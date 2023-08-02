Азмун выбыл на 6-8 недель из-за мышечной травмы. Форвардом «Байера» интересуется «Зенит»

Возвращению Сердара Азмуна в «Зенит» может помешать травма игрока.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга обратился к « » с предложением о переходе 28-летнего нападающего.

Однако у игрока выявлена травма икроножной мышцы. Он покинул расположение немецкой команды, проводящей тренировочный сбор в Австрии.

Восстановление иранца займет от 6 до 8 недель, сообщает Kicker.

перешел из « » в «Байер» зимой 2022 года. В рамках Бундеслиги он провел 32 матча и забил 5 голов. Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.