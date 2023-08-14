Советник Лапорты о матче «Барсы» с «Хетафе»: «Позор. Футбол будет уничтожен, если все продолжится в том же духе. Дровосеки восторжествуют»

Советник президента «Барселоны» жестко раскритиковал игру «Хетафе» и судейство.

В первом тайме матча (0:0) за удар локтем в висок Альваресу был удален вингер «Барсы» Рафинья, во втором – форвард « » Хайме Мата. Тренер «Барсы» Хави тоже получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями. Суммарно ко времени матча добавили 19 минут, а игроки «Барселоны» обвиняли соперника в затяжках времени.

«Это был позор. Те из нас, кто любит хороший футбол и зрелище, расстроены и злы.

Идея компенсации времени неудачная. Были постоянные абсурдные и провокационные фолы.

Если все продолжится в том же духе, футбол будет уничтожен. У хороших игроков будут проблемы, а дровосеки восторжествуют», – написал советник Жоана Лапорты Энрик Масип в твиттере.

«Абсолютный позор». Хави взбешен после скандальной бойни «Барсы» в первом туре

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