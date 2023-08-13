Манчини ушел из сборной Италии за 10 месяцев до старта Евро-2024. Это его решение

Теги Роберто Манчини сборная Италии по футболу серия А Италия отставки Федерация футбола Италии квалификация Евро-2024 Евро-2024 Футбол

Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии.

Как сказано в заявлении Итальянской федерации футбола, вчера поздно вечером Манчини сообщил о желании покинуть пост тренера сборной. Его просьбу удовлетворили.

Учитывая, что скоро Италии предстоит сыграть в отборе Евро-2024 против Северной Македонии (9 сентября) и Украины (12 сентября), Итальянская федерация футбола назовет имя нового тренера в ближайшие дни.

Евро-2024 начнется через 10 месяцев. В квалификации Италия занимает промежуточное третье место в группе С, набрав 3 очка в 2 матчах. Выше идут Англия (12 очков в 4 матчах) и Украина (6 очков в 3 матчах).

Роберто возглавил сборную Италии в мае 2018-го. Под его руководством команда выиграла Евро-2020 и дважды стала бронзовым призером Лиги наций УЕФА.

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95 комментариев

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Alex1005
Позвали в СА?
+94
-1
+93
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EKSPERT
Антонио Конте велком
+88
0
+88
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Richman95
А вот и новый главный тренер Рубина подъехал 🙊🤣🤣🤣
+43
-5
+38
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КобеКириленко
Дальше либо Карерра либо Семак. Первый без работы,второму наскучило в Зените.
+31
-4
+27
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riverman1980
Ответ инок
Манчини изначально, по мне, так переоцененный тренер, как наш Стас
Чемпион Англии, Италии и Европы - переоцененный тренер )
В чем переоценность? Как великого и гениального тренера его никогда в сми и не возносили. При этом больше него из ныне действующих выиграли человек пять.
+23
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+23
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vova123456
Ответ LaffyTaffy
Там Лукаку нет
Мда... ещё и Грациано Пелле и Джаккерини завязали с футболом...
+22
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LaffyTaffy
Ответ EKSPERT
Антонио Конте велком
Там Лукаку нет
+22
0
+22
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i-volk
Ответ инок
Манчини изначально, по мне, так переоцененный тренер, как наш Стас
Наш Стас недооцененный )
+17
-1
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a2wai
Первый пошел, Флик на очереди.
+14
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Roman_ello
За 10 месяцев до евро🤣 год блин ещё до турнира! Гооооод! Так написали будто дедлайн 10 месяцев — это какая-то нерешаемая проблема и аврал😂
+10
0
+10
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Mak Mak
Ответ Максим Рублёв
аргентинцев ему просто не привезли, вот и ушел)))
Привезли. Ретеги
+9
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Максим Рублёв
аргентинцев ему просто не привезли, вот и ушел)))
+12
-4
+8
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ciao.ragazzi.2519
забирайте аллегри 🙏
+5
0
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Arthur Jacob
Ответ Владимир Владимир
На эмоциях взяли ЕВРО и скатились на привычный уровень: бестолковое и бесконечное владение с командами уровнем ниже, безыдейность и тупик с командами сильнее, приглашение игроков знакомых агентов за откаты, бизнес и провальные выступления. Логичное решение: пристроить Ретеги, забрать свой откат и уйти в закат (шутка, конечно же, но в каждой шутке...)
На эмоциях обыграли Англию, Испанию, Бельгию, Австрию, Швейцарию, Уэльс и Турцию. На эмоциях установили мировой рекорд в 37 матчей без поражений.

Вам самим не смешно от этого бреда? Италия обыграла всех по игре. Единственный матч где соперник был лучше это полуфинал с Испанией
+3
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Almaz KENZHEBEKOV
спасибо за Евро
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Amalfitano
Рубяты, обождите ненавидеть его за выбор в пользу бабок из СА. Возможно он болен или еще что-нибудь в этом роде.
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кашкаКа
Ответ Alex1005
Позвали в СА?
Северную Америку?🤣
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Denis Davydov
Ответ КобеКириленко
Дальше либо Карерра либо Семак. Первый без работы,второму наскучило в Зените.
А Царь?
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Toffiti
Вот это новость. Неожиданно. Хотя вроде бы напрашивался уход, но всё равно жаль. Спасибо за волшебное ЕВРО. Это было потрясающе🤩
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Vegas Knight
Черчесов готов
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Aleks Del Piero
Возьмите Аллегри, пожалуйста. Шансов, что его уволят из сборной, намного больше, чем из клуба.
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Aleksandr Baskakov
Ответ LaffyTaffy
Там Лукаку нет
А в Челси был ?
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MrWillSee
Ответ Alex1005
Позвали в СА?
Почитал Уткина?
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Don Merzavez
Тут эта, один усатый шарлатан доступен...
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Mr@k
Тоже мне за 10 месяцев до Евро,вон там как то по-моему Лопетеги сбежал из сборной перед началом Евро когда его Реал позвал
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