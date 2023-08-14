Советник Лапорты о матче «Барсы» с «Хетафе»: «Позор. Футбол будет уничтожен, если все продолжится в том же духе. Дровосеки восторжествуют»
Советник президента «Барселоны» жестко раскритиковал игру «Хетафе» и судейство.
В первом тайме матча Ла Лиги (0:0) за удар локтем в висок Альваресу был удален вингер «Барсы» Рафинья, во втором – форвард «Хетафе» Хайме Мата. Тренер «Барсы» Хави тоже получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями. Суммарно ко времени матча добавили 19 минут, а игроки «Барселоны» обвиняли соперника в затяжках времени.
«Это был позор. Те из нас, кто любит хороший футбол и зрелище, расстроены и злы.
Идея компенсации времени неудачная. Были постоянные абсурдные и провокационные фолы.
Если все продолжится в том же духе, футбол будет уничтожен. У хороших игроков будут проблемы, а дровосеки восторжествуют», – написал советник Жоана Лапорты Энрик Масип в твиттере.
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Во-вторых и в главных - Барселона же порождение всех этих хетафе и прочих. Команда, которая ничего не стоит на европейском уровне, которую айнтрахт разносит на её поле, которая даже в ле не выглядит тяжеловесом имеет в активе только игры в локальном чампе. Напомню, что ла лига не апл, барса и реал забирают большую часть доходов, а командам поменьше приходится играть в бейся-борись потому что на нормальный футбол нет ни денег, ни спроса. Барса конечно хочет видеть хетафе в качестве мальчиков для битья, но они не обязаны ими быть. Это не режим "а дай попробую приёмчик", это игра