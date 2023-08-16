Семин о «Спартаке» и «Зените»: «Шансы равны. Бороться за чемпионство готовы обе команды. Семак все утрясет, «Зенит» будет «Зенитом»

Юрий Семин оценил шансы «Спартака» и «Зенита» как равные.

Команды встретятся в Москве в рамках 5-го тура Мир Премьер-лиги. Матч пройдет 20 августа.

«Шансы равны. Обе команды готовы бороться за чемпионство. Кто в этом матче будет готов больше физически и психологически, тот и победит.

С чем связан неудачный старт « »? Во-первых, ушел – лучший игрок прошлого сезона. Во-вторых, не все игроки прошли предсезонную подготовку, не все игроки приехали вовремя в тренировочный лагерь «Зенита». Сейчас уже подошло время. Семак все эти нюансы утрясет, и «Зенит» будет «Зенитом».

Закончится сезон, и мы будем делать выводы, был ли трансфер удачным или неудачным. Марио играл всего одну-две игры», – сказал бывший главный тренер сборной России .

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