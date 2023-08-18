«Зенит» предложит Азмуну зарплату около 3 млн евро в год (Sport24)

Теги Зенит Байер премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Сердар Азмун деньги Футбол

«Зенит» работает над возвращением нападающего Сердара Азмуна.

По данным Sport24, представители «Зенита» связывались лично с форвардом «Байера» и сборной Ирана.

Клуб из Санкт-Петербурга готов предложить Азмуну зарплату около 3 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет предложить «Байеру» 5 млн евро за Азмуна.

В начале августа стало известно, что Сердар выбыл на 6-8 недель из-за мышечной травмы.

Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. Форвард забил 62 гола и сделал 17 голевых передач в 104 матчах за клуб. Подробную статистику 28-летнего игрока можно найти здесь

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86 комментариев

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Доктор Верховцев
Лишь бы Дзюбу обратно не взяли.
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Kanan Jarrus
3 ляма в год и свидания с дзюбой каждую субботу
+31
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ericssons
Он так рвался из Зенита, что было бы странно давать ему такие деньги.
+13
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Fjordy
ОМГ зачем? Стал хрусталем, без Дзюбы в Зените почти не забивал, так еще и сам рвался в Европу, надеюсь утка.
+9
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Vladvenk
Ответ xb65kvmryy
Зачем эти уставшие дрова ?
От безысходности.
+14
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bogoduhovevgenij56@gmail.com
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Ответ Доктор Верховцев
Лишь бы Дзюбу обратно не взяли.
а с кем он будет в паре 🤔😀
+10
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Магомед Жабиев
Стоит ли Зениту его возвращать , он ведь потерял свои кондиции .
+7
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TravenS
Ответ Злодей Спб
Нападающий Зениту нужен и времени осталось мало. Как вариант сгодится.
Вообще не нужен, нужен правый вингер адекватный. А если и брать напа, то не сбитого лётчика — Азмун ничем не лучше Сергеева и Касьерры
+9
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mijgan87
За что ему такие деньги??? Пусть там и сидит,куда убежал!!!
+7
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Gost
Зачем вообще его возвращать?
+4
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Кирилл Демченко
какой ужас, да никто не будет возвращать Азмуна. он очень не красиво ушел, поэтому его в Питере не ждут
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Назар Игорь
Кассьерра начинает забивать, и Ваня тоже, зачем травмированный Азмун?
+6
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Groznyi2024
Смысл брать Азмуна, когда есть Сергеев, который сейчас не хуже. Карпов автор что ли?
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Tursus
Зачем уходил - непонятно...
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Роман
Ответ bogoduhovevgenij56@gmail.com
а с кем он будет в паре 🤔😀
с Азмуном
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art.shu05@gmail.com
Надеюсь, что за полтора на банке он не растерял голевое чутьё
+2
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Дмитрий9779
Опять перед туром появляются "источники знакомые с ситуацией"😁
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San9
Надеюсь неправда. Не нужен он.
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Виктор
Ответ bogoduhovevgenij56@gmail.com
а с кем он будет в паре 🤔😀
С тобой
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Виктор Войнов
Ответ Доктор Верховцев
Лишь бы Дзюбу обратно не взяли.
Лишь бы Быстрова не уговорили карьеру возобновить.
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Циник Петербургский
Ответ Доктор Верховцев
Лишь бы Дзюбу обратно не взяли.
Дзюба, вероятнее всего, теперь идет со Слуцким в нагрузку ))
+1
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bogoduhovevgenij56@gmail.com
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Магомед Жабиев
Стоит ли Зениту его возвращать , он ведь потерял свои кондиции .
и я того же мнения
+2
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Злодей Спб
Нападающий Зениту нужен и времени осталось мало.
Как вариант сгодится.
+6
-5
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kk.abb
Позорнейший трансфер газовика. Купили за 12,5 из Ростова —] посрались, он отказался контракт продлевать —) он кинул Зенит и молча уехал, когда договор был доиграть до лета —) ушел в Байер за 2млн —) покупать из Байера, где он провалился за 10)))
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Удар Кержакова
Ответ TravenS
Вообще не нужен, нужен правый вингер адекватный. А если и брать напа, то не сбитого лётчика — Азмун ничем не лучше Сергеева и Касьерры
Про Педро что-нибудь слышали? Зенит его уже купил за 9 млн. По перспективе игрок лучше Малкома.
+1
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