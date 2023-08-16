Семин о «Спартаке» и «Зените»: «Шансы равны. Бороться за чемпионство готовы обе команды. Семак все утрясет, «Зенит» будет «Зенитом»
Юрий Семин оценил шансы «Спартака» и «Зенита» как равные.
Команды встретятся в Москве в рамках 5-го тура Мир Премьер-лиги. Матч пройдет 20 августа.
«Шансы равны. Обе команды готовы бороться за чемпионство. Кто в этом матче будет готов больше физически и психологически, тот и победит.
С чем связан неудачный старт «Зенита»? Во-первых, ушел Малком – лучший игрок прошлого сезона. Во-вторых, не все игроки прошли предсезонную подготовку, не все игроки приехали вовремя в тренировочный лагерь «Зенита». Сейчас уже подошло время. Семак все эти нюансы утрясет, и «Зенит» будет «Зенитом».
Закончится сезон, и мы будем делать выводы, был ли трансфер Фернандеса удачным или неудачным. Марио играл всего одну-две игры», – сказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
25 комментариев