Карпин опроверг, что мог возглавить «Спартак» в 2022-м: «Очередной бред. Повода покидать «Ростов» не было»

Валерий Карпин опроверг, что мог возглавить «Спартак» летом 2022-го.

– Валерий Георгиевич, как прокомментируйте новость о том, что вашу кандидатуру перед началом прошлого сезона согласовал с руководством «Лукойла» и что вы согласились покинуть «Ростов» и сменить Абаскаля в « »?

– Очередной бред. Я не знаю, кто кого и где согласовал, но со мной подобного разговора не было.

– То есть вы не собирались покидать «Ростов»?

– Я же только вам объяснил, что у меня даже повода не было покидать «Ростов», не говоря уже о желании.

– Журналист Андрей Панков при этом утверждает, что готов отдать голову за достоверность этой информации.

– Ну, раз готов, пускай тогда и отдает голову. Ко мне какие вопросы? – сказал главный тренер « » и сборной России.

Карпин стал бы тренером «Спартака» в случае прихода Хачатурянца. Экс-глава РПЛ согласовал отставку Абаскаля с «Лукойлом» (Андрей Панков)

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