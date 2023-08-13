Сергеев после 2:0 с «Факелом»: «Отпустили далеко «Спартак» и «Краснодар». Тяжело догонять, но «Зенит» наберет свои очки, сезон длинный»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Факел Краснодар Вячеслав Караваев Марио Фернандес Матео Кассьерра Матч ТВ Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев прокомментировал победу над «Факелом» в Мир РПЛ.

Матч 4-го тура завершился победой «Зенита» со счетом 2:0. На 16-й минуте Сергеев забил победный мяч.

«Караваев сделал длинную передачу на Марио [Фернандеса], он поборолся вверху, потом было 50 на 50. Кассьерра отдал пас, мне оставалось забить. У нас было еще много моментов, в том числе у меня – реализация подвела, но двигаемся дальше.

Первый тайм – переиграли соперника, второй – тренерский штаб завтра подскажет на теории, что было не так. Хорошо, что удача была на нашей стороне.

Отрыв от «Спартака»? Старт сезона, знали, что потеряли очки, отпустили далеко «Спартак» и «Краснодар», но впереди очные встречи, длинный сезон. Тяжело догонять, но мы свои очки наберем, будем играть лучше от матча к матчу.

Сегодня я играл чуть ниже, под нападающим, можно сказать, были заготовки тренерского штаба, это сработало», – сказал нападающий «Зенита».

Форвард «Зенита» Сергеев забил в 3 матчах подряд. В 2 играх его гол стал победным

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8 комментариев

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Назар Игорь
Ну Спартак уже рядом, а Краснодар прëт, хорошо играют быки.
+3
0
+3
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СемёнСемёныч
Да никто не сомневается, далеко никто не убежал, сезон только начался.
+1
0
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Данил Кублицкий
Не рановато ли медальки перемерять в начале сезона ???
0
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Артур Межаков
Ну,ну......
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Александр Жердин
Ответ Kvu
Вас опять тянут, победа со вкусом г...а!
Ну ты понятно , хорошо разбираешься в сортах этого продукта. На завтрак, обед и ужин употребляешь?
0
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