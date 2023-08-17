Пеп о календаре и травмах: «Если не будет Куртуа, вместо него сыграет кто-то другой, верно? Милитао и де Брюйне тоже кто-то заменит. Ведь шоу должно продолжаться!»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига травмы Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Тибо Куртуа календарь Эдер Милитао Футбол

Пеп Гвардиола эмоционально высказался о травмах топ-игроков на старте сезона.

Ранее стало известно, что полузащитник Кевин де Брюйне выбыл на 3-4 месяца из-за травмы, полученной в матче 1-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Бернли» (3:0).

«Полный отстой. Это очень важный игрок для нас. Думаю, ему потребуется операция, мы потеряли его на несколько месяцев. Де Брюйне – по-настоящему особенный игрок, у него очень редкий талант, у него такая связь с Холандом, но все так, как есть.

В моей первой предсезонке в качестве игрока у меня было 25 дней на подготовку к первому официальному матчу. Мы играли против рижского «Сконто» за выход в Лигу чемпионов, которую в итоге выиграли. Теперь у футболистов на подготовку есть только четыре или пять дней. Теперь взгляните, сколько игроков порвали «кресты».

Нас заставляют ехать в Азию, в США, где нам устраивают по-настоящему интенсивные матчи, дерби, большие игры с серьезными соперниками. А игроки травмируются, они будут продолжать травмироваться. Ведь шоу должно продолжаться! Если не будет Куртуа, вместо него сыграет кто-то другой, верно? И если Милитао не будет, тогда за него выйдет кто-то другой, а если Кевина не будет, тогда и его кто-то заменит.

Мы проиграем эту битву, если игроки не постоят за себя и не скажут: «Мы не будем играть». Это уже проигранная битва, УЕФА и ФИФА ничего не сделают», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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44 комментария

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Очки Дани Алвеса
Ну вообще со стороны потребителя это именно так и выглядит. Сами решили стать звездами такого потребительского продукта с 6-7 нулями в зарплатах.
Дальше уже делайте там свои профсоюзы или как это называется в футболе))
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+26
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JENNINGS
Пеп прав. В последнее время количество тяжёлых травм у футболистов не просто удивляет, а пугает
+28
-8
+20
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Kelevra1989
Он в какую сторону воюет-то? УЕФА что ли его заставляет в США отправиться на предсезонку, а не катать мячик в Манчестере месяц? Пусть руководству клуба в личных беседах это предъявляет
+9
-2
+7
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<~Inter~>
игрокам владельцы дружно скажут, что клубы не смогут платить их нынешнюю зарплату и футболисты закроют свои рты
+5
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JENNINGS
Ответ Budabuda
зато их зп их не пугает и всё устраивает
По-твоему, за эти деньги они обязаны день и ночь носиться по полю, плюнув на собственное здоровье? Напомнить Пуэрту, Харке, Агуэро?
+3
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Домоседов
Секундочку, разве ФИФА вас заставляет по Азии и США чесать с выставочными матчами? По-моему, это вопрос к владельцам клуба
+3
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Домоседов
Ответ TeRex
Хоккеисты играют по 80-100 матчей за сезон через день, а то и по два дня подряд, в гораздо более интенсивную и требовательную к физике игру и не ноют. А этим 50-60 матчей за 10 месяцев невыносимо. Если Пеп не умеет заниматься восстановлением игроков или ротировать состав, то это его проблемы. И да, шоу действительно должно продолжаться. Профессиональный спорт - это шоу-индустрия, единственная цель которой - развлекать аудиторию. И зарплаты их зависят от количества этой аудитории. Не нравится - вперёд на завод гайку точить. Правда, и 10+ млн евро в год там платить никто не будет.
Именно поэтому Овечкин рюкзак на животе носит и говорит, что нагрузки в футболе он бы не выдержал?
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Bazilic
Ответ TeRex
Хоккеисты играют по 80-100 матчей за сезон через день, а то и по два дня подряд, в гораздо более интенсивную и требовательную к физике игру и не ноют. А этим 50-60 матчей за 10 месяцев невыносимо. Если Пеп не умеет заниматься восстановлением игроков или ротировать состав, то это его проблемы. И да, шоу действительно должно продолжаться. Профессиональный спорт - это шоу-индустрия, единственная цель которой - развлекать аудиторию. И зарплаты их зависят от количества этой аудитории. Не нравится - вперёд на завод гайку точить. Правда, и 10+ млн евро в год там платить никто не будет.
В футболе же тоже есть бесконечные замены? Ведь есть?
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blаncо
Не нравится - увольняйтесь. Это действительно шоу, и его баснословные зарплаты зависят от контента, в том числе его количества.
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Покерный Футбол
Нолик в графе зарплат убавьте у всех и играйте в полтора раза меньше,в чем проблема то? Раньше в той же Англии играли матчей больше,а зарплаты были в десятки раз меньше и никто и не подумал бы жаловаться. А сейчас, ой,это не так то не так,зато зарплаты растут как на дрожжах каждый год. Ну может вы и получаете десятки миллионов в год за все неудобства,так скажем.
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llolishe
Ответ JENNINGS
Пеп прав. В последнее время количество тяжёлых травм у футболистов не просто удивляет, а пугает
Так это проблема для Борнмутов
а не Ситевика который за 5 лет только ЦЗ купил 7 штук
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Вадим Сидоров
Ответ JENNINGS
По-твоему, за эти деньги они обязаны день и ночь носиться по полю, плюнув на собственное здоровье? Напомнить Пуэрту, Харке, Агуэро?
Ротация.
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<~Inter~>
Ответ JENNINGS
По-твоему, за эти деньги они обязаны день и ночь носиться по полю, плюнув на собственное здоровье? Напомнить Пуэрту, Харке, Агуэро?
А как думаешь много ли профессионалов согласится на урезание зарплаты ради более спокойного графика игр? Ведь карьера футболиста коротка и точно также можно сломаться при более щадящем графике, но вот денег на оставшуюся жизнь уже будет меньше
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<~Inter~>
Ответ Очки Дани Алвеса
Ну вообще со стороны потребителя это именно так и выглядит. Сами решили стать звездами такого потребительского продукта с 6-7 нулями в зарплатах. Дальше уже делайте там свои профсоюзы или как это называется в футболе))
Так в НБА тоже говорят, что матчей слишком много и звёзды не выдерживают, но профсоюз ничего не сделал при подписании нового коллективного соглашения. Они же понимают, что сокращение матчей может привести к пересмотру всевозможных коммерческих сделок и в целом для дальнейшего роста нужно увеличивать либо количество, либо качество самого продукта
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Harut Hovsepyan
Ответ blаncо
Не нравится - увольняйтесь. Это действительно шоу, и его баснословные зарплаты зависят от контента, в том числе его количества.
Не согласен. Мне абсолютно плевать на суперкубки, матчи всяких квалификаций на ЧМ/ЧЕ и особенно на ЛН. Мне без разницы, сыграют матчи в Испании, или в Катаре, но я хотел бы видеть игроков, которые будут рвать жилы за полученные минуты на поле, а не экономящих силы и тем более вторых составов.

В чем кайф смотреть на то, как катают вату любимые команды, только потому что график их игр настолько сжат, что им приходится месяц играть день через два??
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Александр Герасимец
Ответ Kelevra1989
Он в какую сторону воюет-то? УЕФА что ли его заставляет в США отправиться на предсезонку, а не катать мячик в Манчестере месяц? Пусть руководству клуба в личных беседах это предъявляет
Кстати на Спортсе был классный текст о том,почему тренер не имеет слова при согласовании поездок в эти вонючие турне
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singsinner2
Ответ Покерный Футбол
Нолик в графе зарплат убавьте у всех и играйте в полтора раза меньше,в чем проблема то? Раньше в той же Англии играли матчей больше,а зарплаты были в десятки раз меньше и никто и не подумал бы жаловаться. А сейчас, ой,это не так то не так,зато зарплаты растут как на дрожжах каждый год. Ну может вы и получаете десятки миллионов в год за все неудобства,так скажем.
деньги, это конечно приятно. но у человеческого тела есть пределы, и они отличаются от тела к телу...
человек получает те же деньги и в лазарете и на поле.
тренеру надо варьировать состав, и откровенно забивать на некоторые турниры- играть молодыми и требуюшими практики на восстановлении. игроков основы выпускать на 15 мин в конце (если это обязательно по регламенту)
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Waititi
Ответ llolishe
Гений тратить больше всех поэтому больше качества когда другие клубы не могут тратить больше ибо им угрожают штрафами и т д Вседозволенность Ситевика это позор футбола
вообще он тратит не намного больше МЮ и Челси , но при этом есть результат, а результат это бабки и потом естьПСЖ который тратит больше, но при этом ничего не добился. Нельзя быть таким критичным , одно то что деньги приносят результат уже хорошо.
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yulay
Ответ llolishe
Гений тратить больше всех поэтому больше качества когда другие клубы не могут тратить больше ибо им угрожают штрафами и т д Вседозволенность Ситевика это позор футбола
Твоя писанина это позор русского языка
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DolJun
Ответ GuruFutbola
Почему?)
потому что его слова расходятся с реальным положением вещей, очевидно)
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llolishe
Ответ GuruFutbola
Почему?)
День назад он вообще по-другому говорил
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GuruFutbola
Ответ DolJun
пеп лицемер каких поискать)
Почему?)
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blаncо
Ответ Harut Hovsepyan
Не согласен. Мне абсолютно плевать на суперкубки, матчи всяких квалификаций на ЧМ/ЧЕ и особенно на ЛН. Мне без разницы, сыграют матчи в Испании, или в Катаре, но я хотел бы видеть игроков, которые будут рвать жилы за полученные минуты на поле, а не экономящих силы и тем более вторых составов. В чем кайф смотреть на то, как катают вату любимые команды, только потому что график их игр настолько сжат, что им приходится месяц играть день через два??
В том то и дело, что ни от вашего, ни от моего желания это не зависит. Есть условия, которые завяны на бизнесе. Те же травмы от перегрузок - это большее количество трансферов, больше комиссий, процентов и иного дохода с них для Уефа. Они в этом более чем заинтересованы.
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JENNINGS
Ответ Budabuda
если они подписали контракт, то обязаны.
Т.е. когда случится очередной Пуэрта или Харке, или на клуб свалится эпидемия крестов и других травм, «они подписывали контракт»?
Футбольный календарь сейчас просто живодёрский, почему Пеп и Клопп не могут обозначить проблему?
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JENNINGS
Ответ llolishe
Так это проблема для Борнмутов а не Ситевика который за 5 лет только ЦЗ купил 7 штук
У моего клуба этим летом уже минус 2 с крестами и один с мениском, о чём речь?!
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