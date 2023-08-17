Лавиа отказал «Ливерпулю», так как почувствовал себя «вторым выбором» из-за долгих переговоров и 111 млн фунтов за Кайседо

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон чемпионшип Мойсес Кайседо Ромео Лавиа Футбол

Названа причина, по которой сорвался трансфер Ромео Лавиа в «Ливерпуль».

Как пишет The Athletic со ссылкой на источник, близкий к игроку, действия руководства «Ливерпуля» заставили игрока почувствовать себя так, словно он – «запасной вариант».

«Ливерпуль» несколько недель работал над трансфером Лавиа, но отказывался платить 50 миллионов фунтов, которые требовал «Саутгемптон». Игрок хотел перейти в команду Юргена Клоппа и терпеливо ждал, когда клубы договорятся, но этого так и не случилось. «Ливерпуль» сделал три предложения – на 37 млн фунтов, 41 млн фунтов и 46 млн фунтов. Все они были быстро отклонены.

«Ливерпуль» указывал «Саутгемптону», что Лавиа всего 19 лет, у него 34 матча во взрослой карьере и не хотел платить требуемую сумму, так как покупал, скорее, потенциальную звезду, а не готового игрока.

Затем «Ливерпуль» предложил 111 млн фунтов за Мойсеса Кайседо, переключив внимание на него. Лавиа почувствовал себя «вторым выбором» и не захотел переходить в «Ливерпуль».

Лавиа переходит в «Челси» за 53+5 млн фунтов. При этом сообщалось, что «Ливерпуль» договорился о трансфере игрока за 60 млн фунтов, но он отказался от перехода и выбрал лондонский клуб.

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56 комментариев

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El Tigro
Так ты и в Челси второй выбор🤦🏽‍♂️
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Konstar
А в Челси он не будет вторым выбором? Добро пожаловать на банку
+43
-5
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mbauer
Не понимаю тон первых комментов. А если бы с вами так? Долго торговаться за каждый миллион, потом отвесить вдвое больше за конкурента. А когда конкурент отказал - вернуться, мол эй ты, как тебя там, ладно давай заходи. Не было бы обидно? У парня в 19 лет уже есть чувство собственного достоинства, это дороже
+44
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+35
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ПОШОЛ ПОШОЛ
В Челси он где-то четвертым выбором будет 👍🏼😂
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Акира_1
Ответ glavredaktor
У парня в 19 лет только пока отсутствие мозгов. Пацаненку 19 лет и один неплохой сезон в карьере. Да будь он хоть десятым выбором - должно быть радости полные штаны.
Хаха это бессмысленно. Ливерпуль же предложил 110 миллионов за точно такого же Кайседо с одним сезоном в один момент, а за Лаваи торговались все лето. Естественно Лаваи обиделся. Я понимаю, Ливерпуль бы на какую-то звезду переключился таким образом. 😄
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Акира_1
Он скорей не о том, что будет вторым выбором на поле, а что Ливерпуль не мог все лето докинуть за него до 50 миллионов требуемых, но буквально за вечер нашёл 110 миллионов на Кайседо. Вот он логично и посчитал, что Ливерпуль его не ценит совсем.
+11
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glavredaktor
Ответ mbauer
Не понимаю тон первых комментов. А если бы с вами так? Долго торговаться за каждый миллион, потом отвесить вдвое больше за конкурента. А когда конкурент отказал - вернуться, мол эй ты, как тебя там, ладно давай заходи. Не было бы обидно? У парня в 19 лет уже есть чувство собственного достоинства, это дороже
У парня в 19 лет только пока отсутствие мозгов.
Пацаненку 19 лет и один неплохой сезон в карьере. Да будь он хоть десятым выбором - должно быть радости полные штаны.
+19
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Mark Safa
Ответ DolJun
откуда инфа?
Source : Trust me bro
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TeddyLasso
Какой важный курица
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<~Inter~>
новый спортивный директор Ливерпуля провалил переговоры. 2-3 недели делали смешные предложения, когда Сотон сразу обозначил цену в 50 млн. Могли сразу их предложить и уже к старту сезон игрок понимал бы требования Клоппа
+5
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DolJun
Ответ TeddyLasso
Какой важный курица
я слышал что правильно ливерберд вообще-то
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Live_Kost
Весь футбольный мир смеётся над трансферной политикой Ливерпуля. Теперь под давлением СМИ и болельщиков Генри и Ко впопыхах накупят втридорога кого попало
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Полуэктов Пётр
Ответ El Tigro
Так ты и в Челси второй выбор🤦🏽‍♂️
"Второй выбор" - это когда если не получится с первым, тогда купим этого.
А Челси хочет купить и того и другого - это не второй выбор.
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Профессор из Кобхэма
Ответ Konstar
А в Челси он не будет вторым выбором? Добро пожаловать на банку
Может и не будет.
Лавия чистый опорник, тогда как Кайседо бокс-ту-бокс может играть.
Если Поч будет менять схемы, то Лавия вполне себе может быть основным при 4-3-3.
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Висита Эльмурзаев
В Челси он будет в основе, а Кайседо будет играть бокс ту бокс в паре с Энцо, как Канте при Сарри
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Саша Казенкинский
И поэтому перешёл в Челчи, где вообще похоже даже не второй выбор, а просто куплен из вредности. Очень логично.
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arspurs9
Ответ glavredaktor
У парня в 19 лет только пока отсутствие мозгов. Пацаненку 19 лет и один неплохой сезон в карьере. Да будь он хоть десятым выбором - должно быть радости полные штаны.
Радости от чего?
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Аморалинни
Ответ glavredaktor
У парня в 19 лет только пока отсутствие мозгов. Пацаненку 19 лет и один неплохой сезон в карьере. Да будь он хоть десятым выбором - должно быть радости полные штаны.
Ой, фанат пуля обиделся)))
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liv6
В итоге просидит на скамейке и загубит карьеру
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Евгений Сорока
Ответ B@SS
Зато Ливерпуль купил 30-летнего якудзу, без опыта даже в топ-клубах! ))
у лавии и кайседо опыта в топ-клубах хоть отбавляй
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Денис Исаков
Так, стоп. Но ведь и Челси тоже гнался за Кайседо, а не за Лавией, нет? Почему тогда к "синим" спокойно идёт?))
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philshatalov
Полностью поддерживаю Лавиа. Руководство Ливерпуля в данном случае повели себя по-идиотски. Тем более, что источники еще писали про то, что сам Ливерпуль не особо верил в подписание Кайседо
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DolJun
Ответ <~Inter~>
новый спортивный директор Ливерпуля провалил переговоры. 2-3 недели делали смешные предложения, когда Сотон сразу обозначил цену в 50 млн. Могли сразу их предложить и уже к старту сезон игрок понимал бы требования Клоппа
дело не в этом. пишут что в сауте работал скаут ман сити, который его как раз в ман сити и привел. и угадай куда устроился этот скаут аккурат перед летним трансферным окном?
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B@SS
Зато Ливерпуль купил 30-летнего якудзу, без опыта даже в топ-клубах! ))
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Grime Font
Ответ Артём Саяпин
Это работа, а не кухня или двор, ты должен быть профессионалом, а не барышней с чувством собственного достоинства. Это называется конкуренция, играй лучше, будут за тобой бегать как за первым номером
вот именно, что это работа. работа, а не рабство. значит ты вправе самостоятельно выбрать себе работу.
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