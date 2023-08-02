Трансфер Азмуна в «Зенит» может сорваться из-за санкций. «Байер» хочет менее 10 млн евро и изучает ситуацию

Теги Зенит Байер премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы бизнес Сердар Азмун Политика деньги Футбол

Трансфер Сердара Азмуна в «Зенит» может сорваться из-за санкций Евросоюза.

Ранее сообщалось, что «Зенит» начал переговоры по Азмуну с «Байером».

По информации Kicker, трансфер иранского форварда в «Зенит» могут осложнить санкции в отношении России. Торговые ограничения могут сделать трансфер Азмуна невозможным.

Сообщается, что Азмун не возражает против ухода из «Байера». Леверкузенцы, в свою очередь, намерены продать форварда, поскольку недовольны его травматичностью.

«Байер в начале года требовал за Азмуна около 10 миллионов евро, однако трансфер может быть осуществлен и за меньшую сумму.

В данный момент «Байер» изучает возможность сделки с «Зенитом» в условиях экономических санкций.

Сердар Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. Форвард забил 62 гола и сделал 17 голевых передач в 104 матчах за питерский клуб, став лучшим бомбардиром сезона-2019/20 и лучшим футболистом сезона-2020/21 по версии РФС.

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29 комментариев

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JAV-URARTU-ARARAT
Азмун наигрался в Германии . Как по мне Зениту нужно так же продолжить подписывать и осваивать бразильцев .
+17
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+17
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Жорег Борщофф
Ответ Григорий Геник
За 4 продали, вернут за «менее 10» бизнес по-русски.
Что не так? Абсолютно разные ситуации. Как будто что-то новое в мировом футболе.
+11
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+11
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Фёдор Кузнецов
зачем его брать с травмой? Лучше уж зимой тогда при надобности взять
+11
-5
+6
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Юрий Поляков
Вообще для зенита в данный момент очень хороший трансфер , мало того что человек адаптирован к нашему чемпионату , так плюс он уже играл за Питер !!! Думаю селекционерам стоит потрудиться !!
+7
-3
+4
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Tursus
Нечего было уходить, теперь не вернуться. Было сразу понятно что Байер не команда Азмуна, а Зенит - его команда. Но хочется же Европу покорять... :)
+4
0
+4
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Андрей Балабаев
Ответ Гусеконь
как в Россию продавать, так за двойную цену. А как из России брать так максимум полцены.
Да никто его за 10 не купит. Дешевле чем при уходе из Зенита-может быть
+3
0
+3
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Otto Kretschmer
С формулировкой санкций на продажу предметов роскоши откажут.
+2
0
+2
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Гусеконь
как в Россию продавать, так за двойную цену.
А как из России брать так максимум полцены.
+10
-8
+2
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Игорь Нижник
А что бразилы закончились ? Зачем это сбитый летчик
+2
-1
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Дмитрий9779
Какая же чушь...
+1
0
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Игорь Макаров
Ответ Mortimer1
Зениту в целом стоит в бразильский чемпионат перебраться, чтобы проще игроков было подписывать.
А красно-белым уголовников
+4
-3
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starik
Ответ Tursus
Нечего было уходить, теперь не вернуться. Было сразу понятно что Байер не команда Азмуна, а Зенит - его команда. Но хочется же Европу покорять... :)
Вот да... Когда уходил - я поражался его неверной самооценке...
Какое на фиг "развитие в Европе"?! Ну очевидно было, что на лавку сядет!!!
+1
0
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klimkostin99
10?боже,Зенит,откажись
+2
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Жорег Борщофф
Ответ Игорь Новиков
Зачем с травмой и за такие деньги, когда отпускали его за пару млн?
Какая разница за сколько отпускали? Ну какое это имеет отношение к текущей ситуации?
+2
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Олег Акимов
Не ожидал, что Азмун так сильно провалится в Байере. Странно, что он не ушёл в аренду в клуб попроще, видимо, не готов бороться.
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Фантом
За 10 - нет. За 1-2 - можно подумать.
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Тухель
Да пусть воспользуются китайскими банками, а если рисковые, то можно и с помощью казахов перевести деньги.
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