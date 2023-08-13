Тухель о 0:3 в Суперкубке: «Сейчас у меня нет решения, это ментальная проблема. Не знаю, в чем причина»
Томас Тухель не знает, в чем причина разгрома «Баварии» в матче за Суперкубок.
Вчера «РБ Лейпциг» стал обладателем Суперкубка Германии, победив «Баварию» со счетом 3:0 благодаря хет-трику Дани Ольмо.
– Ощущаете ли вы параллели с прошлым сезоном?
– Мы были озадачены. Не знаю, в чем причина. Это ментальная проблема. Я без понятия. Сейчас у меня нет решения. Я встревожен и крайне разочарован. Наш стиль игры было не узнать.
По ощущениям, это полное продолжение прошлого сезона, но мы шли совершенно другим путем. Несоответствие между нашим сегодняшним выступлением и той формой и энергией, которые мы показывали в предсезонных матчах и на тренировках, огромно. Этого просто недостаточно, – сказал Тухель.
«Бавария» Тухеля не выиграла ни одного кубкового матча и взяла один трофей из четырех возможных
«Баварии» больно – 0:3 от «Лейпцига» в Суперкубке. У Ольмо хет-трик, Кейн вышел впустую
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
А вторая: все твои мечты(с)
Плюс аура Кейна.
Весь пазл сошёлся, чтобы Бавария осталась без трофеев в новом сезоне.
PS: хотя персонально желаю удачно выступить Баварии.
Не натягивайте сову на глобус
С чужой командой. Когда свою построил, его начали громить Бретфорды.