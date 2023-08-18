Опубликовано расписание РПЛ с 8-го по 15-й туры: «Спартак» и ЦСКА сыграют 8 октября, «Зенит» примет «Краснодар» 11 ноября

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН календарь Сочи Футбол

Представлено расписание матчей Мир РПЛ с 8-го по 15-й туры.

8-й тур

15 сентября (пятница)

19:00 «Динамо» – «Пари НН»

16 сентября (суббота)

14:00 ЦСКА – «Крылья Советов»

16:30 «Ахмат» – «Краснодар»

19:00 «Сочи» – «Спартак»

21:15 «Балтика» – «Ростов»

17 сентября (воскресенье)

14:00 «Урал» – «Факел»

16:30 «Рубин» – «Зенит»

19:00 «Локомотив» – «Оренбург»

9-й тур

23 сентября (суббота)

14:00 «Крылья Советов» – «Сочи»

16:30 «Балтика» – «Ахмат»

19:00 «Спартак» – «Динамо»

24 сентября (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Оренбург»

16:30 «Зенит» – «Локомотив»

19:00 «Ростов» – ЦСКА

19:00 «Краснодар» – «Урал»

25 сентября (понедельник)

19:00 «Факел» – «Рубин»

10-й тур

29 сентября (пятница)

19:00 «Ростов» – «Урал»

30 сентября (суббота)

12:00 «Оренбург» – «Зенит»

14:15 «Локомотив» – «Пари НН»

16:30 «Рубин» – «Краснодар»

19:00 ЦСКА – «Балтика»

1 октября (воскресенье)

14:00 «Факел» – «Сочи»

16:30 «Крылья Советов» – «Спартак»

19:00 «Ахмат» – «Динамо»

11-й тур

7 октября (суббота)

12:00 «Урал» – «Локомотив»

14:00 «Сочи» – «Зенит»

16:30 «Балтика» – «Оренбург»

19:00 «Краснодар» – «Ростов»

8 октября (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Крылья Советов»

16:30 «Динамо» – «Факел»

19:00 «Спартак» – ЦСКА

19:00 «Ахмат» – «Рубин»

Международная пауза

9-17 октября

12-й тур

21 октября (суббота)

12:00 «Оренбург» – «Факел»

14:00 «Рубин» – ЦСКА

16:30 «Локомотив» – «Динамо»

19:00 «Балтика» – «Краснодар»

22 октября (воскресенье)

12:00 «Урал» – «Сочи»

14:00 «Спартак» – «Пари НН»

16:30 «Зенит» – «Крылья Советов»

19:00 «Ростов» – «Ахмат»

13-й тур

27 октября (пятница)

19:00 «Рубин» – «Балтика»

28 октября (суббота)

14:00 «Факел» – «Спартак»

16:30 «Крылья Советов» – «Оренбург»

16:30 «Ростов» – «Локомотив»

19:00 «Зенит» – «Ахмат»

29 октября (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Сочи»

16:30 «Динамо» – «Урал»

19:30 ЦСКА – «Краснодар»

14-й тур

4 ноября (суббота)

16:30 «Ахмат» – «Факел»

19:00 «Балтика» – «Зенит»

5 ноября (воскресенье)

14:00 «Краснодар» – «Крылья Советов»

16:30 ЦСКА – «Пари НН»

19:30 «Локомотив» – «Спартак»

6 ноября (понедельник)

14:00 «Оренбург» – «Ростов»

16:30 «Урал» – «Рубин»

19:30 «Сочи» – «Динамо»

15-й тур

11 ноября (суббота)

14:00 «Крылья Советов» – «Урал»

14:00 «Факел» – ЦСКА

16:30 «Локомотив» – «Ахмат»

19:30 «Зенит» – «Краснодар»

12 ноября (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Балтика»

16:30 «Динамо» – «Оренбург»

19:00 «Сочи» – «Рубин»

19:30 «Спартак» – «Ростов»

Международная пауза

13–21 ноября

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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24 комментария

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Vićtor Diaź
Ответ Direct free kick
8 октября Спартак обыграет ЦСКА
Спасибо за инсайд!
Интересует ещё один матч, Урал - Факел 17 сентября. Какой будет итог, подскажите, пожалуйста?
+11
-1
+10
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MarBook!
Ответ angry horse
9 октября заголовок должен будет выглядеть так: ЦСКА разгромил Спартак и другие матчи тура. 😎
А 10-го числа так: Спартак расформирован и отправлен в пердив
+10
-4
+6
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angry horse
Ответ Direct free kick
8 октября Спартак обыграет ЦСКА
9 октября заголовок должен будет выглядеть так:
ЦСКА разгромил Спартак и другие матчи тура.
😎
+11
-6
+5
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brace
Спартак и ЦСКА в начале октября уже не 1 год встречаются..
Если не путаю.
+3
0
+3
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Direct free kick
8 октября Спартак обыграет ЦСКА
+12
-11
+1
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БолельщикСоСтажем
Международная пауза - солидно звучит как
+1
0
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Arty Novikoff
Ответ Vićtor Diaź
Спасибо за инсайд! Интересует ещё один матч, Урал - Факел 17 сентября. Какой будет итог, подскажите, пожалуйста?
Скорее всего кто-то победит или ничья.
+1
0
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Катя_СПб
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Опять у Спартака самый плотный график, да что ж ты будешь делать.
Ах, вона оно в чем заговор. А то я искала-искала, вроде не нашла. А тут оказывается такие вещи творятся.
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R Air
А что так отрывисто, до последнего надеялись на еврокубки?🤣
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Assasin2
Скучал по матчам Урала в 12:00
0
0
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Дмитрий Кулаткин
Ответ Direct free kick
8 октября Спартак обыграет ЦСКА
Мечтать не вредно!
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R Air
Ответ Vićtor Diaź
Спасибо за инсайд! Интересует ещё один матч, Урал - Факел 17 сентября. Какой будет итог, подскажите, пожалуйста?
продажный, это же фк урал
0
0
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Катя_СПб
Ах, вона оно в чем заговор. А то я искала-искала, вроде не нашла. А тут оказывается такие вещи творятся.
Так всё просто: мы играем завтра, а Спартак послезавтра, следовательно к очной встрече 15-го тура у Ростова будет аж на день отдыха больше, чем у Спартака. 🤷‍♂️
0
0
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