Советник Лапорты о матче «Барсы» с «Хетафе»: «Позор. Футбол будет уничтожен, если все продолжится в том же духе. Дровосеки восторжествуют»

Теги Барселона Хетафе Ла Лига судьи Жоан Лапорта Сесар Сото Градо Футбол

Советник президента «Барселоны» жестко раскритиковал игру «Хетафе» и судейство.

В первом тайме матча Ла Лиги (0:0) за удар локтем в висок Альваресу был удален вингер «Барсы» Рафинья, во втором – форвард «Хетафе» Хайме Мата. Тренер «Барсы» Хави тоже получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями. Суммарно ко времени матча добавили 19 минут, а игроки «Барселоны» обвиняли соперника в затяжках времени.

«Это был позор. Те из нас, кто любит хороший футбол и зрелище, расстроены и злы.

Идея компенсации времени неудачная. Были постоянные абсурдные и провокационные фолы.

Если все продолжится в том же духе, футбол будет уничтожен. У хороших игроков будут проблемы, а дровосеки восторжествуют», – написал советник Жоана Лапорты Энрик Масип в твиттере.

«Абсолютный позор». Хави взбешен после скандальной бойни «Барсы» в первом туре

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69 комментариев

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Lindeman
Ответ kokomelon
Дровосеки это о ком? Об игроках Хетафе? Я не пойму, а что такого, когда команда со скромным бюджетом и скромным подбором игроков пытается всеми силами и возможностями хотя бы заработать ничью против одной из сильнейших команд Испании? По поводу судейства, так это проблема исключительно испанской федерации, это на них нужно давить и спрашивать, почему за десятки лет развития испанского футбола судейство такое ужасное? Если вы хотите зрелищный и красивый футбол, то тут уже давите на Ла Лигу, чтоб распределение доходов было нормальным, чтоб велась работа со спонсорами и не было десятка клубов полу-банкротов. Португальцы, голландцы зарабатывают хотя бы на крупных продажах, испанцы уже даже на это не способны. Давно вы слышали, чтоб топ игрока из Испании покупали за огромные деньги? Все крупные трансферы проходят мимо бюджетов испанских команд и тут явно не Хетафе виноваты. Хетафе нужно пожалеть, что они испанская команда.
Когда команда борется, то в этом ничего такого нет. Есть такая штука как тактика мелкого фола, но Хетафе откровенно жёстко фолил, ещё хорошо, что никто не получил серьёзной травмы. Понятно, что судья упустил игру, но играть так нельзя всё же это не хоккей и не амер футбол где игроки защищены защитой
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+41
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b_arfa
Когда у команды изначально задача бить исподтишка игроков, чтобы сбивать темп игры - это действительно позор, и те, кто защищает и оправдывают игру Хетафе такие же позорники
+69
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+40
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b_arfa
Ответ DolJun
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Какими методами? Ты матч смотрел вчера? Хетафе не вышел играть в футбол, 1 опасный момент после 90 минуты
+22
-9
+13
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Кашшай Чакырович
Ответ DolJun
Комментарий скрыт
Сити самая атакующая команда ,что доказано их статистикой ,позор это Челси
+14
-4
+10
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bebeto
Ответ Direct free kick
Футбол уничтожен на ЧМ в Катаре
Сорри, я чёт затупил. А что там случилось такого? Ты из-за судейских ошибок?
+7
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Nadert@
Хетафе играет как умеет. Игроков сопоставимых по уровню у них нет и никогда не будет. Играть в открытый футбол, чтоб получить 5+ голов не будут.
+7
-3
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miguel_diaz
Столько вони на пустом месте. Политика бчк конечно ущербная. всю жизнь на что то жалуются. Обиженки
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Верховный Лорд
Ноет тренер, ноют игроки, ноет руководство, ноют глоры… вот оно - каталонское днк!
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Alexandr Turner
Ответ kokomelon
Дровосеки это о ком? Об игроках Хетафе? Я не пойму, а что такого, когда команда со скромным бюджетом и скромным подбором игроков пытается всеми силами и возможностями хотя бы заработать ничью против одной из сильнейших команд Испании? По поводу судейства, так это проблема исключительно испанской федерации, это на них нужно давить и спрашивать, почему за десятки лет развития испанского футбола судейство такое ужасное? Если вы хотите зрелищный и красивый футбол, то тут уже давите на Ла Лигу, чтоб распределение доходов было нормальным, чтоб велась работа со спонсорами и не было десятка клубов полу-банкротов. Португальцы, голландцы зарабатывают хотя бы на крупных продажах, испанцы уже даже на это не способны. Давно вы слышали, чтоб топ игрока из Испании покупали за огромные деньги? Все крупные трансферы проходят мимо бюджетов испанских команд и тут явно не Хетафе виноваты. Хетафе нужно пожалеть, что они испанская команда.
Дамиан сбил 2 раза Роберта, 1 раз Бальде и Гюндогану сбил дыхание 2 минуты. Не надо оправдывать целенаправленную грубость низким уровнем технического мастерства. Судья с самого начала матча должен был задать рамки поведения, но не сделал этого и упустил контроль над всеми (заметьте, про пенальти ни слова, ибо Барсе чуть не повезло в самом начале забить, реализация подвела, могли выиграть несмотря на игру в меньшинстве)
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instasamka
Ответ kokomelon
Дровосеки это о ком? Об игроках Хетафе? Я не пойму, а что такого, когда команда со скромным бюджетом и скромным подбором игроков пытается всеми силами и возможностями хотя бы заработать ничью против одной из сильнейших команд Испании? По поводу судейства, так это проблема исключительно испанской федерации, это на них нужно давить и спрашивать, почему за десятки лет развития испанского футбола судейство такое ужасное? Если вы хотите зрелищный и красивый футбол, то тут уже давите на Ла Лигу, чтоб распределение доходов было нормальным, чтоб велась работа со спонсорами и не было десятка клубов полу-банкротов. Португальцы, голландцы зарабатывают хотя бы на крупных продажах, испанцы уже даже на это не способны. Давно вы слышали, чтоб топ игрока из Испании покупали за огромные деньги? Все крупные трансферы проходят мимо бюджетов испанских команд и тут явно не Хетафе виноваты. Хетафе нужно пожалеть, что они испанская команда.
Смешал все со всем и сидит довольный
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Дмитрий Гончаров
Ответ DolJun
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Добротные деревья не выигрывают титул чемпиона, а вот добротные как раз в синем середняке в середине таблице тусуются. Тебе ли не знать)
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Меган Лайф
Во-первый мчк как всегда не уважает соперников. Мне сложно представить, чтобы представитель Баварии или того же Псж назвал бы так одну из команд лиги.

Во-вторых и в главных - Барселона же порождение всех этих хетафе и прочих. Команда, которая ничего не стоит на европейском уровне, которую айнтрахт разносит на её поле, которая даже в ле не выглядит тяжеловесом имеет в активе только игры в локальном чампе. Напомню, что ла лига не апл, барса и реал забирают большую часть доходов, а командам поменьше приходится играть в бейся-борись потому что на нормальный футбол нет ни денег, ни спроса. Барса конечно хочет видеть хетафе в качестве мальчиков для битья, но они не обязаны ими быть. Это не режим "а дай попробую приёмчик", это игра
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tolobas
А игра самой Барсы не позор? Смотрел 2-й тайм, моментов Барса практически не создавала. А теперь, виноватых ищут
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Рискну предположить
Ответ ljolik888
Доказательство пожалуйста в студию . Если нет , то прошу убраться с этого сайта навсегда .
Откуда у него могут быть доказательства, разве что двойки в дневнике за пропущенные уроки и невыученные стихи)
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messi_leo
Ответ arspurs9
Это правда. Но почему тогда в моментах, когда еще жестче играют против Винисиуса, фанатики Барсы местные смеются и радуются этому?
Кто радуется? Хватит чушь писать. Я не радовался. Единственно из-за чего говорил против Винисиуса - это тема расизма. Слишком раздута и глупа. Лучше бы говорил о судействе и поддержке судейским корпусом костоломов. Вот тогда может что-то и сдвинулось бы.
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Nike of FW
Ответ Верховный Лорд
Можешь все это распечатать и подтереть свои слезки)))
поговаривают , на Бернабеу стоит биде которое работает от слез Анчелотти , и Фк Реал не хило так экономит на подмывании.
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kokomelon
Дровосеки это о ком? Об игроках Хетафе? Я не пойму, а что такого, когда команда со скромным бюджетом и скромным подбором игроков пытается всеми силами и возможностями хотя бы заработать ничью против одной из сильнейших команд Испании? По поводу судейства, так это проблема исключительно испанской федерации, это на них нужно давить и спрашивать, почему за десятки лет развития испанского футбола судейство такое ужасное? Если вы хотите зрелищный и красивый футбол, то тут уже давите на Ла Лигу, чтоб распределение доходов было нормальным, чтоб велась работа со спонсорами и не было десятка клубов полу-банкротов. Португальцы, голландцы зарабатывают хотя бы на крупных продажах, испанцы уже даже на это не способны. Давно вы слышали, чтоб топ игрока из Испании покупали за огромные деньги? Все крупные трансферы проходят мимо бюджетов испанских команд и тут явно не Хетафе виноваты. Хетафе нужно пожалеть, что они испанская команда.
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Иван Левин
Забей Барса в 1 тайме, то футбола было бы больше ..
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prus_3
Сейчас вам Вадик Евсеев ответит, ох ответит!
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alex|alex
Каждый год кого-то бомбит от Хетафе) ну такая команда...по конспектам симеоне)
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Нурбол Жумаскалиев
такой пафос присущь только анеме, женским сериалам и лолеге. попинали рычаглонцев - и футбол убит..
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arspurs9
Ответ messi_leo
Кто радуется? Хватит чушь писать. Я не радовался. Единственно из-за чего говорил против Винисиуса - это тема расизма. Слишком раздута и глупа. Лучше бы говорил о судействе и поддержке судейским корпусом костоломов. Вот тогда может что-то и сдвинулось бы.
Неоднократно высказывались, особенно Анчелотти, что таких игроков надо защищать, что Винисиуса стараются целенаправленно сломать, а в него много пытаются прыгать даже не смотря на мяч. Смех был таким же тут.
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arspurs9
Это правда. Но почему тогда в моментах, когда еще жестче играют против Винисиуса, фанатики Барсы местные смеются и радуются этому?
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Axmat Cecenov
Так и большинстве не нравятся футбол, в котором играет Луис Энрике. Никому не нравился футбол Семеоне. Тем и хорош футбол, что у всех разные тактика.
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Меган Лайф
Ответ Engineer95
да забодали вы все.... "Хетафе не будет играть в открытый футбол", Хетафе играет как умеет"... Дело не в автобусе Хетафе а в откровенном хамстве игроков этого клуба. Левого защитника надо было удалять после первого его фола. А судья закрывал на это глаза. Будто в футбол не играли никогда чес слово.
А можно узнать, какой именно пункт правил навёл вас на эту мысль?
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