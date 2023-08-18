«Реал Сосьедад» о Захаряне: «Контракт сегодня не будет подписан. Арсен может отправиться в Сан‑Себастьян»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Матч ТВ Арсен Захарян Футбол

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сегодня не перейдет в «Реал Сосьедад».

Ранее сообщалось, что 20-летний хавбек прилетит в Испанию в пятницу, медосмотр в «Сосьедаде» уже запланирован. «Динамо» получит за Арсена 12 млн евро и заплатит его агенту 2 млн.

«Сегодня Арсен может отправиться в Сан‑Себастьян, но контракт сегодня не будет подписан», – сказали в пресс‑службе баскского клуба.

Захарян представляет московский клуб с 2017 года. В этом сезоне на его счету 1 гол и 1 результативный пас за 3 матча в Мир РПЛ.

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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24 комментария

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Aleksey Yashin
«Сегодня Арсен может отправиться в Сан‑Себастьян, но контракт сегодня не будет подписан» - можно вместо Арсен подставить любое имя, и это будет правдой)
+43
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Mark Safa
Ответ Нурбол Жумаскалиев
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В футбольном плане, это повышение🤓
+38
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Mark Safa
Ответ Нурбол Жумаскалиев
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В этом году они в ЛЧ играют…🤥
+32
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Кашшай Чакырович
Ответ Нурбол Жумаскалиев
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Испанские небольшие городки с размеренной спокойной жизнью для многих будут комфортнее ,чем Москва ,где постоянные пробки ,суета ,беготня ,я например отдыхаю уезжая в деревню ,такой это кайф тишина и спокойствие ,природа ,птички поют ,никаких машин и лишнего шума !да и на футболе сконцентрироваться проще!
+10
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Александр Денисов
Просто туристом приедет?
+5
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Александр Сас
Ответ Нурбол Жумаскалиев
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Клуб, который играет в ЛЧ и претендент на еврокубки по итогам этого сезона или клуб, который вообще не играет в еврокубках и не будет и в следующем сезоне. Хм, сложный выбор)))
+5
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Cearvm
Ответ Нурбол Жумаскалиев
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Раза в 4 хуже, если чисто в футбольном плане. Динамо, можно сказать, вообще ничто уже очень давно.
+5
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Mansur Shamshidinov
лишь бы не сказали
Сьебастьян отсюда
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arij
в реале последовательны, сначала медосмотр и анализ полученных результатов. Считаю нормальным, если контракт подпишут в начале недели. Зачем им торопиться? к тому же и оплата трансфера должна сначала пройти, до контракта. Тут и неделька может пройти. Непросто все в ЛГБТ - странах.
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Dmitry Orlov
Вчера была новость "Захарян завтра вылетит на медосмотр в Реал Сосьедаде". Идеи для следующих новостей:
- Захарян вылетел на медосмотр
- Захарян прилетел для прохождения можно досмотра
- Захарян приехал/пришёл на медосмотр
- Захарян проходит медосмотр
- Захарян прошёл медосмотр (но контракт ещё не подписан)
- Захарян подпишет контракт.

А ещё можно создавать "новости" вида "Захарян сегодня не подписал контракт с Реал Сосьедадом" - по типу записей в твиттере камня в лесу.
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Николай Корягин
«Арсен может просто слетать в Сан-Себастьян, искупнуться в заливе и лететь домой» — сказали в клубе
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Olajuvon
Сосьедад Захаряна откладывается на завтра!
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Бронислав Каминский
Ответ Нурбол Жумаскалиев
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Хотя бы матчасть изучите,про что пишите.Во-первых,Реал Сосьедад в ЛЧ играет,во-вторых они в прошлом сезоне Мадрид обыгрывали 2:0 ))
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Всё знаю
Ответ Александр Денисов
Просто туристом приедет?
ну там несколько ресторанов со звездой мишлен, в заливе искупаться можно или просто погулять по городу)
Одни плюсы)))
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Олег Пирожков
Ответ Mark Safa
В этом году они в ЛЧ играют…🤥
Да и шансы на попадание в лч каждый год, в клубы рпл лет 5 играть не будут в лч скорее всего.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Нурбол Жумаскалиев
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эта информация вообще зачем? какие ещё еврокубки? если Захарян у Вас ничего не показал, то зачем вообще этот разговор?
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ten Hag
Ответ Aleksey Yashin
«Сегодня Арсен может отправиться в Сан‑Себастьян, но контракт сегодня не будет подписан» - можно вместо Арсен подставить любое имя, и это будет правдой)
Сан-Себастьян - это фарм-клуб такой, наверное :)
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Любезный Коссутий
туркиши поздно прилетают, понятно
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Всё знаю
Заору, если всё сорвётся)
И сорвётся из-за агентов)
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RSI
Что за мутки мутят? Что можно от парня требовать после такого нервяка?
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