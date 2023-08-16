«Ман Сити» получит 20% прибыли «Саутгемптона» от трансфера Лавиа в «Челси» (The Athletic)
«Манчестер Сити» получит процент с продажи «Саутгемптоном» Ромео Лавиа в «Челси».
Как пишет The Athletic, «Сити» полагается 20% прибыли от перепродажи 19-летнего бельгийского опорника.
Ранее сообщалось, что «Челси» выплатит за игрока 53 миллиона фунтов, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Таким образом, доля «Ман Сити» в трансфере (без учета бонусов) может составить около 10,5 млн фунтов.
В прошлом году клуб из Манчестера продал игрока «Саутгемптону» за 10,5 млн фунтов плюс 3,5 млн бонусов.
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