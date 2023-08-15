Карпин опроверг, что мог возглавить «Спартак» в 2022-м: «Очередной бред. Повода покидать «Ростов» не было»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Валерий Карпин Ашот Хачатурянц Футбол

Валерий Карпин опроверг, что мог возглавить «Спартак» летом 2022-го.

– Валерий Георгиевич, как прокомментируйте новость о том, что вашу кандидатуру перед началом прошлого сезона Ашот Хачатурянц согласовал с руководством «Лукойла» и что вы согласились покинуть «Ростов» и сменить Абаскаля в «Спартаке»?

– Очередной бред. Я не знаю, кто кого и где согласовал, но со мной подобного разговора не было.

– То есть вы не собирались покидать «Ростов»?

– Я же только вам объяснил, что у меня даже повода не было покидать «Ростов», не говоря уже о желании.

– Журналист Андрей Панков при этом утверждает, что готов отдать голову за достоверность этой информации.

– Ну, раз готов, пускай тогда и отдает голову. Ко мне какие вопросы? – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

Карпин стал бы тренером «Спартака» в случае прихода Хачатурянца. Экс-глава РПЛ согласовал отставку Абаскаля с «Лукойлом» (Андрей Панков)

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

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24 комментария

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Arman FCSM
Ответ Direct free kick
когда карпуша говорит бред, значит это правда
Панкову я доверяю ещё меньшe
+24
-3
+21
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Arman FCSM
Опять Андрюша Панков сел в лужу. Впрочем, ничего нового
+22
-5
+17
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Алик 67
Ответ Михаил1970
Карпин добрый. А ведь мог журналисту телефон в одно место засунуть.
Ну и?
+11
0
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Михаил1970
Карпин добрый. А ведь мог журналисту телефон в одно место засунуть.
+7
-1
+6
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Artie Bukko
Ответ Arman FCSM
Опять Андрюша Панков сел в лужу. Впрочем, ничего нового
как будто если бы это было правдой, Карпин бы публично признал)))
+6
-1
+5
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Mechel**
Ко мне какие вопросы? Классика от Валеры
+4
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ws357
Ответ Алик 67
Ну и?
Дальше что?
+3
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ЧакЧак
решили , не спросив самого Карпа
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Demedieu
"К нам Валера не поедет"
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Георгий Кузьминых
Валера(Фалькао) к нам не приедет
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Aleksandr Baskakov
Ну что я и говорил, сказки тирольского леса!!! Им нужен хайп ,они его получили . Гнилье есть гнилье
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Slavnov
Ответ Владимир Маньков
Но кто-то продолжает читать таких инсайдеров, как Панков и Карпов, цитировать и ссылаться на них (привет, sports). Уровень журналистики - дно, что на matchtv, что здесь.
я даже их путаю,сейчас прочитал фамилии в одном предложении и понял,что это разные чудилы
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pav11k
Звучало от Панкова довольно убедительно. Но и Карпину сейчас подтверждать это = стрелять себе в ногу. Интересно)
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Алексеич (Ростов-Дон)
Аж жалко спартачей: в их вселенной Карпин мечтает вернуться в Спартак. И тут такой облом.
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Беременный малыш
Ответ Arman FCSM
Панкову я доверяю ещё меньшe
Там человек🤡 головой отвечает же😁
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