Арбитр Сото Градо об удалении Хави: «Он покинул техническую зону, подняв руки и протестуя против одного из решений. Его предупреждали ранее»

Теги Барселона Хетафе Хави Ла Лига дисквалификации судьи Джене Даконам Сесар Сото Градо Абде Эззальзули Футбол

Арбитр Сесар Сото Градо объяснил удаление Хави в матче с «Хетафе».

В матче 1-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (0:0) главный тренер «Барселоны» был удален во втором тайме. Сесар Сото Градо показал Хави прямую красную карточку за споры – тренер «Барселоны» требовал зафиксировать фол на Абде Эззальзули со стороны Джене Даконама.

«Хавьер Эрнандес Креус был удален по следующей причине: он покинул техническую зону, подняв руки в направлении 4-го судьи и, по всей видимости, протестуя против одного из решений, хотя ранее его уже предупредил мой 4-й арбитр.

После удаления он остался у входа в тоннель, пришлось сообщил ему, что он должен уйти», – говорится в протоколе матча.

Хави: «Хетафе» прощали много фолов, «Барсе» – нет. Сказал судье об этом, и он меня удалил. Не увидел никакой руки у Гави»

Хави могут дисквалифицировать на 2-4 игры за удаление в матче с «Хетафе», Рафинью – на 2-3

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7 комментариев

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Sundance Neeskens
А на истерику Бордаласа в первом тайме, когда он даже на поле выбежал, - ноль реакции. Двойные стандарты.
+14
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Леван Мкртчян
Ответ Sundance Neeskens
А на истерику Бордаласа в первом тайме, когда он даже на поле выбежал, - ноль реакции. Двойные стандарты.
"Бордалас двигался по диагонали от 4-го судьи,а не напрямую, и недостаточно артистично вскинул руки-- это другое",- Сото Градо
+4
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Vladvenk
Хотел показать Превед-Медведа, но судья не оценил.
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Serdida Orayew
Ответ Леван Мкртчян
"Бордалас двигался по диагонали от 4-го судьи,а не напрямую, и недостаточно артистично вскинул руки-- это другое",- Сото Градо
я не понял это сарказм или из протокола?😂😂😂
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Serdida Orayew
Ответ Sundance Neeskens
А на истерику Бордаласа в первом тайме, когда он даже на поле выбежал, - ноль реакции. Двойные стандарты.
ну за то что Бордалась выбежал, тоже показали красную, правда, Рафинье...
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