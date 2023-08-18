«Зенит» предложит Азмуну зарплату около 3 млн евро в год (Sport24)

«Зенит» работает над возвращением нападающего Сердара Азмуна.

По данным Sport24, представители « » связывались лично с форвардом « » и сборной Ирана.

Клуб из Санкт-Петербурга готов предложить Азмуну зарплату около 3 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет предложить «Байеру» 5 млн евро за .

В начале августа стало известно, что Сердар выбыл на 6-8 недель из-за мышечной травмы.

Азмун выступал за « » с 2019 по 2022 год. Форвард забил 62 гола и сделал 17 голевых передач в 104 матчах за клуб. Подробную статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.

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