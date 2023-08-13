Манчини ушел из сборной Италии за 10 месяцев до старта Евро-2024. Это его решение

Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии.

Как сказано в заявлении Итальянской федерации футбола, вчера поздно вечером сообщил о желании покинуть пост тренера сборной. Его просьбу удовлетворили.

Учитывая, что скоро Италии предстоит сыграть в отборе Евро-2024 против Северной Македонии (9 сентября) и Украины (12 сентября), Итальянская федерация футбола назовет имя нового тренера в ближайшие дни.

Евро-2024 начнется через 10 месяцев. В квалификации Италия занимает промежуточное третье место в группе С, набрав 3 очка в 2 матчах. Выше идут Англия (12 очков в 4 матчах) и Украина (6 очков в 3 матчах).

Роберто возглавил сборную Италии в мае 2018-го. Под его руководством команда выиграла Евро-2020 и дважды стала бронзовым призером Лиги наций УЕФА.

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