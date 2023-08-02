Трансфер Азмуна в «Зенит» может сорваться из-за санкций. «Байер» хочет менее 10 млн евро и изучает ситуацию

Трансфер Сердара Азмуна в «Зенит» может сорваться из-за санкций Евросоюза.

Ранее сообщалось, что «Зенит» начал переговоры по Азмуну с « ».

По информации Kicker, трансфер иранского форварда в «Зенит» могут осложнить санкции в отношении России. Торговые ограничения могут сделать трансфер Азмуна невозможным.

Сообщается, что Азмун не возражает против ухода из «Байера». Леверкузенцы, в свою очередь, намерены продать форварда, поскольку недовольны его травматичностью.

«Байер в начале года требовал за Азмуна около 10 миллионов евро, однако трансфер может быть осуществлен и за меньшую сумму.

В данный момент «Байер» изучает возможность сделки с « » в условиях экономических санкций.

выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. Форвард забил 62 гола и сделал 17 голевых передач в 104 матчах за питерский клуб, став лучшим бомбардиром сезона-2019/20 и лучшим футболистом сезона-2020/21 по версии РФС.