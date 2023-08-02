Гендиректор «Зенита» о возвращении Азмуна: «Это слухи»
В «Зените» опровергли слухи о намерении вернуть Сердара Азмуна.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Зенит» ведет переговоры с «Байером» о трансфере Азмуна. Иранский форвард выступал в составе питерского клуба с 2019 по 2022 год.
– «Зенит» хочет вернуть Азмуна?
– Это слухи, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Ранее стало известно, что Сердар Азмун получил травму икроножной мышцы во время тренировочного сбора «Байера в Австрии. Нападающий пропустит около 6-8 недель.
Не стоит возвращать кого бы то ни было, всегда смотрите вперед
Если серьезно, то изначально было понятно, что это утка. По трём причинам.
1. "Странный" и внезапный уход, не смотря на наличие предложения от Зенита о продлении контракта.
2. Неадекватный агент.
3. Необходимость что-то платить ушедшему практически бесплатно. Второй раз за один товар не платим :)
Легионерский слот стоит занять кем-то, кто может начать помогать сразу после перехода и кого потом можно будет продать. Надо окучивать рынок Южной Америки. В Бразилии окно закроется "на вход и регистрацию", но "на выход" трансферы возможны. СА опять же :)