Попов об Акинфееве: «Когда 37‑летний вратарь лучший в стране – это проблема»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Алексей Попов премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Алексей Попов видит проблему в том, что Игорь Акинфеев до сих пор лучший вратарь России.

– Акинфеев на ежегодной премии РПЛ был признан лучшим вратарем сезона. Для вас он лучший?

– Да, можно только снять шляпу перед ним. В таком возрасте он лучший, но обидно за других вратарей, которые не могут навязать борьбу Игорю за это звание.

Хотелось бы, чтобы Акинфеева начали опережать по уровню более молодые ребята. Когда 37‑летний вратарь лучший в стране – это проблема, такого не должно быть. Но Игорю только уважение, он молодец, – сказал бывший защитник «Рубина» и «Амкара».

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1 комментарий

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Назар Игорь
А что тут удивительного? Когда Буффону было за 40 он всë ещё был в числе лучших.
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