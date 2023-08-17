Томас Тухель: «Время начала моей работы в «Баварии» было подобрано странно. Особенно учитывая, что команда боролась за все трофеи»

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель считает время начала своей работы в «Баварии» странным.

– Что вы сказали команде перед началом предсезонке? Какую культуру или структуру вы хотите видеть?

– Для меня структура всегда зависит от таланта и характеристик игроков, от состава.

Начинать работу в апреле было странно. Очень странно. Это ощущение лишь усиливалось, учитывая, что команда более или менее боролась за все трофеи. Время было подобрано странно.

Теперь у нас есть преимущество – мы многое знаем об игроках. Так что мы знали, чего хотим. Вскоре после начала предсезонной работы мы установили принципы игры, которым следуем практически на каждой тренировке. Мы следуем четким идеям, развиваем автоматизмы, стиль игры и ее принципы. Сейчас мы следуем этим путем, так как верим, что команде сейчас нужно именно это: что дает нам стабильность, что мы должны и не должны делать, в чем нужно стать лучше. Сейчас мы находимся на этом этапе, и мы перешли на него очень быстро, сразу после начала тренировок, – сказал Тухель.

Завтра «Бавария» сыграет против «Вердера» в матче 1-го тура Бундеслиги. Игра начнется в 21:30 по московскому времени.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

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26 комментариев

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Aristokrat_13
На этом сайте часто вижу, как некоторые пользователи обзывают Тухеля физруком, протухшим тренером (ха-ха, как смешно (на самом деле нет)) и т.д. Что-то все забыли, что он единственный тренер парижского бардака, который вывел команду в финал ЛЧ (чего не смог сделать тот же Анчи). Или принял полумертвый Челси после никакого Лэмпарда и сразу привел к победе в ЛЧ. Да, Томас жутко токсичный, требовательный, но талант у него, безусловно, есть.
+52
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+43
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Очки Дани Алвеса
Ответ Aristokrat_13
На этом сайте часто вижу, как некоторые пользователи обзывают Тухеля физруком, протухшим тренером (ха-ха, как смешно (на самом деле нет)) и т.д. Что-то все забыли, что он единственный тренер парижского бардака, который вывел команду в финал ЛЧ (чего не смог сделать тот же Анчи). Или принял полумертвый Челси после никакого Лэмпарда и сразу привел к победе в ЛЧ. Да, Томас жутко токсичный, требовательный, но талант у него, безусловно, есть.
Так никто не ругает его в целом. Просто по работе в Баварии пока лютый провал.
Плюс по этому вью - ну раз время начала работы подобрано неудобно, и это было понятно в сам момент подписания, зачем подписался?
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DolJun
лол, он буквально сам потроллил руководство за увольнение нагеля?)
+21
-3
+18
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S. A.
Боролась за все трофеи, но мне удалось это изменить
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Stannis_Baratheon
до назначения Тухеля боролся более, а после назначения - менее😂😂😂
+3
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Kahn01
Ответ Aristokrat_13
На этом сайте часто вижу, как некоторые пользователи обзывают Тухеля физруком, протухшим тренером (ха-ха, как смешно (на самом деле нет)) и т.д. Что-то все забыли, что он единственный тренер парижского бардака, который вывел команду в финал ЛЧ (чего не смог сделать тот же Анчи). Или принял полумертвый Челси после никакого Лэмпарда и сразу привел к победе в ЛЧ. Да, Томас жутко токсичный, требовательный, но талант у него, безусловно, есть.
Это был сезон с одним матчем в плей-офф в ЛЧ.
+3
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aseke
Так зачем было соглашаться? Сказал бы, давайте подождем.
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UFO Beats
Ответ Puhoff 19
Потому что он никакущий тренер.
Топ 5 тренер мира никакущий, записали. А какие хорошие?
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kaka10
Тухлый теперь винит руководство за то что назначили не в удобное для него время.

А в разгроме Лейпцигу интересно кто виноват
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Stannis_Baratheon
интересно, что значит клуб боролся за все трофеи более или менее?
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TheFrosty
Красиво тухлый слил все на двух юродивых - Хасана и Кана. Их уже нет, можно и поднавалить. Сам он не при делах разумеется.
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SpilightTwarkle
кто теперь после Томаса будет?
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vaniaEee
Ответ Aristokrat_13
На этом сайте часто вижу, как некоторые пользователи обзывают Тухеля физруком, протухшим тренером (ха-ха, как смешно (на самом деле нет)) и т.д. Что-то все забыли, что он единственный тренер парижского бардака, который вывел команду в финал ЛЧ (чего не смог сделать тот же Анчи). Или принял полумертвый Челси после никакого Лэмпарда и сразу привел к победе в ЛЧ. Да, Томас жутко токсичный, требовательный, но талант у него, безусловно, есть.
Сравнивать с Анчи глупо, там разница в исполнителях колоссальная
А Лемпард неоднократно доказывал что он реально физрук, так что на его фоне многие кажутся топами, да и команда была топ у Челси
Вот щас перестройка Баварии, лучше не придумаешь для проверки Томаса
Хотя и тут ему приносят самый дорогой трансфер в атаку, но оставляют без воротчика
Посмотрим
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leroc
Ответ Aristokrat_13
На этом сайте часто вижу, как некоторые пользователи обзывают Тухеля физруком, протухшим тренером (ха-ха, как смешно (на самом деле нет)) и т.д. Что-то все забыли, что он единственный тренер парижского бардака, который вывел команду в финал ЛЧ (чего не смог сделать тот же Анчи). Или принял полумертвый Челси после никакого Лэмпарда и сразу привел к победе в ЛЧ. Да, Томас жутко токсичный, требовательный, но талант у него, безусловно, есть.
В точку
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Елена Готье
Ответ Stannis_Baratheon
интересно, что значит клуб боролся за все трофеи более или менее?
Перевод корявый)
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