Медведев словами Высоцкого сказал об Азмуне в «Зените»: «Словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а никчемные спецкоры их разносят по умам»

Александр Медведев процитировал Владимира Высоцкого, говоря об интересе к Сердару Азмуну.

– Насколько верна информация в СМИ, что «Зенит» хочет вернуть Азмуна и готов выкупить его у « » за 10 миллионов евро?

– Когда слышишь такой вопрос, на память сразу приходит куплет из песни великого Владимира Высоцкого. А именно: «Словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а никчемные спецкоры их разносят по умам».

А если серьезно, слухи по поводу не соответствуют действительности, – сказал генеральный директор « ».

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил о желании «Зенита» вернуть Азмуна из «Байера». Затем стало известно, что трансфер может сорваться из-за санкций.

Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. У него 62 гола и 17 передач в 104 матчах за клуб.