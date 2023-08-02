Гендиректор «Зенита» о возвращении Азмуна: «Это слухи»

Теги Зенит Байер премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Александр Медведев Сердар Азмун Футбол

В «Зените» опровергли слухи о намерении вернуть Сердара Азмуна.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Зенит» ведет переговоры с «Байером» о трансфере Азмуна. Иранский форвард выступал в составе питерского клуба с 2019 по 2022 год.

– «Зенит» хочет вернуть Азмуна?

– Это слухи, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Ранее стало известно, что Сердар Азмун получил травму икроножной мышцы во время тренировочного сбора «Байера в Австрии. Нападающий пропустит около 6-8 недель.

20 комментариев

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SMART789
Он не усилит нас тем более с травмой
Не стоит возвращать кого бы то ни было, всегда смотрите вперед
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юра георгиевский
Наши спартачовцы до сих пор боготворят и очень чтят Сердара Азмуна за лёгкий хет-трик в их ворота, в матче ЗЕНИТ 7:1 Спартак . Сердар Азмун для них - Бог !
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Злодей Спб
"Он не бразилец!" - заявил генеральный директор Зенита.

Если серьезно, то изначально было понятно, что это утка. По трём причинам.
1. "Странный" и внезапный уход, не смотря на наличие предложения от Зенита о продлении контракта.
2. Неадекватный агент.
3. Необходимость что-то платить ушедшему практически бесплатно. Второй раз за один товар не платим :)

Легионерский слот стоит занять кем-то, кто может начать помогать сразу после перехода и кого потом можно будет продать. Надо окучивать рынок Южной Америки. В Бразилии окно закроется "на вход и регистрацию", но "на выход" трансферы возможны. СА опять же :)
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Док Аксель
Футбол без слухов, что справка без печати.
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Postal899
Жаль что слухи )
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Алексей Крапивкин
В газпроме сидят слишком обидчивые люди, поэтому трансфер маловероятен
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