«Зенит» предложит Азмуну зарплату около 3 млн евро в год (Sport24)
«Зенит» работает над возвращением нападающего Сердара Азмуна.
По данным Sport24, представители «Зенита» связывались лично с форвардом «Байера» и сборной Ирана.
Клуб из Санкт-Петербурга готов предложить Азмуну зарплату около 3 млн евро за сезон.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет предложить «Байеру» 5 млн евро за Азмуна.
В начале августа стало известно, что Сердар выбыл на 6-8 недель из-за мышечной травмы.
Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. Форвард забил 62 гола и сделал 17 голевых передач в 104 матчах за клуб. Подробную статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.
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