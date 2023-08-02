Азмун выбыл на 6-8 недель из-за мышечной травмы. Форвардом «Байера» интересуется «Зенит»

Теги Зенит Байер премьер-лига Россия бундеслига Германия травмы Сердар Азмун Футбол

Возвращению Сердара Азмуна в «Зенит» может помешать травма игрока.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга обратился к «Байеру» с предложением о переходе 28-летнего нападающего.

Однако у игрока выявлена травма икроножной мышцы. Он покинул расположение немецкой команды, проводящей тренировочный сбор в Австрии.

Восстановление иранца займет от 6 до 8 недель, сообщает Kicker.

Азмун перешел из «Зенита» в «Байер» зимой 2022 года. В рамках Бундеслиги он провел 32 матча и забил 5 голов. Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь

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15 комментариев

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ZA.RMA
Здоровья.
+15
-2
+13
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fellx
Ответ Денис Кораблёв
Кто нибудь знает о этом игроке, интересно, сможет ли адаптироваться к РПЛ?)
Ему лучше пойти в Локо. Там уже есть игрок, с кем он может найти общий язык
+15
-5
+10
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Денис Кораблёв
Кто нибудь знает о этом игроке, интересно, сможет ли адаптироваться к РПЛ?)
+11
-3
+8
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Удар Кержакова
Ценник сбивает 😁
+7
0
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Eric_Cartman
Собираем толстых и травмированных за полцены
+4
-2
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Max Silitsky
берите,как есть. Питерский воздух ему на пользу;)
+1
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raiska123
Неплохой добротый игрок
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dreamstep
После матча с Ростовом понятно что нужен хороший нападающий на место Малкома, ибо Бакаев и Мостовой игроки которые сами делать почти ничего не умеют, только непортят картину при сильных игроках. Азмун то что надо для РПЛ.
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Пётр Смирнов
Как я и предсказывал ранее, Зенит интересуется Азмуном:)
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Партизанен
Ответ Денис Кораблёв
Кто нибудь знает о этом игроке, интересно, сможет ли адаптироваться к РПЛ?)
Шутки шутите?
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