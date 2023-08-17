Лавиа отказал «Ливерпулю», так как почувствовал себя «вторым выбором» из-за долгих переговоров и 111 млн фунтов за Кайседо
Названа причина, по которой сорвался трансфер Ромео Лавиа в «Ливерпуль».
Как пишет The Athletic со ссылкой на источник, близкий к игроку, действия руководства «Ливерпуля» заставили игрока почувствовать себя так, словно он – «запасной вариант».
«Ливерпуль» несколько недель работал над трансфером Лавиа, но отказывался платить 50 миллионов фунтов, которые требовал «Саутгемптон». Игрок хотел перейти в команду Юргена Клоппа и терпеливо ждал, когда клубы договорятся, но этого так и не случилось. «Ливерпуль» сделал три предложения – на 37 млн фунтов, 41 млн фунтов и 46 млн фунтов. Все они были быстро отклонены.
«Ливерпуль» указывал «Саутгемптону», что Лавиа всего 19 лет, у него 34 матча во взрослой карьере и не хотел платить требуемую сумму, так как покупал, скорее, потенциальную звезду, а не готового игрока.
Затем «Ливерпуль» предложил 111 млн фунтов за Мойсеса Кайседо, переключив внимание на него. Лавиа почувствовал себя «вторым выбором» и не захотел переходить в «Ливерпуль».
Лавиа переходит в «Челси» за 53+5 млн фунтов. При этом сообщалось, что «Ливерпуль» договорился о трансфере игрока за 60 млн фунтов, но он отказался от перехода и выбрал лондонский клуб.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Пацаненку 19 лет и один неплохой сезон в карьере. Да будь он хоть десятым выбором - должно быть радости полные штаны.
А Челси хочет купить и того и другого - это не второй выбор.
Лавия чистый опорник, тогда как Кайседо бокс-ту-бокс может играть.
Если Поч будет менять схемы, то Лавия вполне себе может быть основным при 4-3-3.