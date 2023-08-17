Пеп о календаре и травмах: «Если не будет Куртуа, вместо него сыграет кто-то другой, верно? Милитао и де Брюйне тоже кто-то заменит. Ведь шоу должно продолжаться!»

Пеп Гвардиола эмоционально высказался о травмах топ-игроков на старте сезона.

Ранее стало известно, что полузащитник Кевин де Брюйне выбыл на 3-4 месяца из-за травмы, полученной в матче 1-го тура между « » и «Бернли» (3:0).

«Полный отстой. Это очень важный игрок для нас. Думаю, ему потребуется операция, мы потеряли его на несколько месяцев. Де Брюйне – по-настоящему особенный игрок, у него очень редкий талант, у него такая связь с Холандом, но все так, как есть.

В моей первой предсезонке в качестве игрока у меня было 25 дней на подготовку к первому официальному матчу. Мы играли против рижского «Сконто» за выход в Лигу чемпионов, которую в итоге выиграли. Теперь у футболистов на подготовку есть только четыре или пять дней. Теперь взгляните, сколько игроков порвали «кресты».

Нас заставляют ехать в Азию, в США, где нам устраивают по-настоящему интенсивные матчи, дерби, большие игры с серьезными соперниками. А игроки травмируются, они будут продолжать травмироваться. Ведь шоу должно продолжаться! Если не будет , вместо него сыграет кто-то другой, верно? И если не будет, тогда за него выйдет кто-то другой, а если не будет, тогда и его кто-то заменит.

Мы проиграем эту битву, если игроки не постоят за себя и не скажут: «Мы не будем играть». Это уже проигранная битва, УЕФА и ФИФА ничего не сделают», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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