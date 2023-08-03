Медведев словами Высоцкого сказал об Азмуне в «Зените»: «Словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а никчемные спецкоры их разносят по умам»

Теги Зенит Байер премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Александр Медведев Сердар Азмун Матч ТВ Владимир Высоцкий Футбол

Александр Медведев процитировал Владимира Высоцкого, говоря об интересе к Сердару Азмуну.

– Насколько верна информация в СМИ, что «Зенит» хочет вернуть Азмуна и готов выкупить его у «Байера» за 10 миллионов евро?

– Когда слышишь такой вопрос, на память сразу приходит куплет из песни великого Владимира Высоцкого. А именно: «Словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а никчемные спецкоры их разносят по умам».

А если серьезно, слухи по поводу Азмуна не соответствуют действительности, – сказал генеральный директор «Зенита».

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил о желании «Зенита» вернуть Азмуна из «Байера». Затем стало известно, что трансфер может сорваться из-за санкций.

Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. У него 62 гола и 17 передач в 104 матчах за клуб.

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26 комментариев

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ответ классный вообще класс
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"Ходят сплетни, что не будет больше слухов и ходят слухи, будто сплетни запретят "
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Ответ Роман
Петербургский интеллектуал и эстет
Так-то он вообще родился на Сахалине, учился в Физтехе в Подмосковье, работал долго в Москве и в загранке, а в СПб живёт лет 15 всего
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Про мух это он верно :)
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Азмун: Если друг оказался вдруг!
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ну по Азмуну этот слух явно к о то недалёкий распустил. Есть 2 аргумента почему Азмуна тут не будет. Начну со второго: Конечно 10 не 10 но лямов 7 за него попросят,а в Зените сейчас сменили отношение к деньгам и в жизни они на заплатят 7 лямов за человека которого они отдали за 2.5. Но это напрямую связано с первым и главным аргументом,в принципе из-за которого Азмун и уехал,а вернее сбежал. Это родившийся от него ребенок,что подтвердила экспертиза ДНК,и иск лежащий в суде на алименты,который как тол ко он приедет будет активирован. А с учётом того что его зарплата будет в районе 2 лямов евро,то отдавать с нее 25 процентов Азмун точно не захочет. Поэтому слухи про Азмуна в России и в Зените в частности ..мягко сказать сил но преувеличены
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Базанул Александр Иваныч про спецкоров конечно.
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
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С закрытыми чаепитиями к другому клубу,от этого не отмоешься.
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
На восьмой день всевышний придумал Зенит на потеху публике. Талантливо умудряются любой эпизод жизнедеятельности превратить в цирк.
Потешаются все над другим клубом,шапито,слышал наверное,ну там где тренеров и спортдиректоров меняют как перчатки.
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кто бы мог подумать, что некто Медведев первым поставит под сомнение репутацию Романо
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Это было желание Азмуна - вернуться в Зенит. Только итальянец Романо все перепутал.
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Ответ redbalance
А почему не Боярского: "Опять скрипит пробитое седло"?
Зачем нам знать,что там у тебя с седлом?
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Ответ ГШ68
Может ведь. На опыте. 17 сентября 2019 года: "Александр Медведев: «Кокорин остается в «Зените». Ни в «Сочи», ни в другое место он не поедет». 22 января 2020 года: "Сегодня Александр Медведев подтвердил аренду нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
Намекаешь,что был звонок сверху?🤣
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