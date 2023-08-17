Арбитр матча «Барсы» и «Хетафе» не назначен на игры 2-го тура Ла Лиги. Он удалил Хави и Рафинью
Судья матча «Хетафе» – «Барселона» не будет работать на играх второго тура Ла Лиги.
В матче 1-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Хетафе» (0:0) тренер каталонцев Хави был удален за споры с судьями. Главный тренер «Барсы» назвал работу судейской бригады Сесара Сото Градо «абсолютным позором». Также прямую красную карточку за удар локтем в висок защитнику Гастону Альваресу получил вингер «Барсы» Рафинья. Еще был удален нападающий «Хетафе» Хайме Мата.
Сото Градо не получил назначения на матчи второго тура. Игру «Альмерия» – «Реал» обслужит Хосе Мария Санчес Мартинес, матч «Барселона» – «Кадис» – Алехандро Муньис Руис.
«Абсолютный позор». Хави взбешен после скандальной бойни «Барсы» в первом туре
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- Лапорта наносит ответный удар.
А то ,что фаворит мог победить если не ошибка судьи так это уже ваши проблема