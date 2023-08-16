«Ман Сити» получит 20% прибыли «Саутгемптона» от трансфера Лавиа в «Челси» (The Athletic)

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Саутгемптон деньги Ромео Лавиа Футбол

«Манчестер Сити» получит процент с продажи «Саутгемптоном» Ромео Лавиа в «Челси».

Как пишет The Athletic, «Сити» полагается 20% прибыли от перепродажи 19-летнего бельгийского опорника.

Ранее сообщалось, что «Челси» выплатит за игрока 53 миллиона фунтов, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. 

Таким образом, доля «Ман Сити» в трансфере (без учета бонусов) может составить около 10,5 млн фунтов.

В прошлом году клуб из Манчестера продал игрока «Саутгемптону» за 10,5 млн фунтов плюс 3,5 млн бонусов. 

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14 комментариев

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Акира_1
Ответ dreamstep
1 сезон человек сыграл на взрослом уровне, и такие деньжища. Учитывая селекционную политику Челси в последние пару лет, скорее всего деньги на ветер.
А если бы Ливерпуль купил, то был бы гениальный трансфер от Клоппа на перспективу, из которого вырастет топ футболист, не так ли?
+19
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Джейме Ланнистер
Ответ Акира_1
В Англии, конечно, лучше всех умеют зарабатывать именно Челси, Сити и Брайтон.
-700 млн за год, это называется зарабатывать?
+7
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bm
Ответ Акира_1
В Англии, конечно, лучше всех умеют зарабатывать именно Челси, Сити и Брайтон.
Зарабатывать? Челси?
+3
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#SharkTeam
Отличная тема. Кто там про махинации говорил?
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Большой Сэми
Но Ливерпуль не купил
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Born is the King
Ответ Gündoğan
21-24 млн хорошо Сити получил за «фальшивый» трансфер
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#SharkTeam
Ответ Born is the King
Комментарий удален пользователем
Сити его еще продал за 10,5 млн в Саут
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Jeicob Harlon
Ответ dreamstep
1 сезон человек сыграл на взрослом уровне, и такие деньжища. Учитывая селекционную политику Челси в последние пару лет, скорее всего деньги на ветер.
надеемся!
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mqh9pzrxgf
Ответ Алексей Микитенко
Помогите Даше разобраться с математикой 53-10.5 = 42.5 42.5*0.2 = 8.5 О каких тогда 10.5 для Сити идет речь в новости?
А зачем вычитаешь 10.5) тут 20% от суммы трансфера говорят, а не чистая прибыль) тогда уж налоги еще посчитай)
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Marsel Ishkildin
Ответ Алексей Микитенко
Помогите Даше разобраться с математикой 53-10.5 = 42.5 42.5*0.2 = 8.5 О каких тогда 10.5 для Сити идет речь в новости?
Что то я тебя вообще не понял. 20% от 50 мультов это же как раз 10
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