Тухель о 0:3 в Суперкубке: «Сейчас у меня нет решения, это ментальная проблема. Не знаю, в чем причина»

Теги Бавария бундеслига Германия Суперкубок Германии Томас Тухель РБ Лейпциг Футбол

Томас Тухель не знает, в чем причина разгрома «Баварии» в матче за Суперкубок.

Вчера «РБ Лейпциг» стал обладателем Суперкубка Германии, победив «Баварию» со счетом 3:0 благодаря хет-трику Дани Ольмо.

– Ощущаете ли вы параллели с прошлым сезоном?

– Мы были озадачены. Не знаю, в чем причина. Это ментальная проблема. Я без понятия. Сейчас у меня нет решения. Я встревожен и крайне разочарован. Наш стиль игры было не узнать.

По ощущениям, это полное продолжение прошлого сезона, но мы шли совершенно другим путем. Несоответствие между нашим сегодняшним выступлением и той формой и энергией, которые мы показывали в предсезонных матчах и на тренировках, огромно. Этого просто недостаточно, – сказал Тухель.

 «Бавария» Тухеля не выиграла ни одного кубкового матча и взяла один трофей из четырех возможных

«Баварии» больно – 0:3 от «Лейпцига» в Суперкубке. У Ольмо хет-трик, Кейн вышел впустую

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47 комментариев

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Nareco
И это главный тренер Баварии???
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Роман
Ответ Nareco
И это главный тренер Баварии???
Ментально Боруссии.
+34
-3
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zzzeeerrrooo
В тренере
+21
-2
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Ностальгическое Дерьмо
Опять Хайнкеса с пенсии вызывать придется
+14
0
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Назар Игорь
Позорное увольнение Нагельсмана ещё долго будет икаться баварцам.
+15
-2
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Тухель
Да надо брать пример с Мане. Отфигачить Сане, отфигачить Гнабри, может еще кого, если не заиграют, то получишь неустойку и поедешь в отпуск.
+11
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Игорь Пичугин
Не долго Тухлому осталось.
+6
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marchellinos
При Тухеле у Баварии нет игры. Не подходят они друг другу. Надо расходиться, пока время есть.
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Balt39
Ответ QWertY
Пускай возвращают Нагельсманна на базу(а он до сих пор на контракте) и вместе с Тухелем находят решение)
Боюсь, что решение в том и заключается, что кто-то один из них должен эту базу покинуть....
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ПавелАвер
я не знаю в чем причина,это ментальная проблема😁...-Так пошёл ввон из клуба.... 🤡 ментальный
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ПавелАвер
Надо руководству Баварии засунуть свою гордыню в одно место и позвонить Нагельсманну ,извениться за Кана и позвать домой в команду обратно.. Меня лично забавляло как он вёл себя на бровке, мне даже пофиг на его накрашенные брови ,он хоть как то регулировал процесс...А вчера счёт 0:2 Тухлый как прилип к креслу так и не вставал.... Нафиг такой тренер нужен... Даже Флик ,Хайнкес и Хитцфельд часто выходили к бровке ,подсказывали игрокам что и как....
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Leo_89
Ответ иц а мэн
поплыл тухлый, а ведь казался норм тренером
А он чем не топ? Ну не подходит его стиль Баварии? Ну бывает. Так то везде оставил свой след, где работал, особенно финал ЛЧ с ПСЖ и победа с Челси все о нем говорят как о топ тренере.
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QWertY
Пускай возвращают Нагельсманна на базу(а он до сих пор на контракте) и вместе с Тухелем находят решение)
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Мукунку хороший
Первая причина: это ты
А вторая: все твои мечты(с)
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ПавелАвер
Ответ Назар Игорь
Позорное увольнение Нагельсмана ещё долго будет икаться баварцам.
Да все болельщики Баварии в шоке от того увольнения тем более в марте
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Ихарь Окенфэйлов
Что то Тухель совсем стух
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Leo_89
Бавария ошиблась в его назначении. Ну не подходит его стиль владения для контроля Баварии, поэтому особых изменений с прошлого сезона не происходит. В Челси с первых его матчей уже был виден рисунок, и результаты не заставили ждать. Возможно, с Кейном добавит в реализации, но особого прям успеха, к которому привыкли в Баварии не будет.
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Роман
"Это ментальная проблема".
Плюс аура Кейна.
Весь пазл сошёлся, чтобы Бавария осталась без трофеев в новом сезоне.

PS: хотя персонально желаю удачно выступить Баварии.
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bangura00
Если нет решения, тогда увольняйся!
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nmnackjbxkasbk
ну фартового забивалу уже купили.
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Evgeniy Bagel
у всех бывают промахи,это не смертельно, надо смотреть что будет на дистанции
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Elkorazon01
Ответ GuruFutbola
Знатно тебя трясет после вчерашней подливы, что забыл уже, Барса в первой корзине)
Бабса после 8-2 наложницы Баварии и у тебя горит до сих пор
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T S
Ответ ПавелАвер
Надо руководству Баварии засунуть свою гордыню в одно место и позвонить Нагельсманну ,извениться за Кана и позвать домой в команду обратно.. Меня лично забавляло как он вёл себя на бровке, мне даже пофиг на его накрашенные брови ,он хоть как то регулировал процесс...А вчера счёт 0:2 Тухлый как прилип к креслу так и не вставал.... Нафиг такой тренер нужен... Даже Флик ,Хайнкес и Хитцфельд часто выходили к бровке ,подсказывали игрокам что и как....
Он так же и делает
Не натягивайте сову на глобус
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Rahmonali Khusainov
Гнабри и Сане они не уровни Баварии и + Кимих часто ошибается не говоря о Горецке надо менять атакующий состав это каша происходит и в Сборном где они и играют! Найти отличную вратаря, найти замену Томасу, заменит минимум Сане, Гнабри и Горецка слава Богу что Павар сам уходит! Зачем они купили Кейна за 100 мл я не понимаю хотя сезон покажет! Проблема Баварии не в тренере а в игроках! Бавария так и не смог заменит Робена и Рибери + Алаба и Левандовский!
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Ман Сити
Ответ Elkorazon01
Этот физрук унизил голубятник с манчестера в финале л/ч
А Ди Матео унизил баварку в финале "л/ч". Он тоже тренер?
С чужой командой. Когда свою построил, его начали громить Бретфорды.
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