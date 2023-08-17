Арбитр матча «Барсы» и «Хетафе» не назначен на игры 2-го тура Ла Лиги. Он удалил Хави и Рафинью

Теги Барселона Реал Мадрид Хетафе судьи Альмерия Кадис Хосе Мария Санчес Мартинес Сесар Сото Градо Алехандро Муньис Руис Футбол

Судья матча «Хетафе» – «Барселона» не будет работать на играх второго тура Ла Лиги.

В матче 1-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Хетафе» (0:0) тренер каталонцев Хави был удален за споры с судьями. Главный тренер «Барсы» назвал работу судейской бригады Сесара Сото Градо «абсолютным позором». Также прямую красную карточку за удар локтем в висок защитнику Гастону Альваресу получил вингер «Барсы» Рафинья. Еще был удален нападающий «Хетафе» Хайме Мата.

Сото Градо не получил назначения на матчи второго тура. Игру «Альмерия» – «Реал» обслужит Хосе Мария Санчес Мартинес, матч «Барселона» – «Кадис» – Алехандро Муньис Руис.

«Абсолютный позор». Хави взбешен после скандальной бойни «Барсы» в первом туре

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9 комментариев

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Rachid
Этого мало - пусть этот Градо все выходные поливает газон на олимпийском стадионе Барселоны..))
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Сикарио
Хроники Ла Лиги:
- Лапорта наносит ответный удар.
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llolishe
Удобная схема-судья ошибается не в пользу фаворита ( и фаворит теряет шанс на победу) и пропускает лишь один матч
А то ,что фаворит мог победить если не ошибка судьи так это уже ваши проблема
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Barsa! bolshe chem klub
видать у Лапорты своя красная карточка
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GuruFutbola
От переца получил сумку с логотипом мчк, теперь может весь сезон не работать)
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Человек1991
Ну тогда отменяйте удаления Рафиньи и Хави .
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Blaumerc
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