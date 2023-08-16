Семин о «Спартаке» и «Зените»: «Шансы равны. Бороться за чемпионство готовы обе команды. Семак все утрясет, «Зенит» будет «Зенитом»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак Юрий Семин премьер-лига Россия Марио Фернандес Малком Футбол

Юрий Семин оценил шансы «Спартака» и «Зенита» как равные.

Команды встретятся в Москве в рамках 5-го тура Мир Премьер-лиги. Матч пройдет 20 августа.

«Шансы равны. Обе команды готовы бороться за чемпионство. Кто в этом матче будет готов больше физически и психологически, тот и победит.

С чем связан неудачный старт «Зенита»? Во-первых, ушел Малком – лучший игрок прошлого сезона. Во-вторых, не все игроки прошли предсезонную подготовку, не все игроки приехали вовремя в тренировочный лагерь «Зенита». Сейчас уже подошло время. Семак все эти нюансы утрясет, и «Зенит» будет «Зенитом».

Закончится сезон, и мы будем делать выводы, был ли трансфер Фернандеса удачным или неудачным. Марио играл всего одну-две игры», – сказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

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25 комментариев

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Покерный Футбол
За счёт объективного спада Зенита сезон будет интересным,как минимум 3 клуба точно претендуют на победу - Зенит,Спартак и ЦСКА. А там и Краснодар с Динамо может что то смогут. В общем явно интереснее стало.
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xyg2rdwzx4
Зенит станет Зенитом, Спартак уже в екб начал становится Спартаком)
+10
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Ivan Petrov
Ответ Удар Кержакова
Вы случайно не за Спартак болеете? Там любят так поныть)
Нет ,он из ваших нытиков
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Удар Кержакова
Отсутствие Вендела и непонятная форма Ренана сказались хуже чем уход Малкома.
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Сергей48
А как же Краснодар?
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мутятя
За ничью!
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Пикачу82
Спартак если не купит пару хороших центральных защитников и не наладит игру в обороне не на что претендовать не сможет.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Положа руку на сердце, не верю, что Спартак будет бороться за чемпионство. Без обид, КБ. Да, игру будет зрелищную показывать, но этого мало. Нет и не будет баланса м/у атакой и обороной. У любого может выиграть и даже разгромить, и любому может влететь.
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Bul Bul
Ответ Selvatore
Это понятно. А что сказать то хотел?
ехал на веле, и в кармане волшебным образом нажалось... никогда комменты не писал, хотя сижу на сайте лет 10.забавно)
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alexmixer9
Ответ Покерный Футбол
За счёт объективного спада Зенита сезон будет интересным,как минимум 3 клуба точно претендуют на победу - Зенит,Спартак и ЦСКА. А там и Краснодар с Динамо может что то смогут. В общем явно интереснее стало.
Как бы не хотелось верить, но Спартак с такой защитой будет терять и терять очки, у ЦСКА скамейки даже на один турнир не хватит, как бы ещё кого не продали
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финт Скрыльникова
Ответ Bul Bul
ехал на веле, и в кармане волшебным образом нажалось... никогда комменты не писал, хотя сижу на сайте лет 10.забавно)
С почином!)
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Данко Лазович
Ответ Petr Denisov
Ну да, ну да на пару с ЦСКА. Посмотрим, что Зенит без помощи судеек сможет сделать с Уралом.
щас чай попьют и помогать начнут как миленькие🤭
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Ваге Геворгян
Ответ Сергей48
А как же Краснодар?
Они поборются, а Краснодар уже станет! Если и дальше Краснодар будут судить справедливо как с начала сезона до 16.08.23
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