Гендиректор «Зенита» о возвращении Азмуна: «Это слухи»

В «Зените» опровергли слухи о намерении вернуть Сердара Азмуна.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Зенит» ведет переговоры с «Байером» о трансфере Азмуна. Иранский форвард выступал в составе питерского клуба с 2019 по 2022 год.

– «Зенит» хочет вернуть Азмуна?

– Это слухи, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Ранее стало известно, что Сердар Азмун получил травму икроножной мышцы во время тренировочного сбора «Байера в Австрии. Нападающий пропустит около 6-8 недель.