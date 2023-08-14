Арбитр Сото Градо об удалении Хави: «Он покинул техническую зону, подняв руки и протестуя против одного из решений. Его предупреждали ранее»

Арбитр Сесар Сото Градо объяснил удаление Хави в матче с «Хетафе».

В матче 1-го тура против «Хетафе» (0:0) главный тренер «Барселоны» был удален во втором тайме. Сесар Сото Градо показал Хави прямую красную карточку за споры – тренер «Барселоны» требовал зафиксировать фол на со стороны .

«Хавьер Эрнандес Креус был удален по следующей причине: он покинул техническую зону, подняв руки в направлении 4-го судьи и, по всей видимости, протестуя против одного из решений, хотя ранее его уже предупредил мой 4-й арбитр.

После удаления он остался у входа в тоннель, пришлось сообщил ему, что он должен уйти», – говорится в протоколе матча.

Хави: «Хетафе» прощали много фолов, «Барсе» – нет. Сказал судье об этом, и он меня удалил. Не увидел никакой руки у Гави»

Хави могут дисквалифицировать на 2-4 игры за удаление в матче с «Хетафе», Рафинью – на 2-3

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