Манчини ушел из сборной Италии за 10 месяцев до старта Евро-2024. Это его решение
Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии.
Как сказано в заявлении Итальянской федерации футбола, вчера поздно вечером Манчини сообщил о желании покинуть пост тренера сборной. Его просьбу удовлетворили.
Учитывая, что скоро Италии предстоит сыграть в отборе Евро-2024 против Северной Македонии (9 сентября) и Украины (12 сентября), Итальянская федерация футбола назовет имя нового тренера в ближайшие дни.
Евро-2024 начнется через 10 месяцев. В квалификации Италия занимает промежуточное третье место в группе С, набрав 3 очка в 2 матчах. Выше идут Англия (12 очков в 4 матчах) и Украина (6 очков в 3 матчах).
Роберто возглавил сборную Италии в мае 2018-го. Под его руководством команда выиграла Евро-2020 и дважды стала бронзовым призером Лиги наций УЕФА.
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В чем переоценность? Как великого и гениального тренера его никогда в сми и не возносили. При этом больше него из ныне действующих выиграли человек пять.
Вам самим не смешно от этого бреда? Италия обыграла всех по игре. Единственный матч где соперник был лучше это полуфинал с Испанией