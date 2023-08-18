«Реал Сосьедад» о Захаряне: «Контракт сегодня не будет подписан. Арсен может отправиться в Сан‑Себастьян»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сегодня не перейдет в «Реал Сосьедад».

Ранее сообщалось, что 20-летний хавбек прилетит в Испанию в пятницу, медосмотр в « » уже запланирован. « » получит за Арсена 12 млн евро и заплатит его агенту 2 млн.

«Сегодня Арсен может отправиться в Сан‑Себастьян, но контракт сегодня не будет подписан», – сказали в пресс‑службе баскского клуба.

представляет московский клуб с 2017 года. В этом сезоне на его счету 1 гол и 1 результативный пас за 3 матча в Мир .

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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