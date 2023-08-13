Тухель о 0:3 в Суперкубке: «Сейчас у меня нет решения, это ментальная проблема. Не знаю, в чем причина»

Томас Тухель не знает, в чем причина разгрома «Баварии» в матче за Суперкубок.

Вчера « » стал обладателем Суперкубка Германии, победив «Баварию» со счетом 3:0 благодаря хет-трику Дани Ольмо.

– Ощущаете ли вы параллели с прошлым сезоном?

– Мы были озадачены. Не знаю, в чем причина. Это ментальная проблема. Я без понятия. Сейчас у меня нет решения. Я встревожен и крайне разочарован. Наш стиль игры было не узнать.

По ощущениям, это полное продолжение прошлого сезона, но мы шли совершенно другим путем. Несоответствие между нашим сегодняшним выступлением и той формой и энергией, которые мы показывали в предсезонных матчах и на тренировках, огромно. Этого просто недостаточно, – сказал Тухель.

«Бавария» Тухеля не выиграла ни одного кубкового матча и взяла один трофей из четырех возможных

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