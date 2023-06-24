Попов об Акинфееве: «Когда 37‑летний вратарь лучший в стране – это проблема»

Алексей Попов видит проблему в том, что Игорь Акинфеев до сих пор лучший вратарь России.

– Акинфеев на ежегодной премии был признан лучшим вратарем сезона. Для вас он лучший?

– Да, можно только снять шляпу перед ним. В таком возрасте он лучший, но обидно за других вратарей, которые не могут навязать борьбу Игорю за это звание.

Хотелось бы, чтобы начали опережать по уровню более молодые ребята. Когда 37‑летний вратарь лучший в стране – это проблема, такого не должно быть. Но Игорю только уважение, он молодец, – сказал бывший защитник «Рубина» и «Амкара».

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