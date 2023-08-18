«Реал Сосьедад» о Захаряне: «Контракт сегодня не будет подписан. Арсен может отправиться в Сан‑Себастьян»
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сегодня не перейдет в «Реал Сосьедад».
Ранее сообщалось, что 20-летний хавбек прилетит в Испанию в пятницу, медосмотр в «Сосьедаде» уже запланирован. «Динамо» получит за Арсена 12 млн евро и заплатит его агенту 2 млн.
«Сегодня Арсен может отправиться в Сан‑Себастьян, но контракт сегодня не будет подписан», – сказали в пресс‑службе баскского клуба.
Захарян представляет московский клуб с 2017 года. В этом сезоне на его счету 1 гол и 1 результативный пас за 3 матча в Мир РПЛ.
Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
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Сьебастьян отсюда
- Захарян вылетел на медосмотр
- Захарян прилетел для прохождения можно досмотра
- Захарян приехал/пришёл на медосмотр
- Захарян проходит медосмотр
- Захарян прошёл медосмотр (но контракт ещё не подписан)
- Захарян подпишет контракт.
А ещё можно создавать "новости" вида "Захарян сегодня не подписал контракт с Реал Сосьедадом" - по типу записей в твиттере камня в лесу.
Одни плюсы)))
И сорвётся из-за агентов)