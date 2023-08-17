Томас Тухель: «Время начала моей работы в «Баварии» было подобрано странно. Особенно учитывая, что команда боролась за все трофеи»

Томас Тухель считает время начала своей работы в «Баварии» странным.

– Что вы сказали команде перед началом предсезонке? Какую культуру или структуру вы хотите видеть?

– Для меня структура всегда зависит от таланта и характеристик игроков, от состава.

Начинать работу в апреле было странно. Очень странно. Это ощущение лишь усиливалось, учитывая, что команда более или менее боролась за все трофеи. Время было подобрано странно.

Теперь у нас есть преимущество – мы многое знаем об игроках. Так что мы знали, чего хотим. Вскоре после начала предсезонной работы мы установили принципы игры, которым следуем практически на каждой тренировке. Мы следуем четким идеям, развиваем автоматизмы, стиль игры и ее принципы. Сейчас мы следуем этим путем, так как верим, что команде сейчас нужно именно это: что дает нам стабильность, что мы должны и не должны делать, в чем нужно стать лучше. Сейчас мы находимся на этом этапе, и мы перешли на него очень быстро, сразу после начала тренировок, – сказал .

Завтра « » сыграет против «Вердера» в матче 1-го тура Бундеслиги. Игра начнется в 21:30 по московскому времени.

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