пятерку самых дорогих приобретений включены Мойсес Кайседо (146,1 млн долларов), Энцо Фернандес (132,5 млн), Уэсли Фофана (88 млн), Михаил Мудрик (76,6 млн) и Марк Кукурелья (71,5 млн).

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56 комментариев

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#SharkTeam
Боуль таки выбил ачивку лярд за год. И эти люди еще говорят про ффп)
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SaH4r.
Ответ DolJun
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про Ман Сити ты так не говорил
+24
-2
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madaev
Ответ a2wai
Так это в долларах. Впрочем, до евро осталось не так много - достаточно будет купить Лавию больше чем за 50 лямов.
Ну раз в долларах то нет проблем
+12
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Ман Сити
Ответ Eden Hazard
Просто он форсировал путь Сити. Не хочет 15 лет после покупки ЛЧ ждать.
Сложно выиграть ЛЧ, занимая 12-е место в лиге.
+4
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Евгений Шазиев
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Мешок без философии и школы.
При этом набрали каких-то ноунеймов по оверпрайсу.

Как студентку цыгане на вокзале развели.

Да и Боули сам вообще кто такой, хз.

Короче, челси всё более погружается в свой привычный вековой статус ничем неприметного середняка. Пару раз и палка в год стреляет, но теперь всё ясно.
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alexmixer9
Ответ CriminalJoint62
Гегемония Ман сити завершится уже скоро
Если ты про деньги то она ещё с приходом Абрамовича завершилась так и не начавшись)
Главный мешок футбола отрабатывает свое звание
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a2wai
Ответ #SharkTeam
Боуль таки выбил ачивку лярд за год. И эти люди еще говорят про ффп)
Так это в долларах.

Впрочем, до евро осталось не так много - достаточно будет купить Лавию больше чем за 50 лямов.
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Ман Сити
А ведь завистливый ливер может прижмет их. На Сити тоже гнали, но слили, а тут может быть и прижмут.
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Overkiller
Ответ CriminalJoint62
Гегемония Ман сити завершится уже скоро
В чём? В АПЛ? С Мудриком и Кукурельей против Холланда и Родри? )))
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encaro_one
Как понимаю, он тратит из тех двух миллиардов, что типа "долгом" клуба перед структурами Абрамовича были, и были "прощены" в обмен на инвестиции на эту же сумму.

Какой-то экономический эффект от этого есть, в схемах надувания стоимости активов холдинговой / фондовой конторки, где он деньгами и управляет - американцы фанаты подобных схем, в расходах на актив в Мудрика - 10 млн. за этот год, стоимость активов поднялась на полную стоимость в 80 млн.
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ОттоДракула
Кукурелья максимум 15 стоит-полено на уровне Магуайера. Фофана уже к 22 годам весь ломаный-переломанный и с контрактом до 2029. Класс.
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AF007
При этом топ-игроков в атаке всё так же меньше, чем у Фулхэма
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Egor Shamshurin
Ответ a2wai
Так это в долларах. Впрочем, до евро осталось не так много - достаточно будет купить Лавию больше чем за 50 лямов.
Достаточно просто купить, там уже за 55 на него Ливерпуль виды имеет
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ak83
Ответ DolJun
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главное чтобы в лигу конференций попали
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Universal1000
12 место того стоит пожалуй.
Отменное кпд хех.

По факту самый клоунский год по соотношению траты-выхлоп в исполнении одного клуба за весь 21 век так точно.
Железно и с отрывом.
В рамках именно одного года так не обсирался и близко никто в мире футбола.
Рискну предположить, что веком 21-ым не ограничится. Возможно, за всю историю.
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Никита Давыдкин
Какое там место Челси по тратам за 10 лет занимает после прихода боули?
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факты про футбол
Как писали в другой ветке:
ФФП:Вы за последние 2 года потратили 1 млрд € на трансферы при том что не играете ЛЧ,как комментируете это?
Боули:Мы отдали Кепу Реалу на аренду за 1 млн€
ФФП:ну тогда без вопросов
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llolishe
И при этом не усилили команду пхахахаха
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Плевал я
Точнее сказать за год))
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Surviving
За 15 месяцев!!!
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LaffyTaffy
команда-солянка какая-то.
как они все уживаться друг с другом будут, хз.
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Мария Голденштерн
Такими темпами Боули скоро станет бомжом.
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Акира_1
Слишком много денег ушли на школьников и Брайтон. Ну Энцо топчик - окей и Нкунку в перспективе. Остальные трансферы либо на перспективу, либо не выстрелили.
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Ман Сити
А сколько Боули? 2 сезона? За пару сезонов больше миллиарда очень круто. А против Ливера смотрел на состав Челси, и он явно слабый, в обороне косячники, забивать некому, опорника толком нет.
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