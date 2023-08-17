Пеп о календаре и травмах: «Если не будет Куртуа, вместо него сыграет кто-то другой, верно? Милитао и де Брюйне тоже кто-то заменит. Ведь шоу должно продолжаться!»
Пеп Гвардиола эмоционально высказался о травмах топ-игроков на старте сезона.
Ранее стало известно, что полузащитник Кевин де Брюйне выбыл на 3-4 месяца из-за травмы, полученной в матче 1-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Бернли» (3:0).
«Полный отстой. Это очень важный игрок для нас. Думаю, ему потребуется операция, мы потеряли его на несколько месяцев. Де Брюйне – по-настоящему особенный игрок, у него очень редкий талант, у него такая связь с Холандом, но все так, как есть.
В моей первой предсезонке в качестве игрока у меня было 25 дней на подготовку к первому официальному матчу. Мы играли против рижского «Сконто» за выход в Лигу чемпионов, которую в итоге выиграли. Теперь у футболистов на подготовку есть только четыре или пять дней. Теперь взгляните, сколько игроков порвали «кресты».
Нас заставляют ехать в Азию, в США, где нам устраивают по-настоящему интенсивные матчи, дерби, большие игры с серьезными соперниками. А игроки травмируются, они будут продолжать травмироваться. Ведь шоу должно продолжаться! Если не будет Куртуа, вместо него сыграет кто-то другой, верно? И если Милитао не будет, тогда за него выйдет кто-то другой, а если Кевина не будет, тогда и его кто-то заменит.
Мы проиграем эту битву, если игроки не постоят за себя и не скажут: «Мы не будем играть». Это уже проигранная битва, УЕФА и ФИФА ничего не сделают», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Дальше уже делайте там свои профсоюзы или как это называется в футболе))
а не Ситевика который за 5 лет только ЦЗ купил 7 штук
В чем кайф смотреть на то, как катают вату любимые команды, только потому что график их игр настолько сжат, что им приходится месяц играть день через два??
человек получает те же деньги и в лазарете и на поле.
тренеру надо варьировать состав, и откровенно забивать на некоторые турниры- играть молодыми и требуюшими практики на восстановлении. игроков основы выпускать на 15 мин в конце (если это обязательно по регламенту)
Футбольный календарь сейчас просто живодёрский, почему Пеп и Клопп не могут обозначить проблему?