Илья Ковальчук: «Зенит» уже не совсем тот. Взять очки у «Спартака» будет не так просто»

Теги Спартак Зенит Спартак премьер-лига Россия Илья Ковальчук Урал КХЛ Матч ТВ Александр Соболев Хоккей

Илья Ковальчук верит в удачную игру «Спартака» против «Зенита».

– Вы ходите на матчи РПЛ? Через неделю нас ждет блокбастер «Спартак» – «Зенит».

– Очень интересно смотреть российскую лигу, и как раз в пятницу я смотрел матч «Урал» – «Спартак». Мы потренировались, прихожу – спартаковцы ведут со счетом 2:1. Пошел в баню, возвращаюсь – уже 2:3. Думаю: «Ничего себе, как интересно играют ребята…»

Но на самом деле, на «Спартак» сейчас приятно смотреть. Нас ждет хороший матч, тем более «Зенит» сейчас тоже нуждается в очках. Я думаю, это будет интересная игра.

– Есть ли шанс у «Спартака» зацепить «Зенит»? Вроде хорошо идут красно-белые, но потом не хватает стабильности, Соболев показывает какие-то жесты, когда идет борьба за медали.

– Слушайте, это же эмоции. Мне, например, больше эмоциональные футболисты нравятся, а не амебы в бутсах.

Дай бог, чтобы была яркая игра, много голов. Потому что «Зенит» уже не совсем тот. Ушли Малком, другие ребята, которые делали результат. Так что взять очки у «Спартака» будет не так просто, – сказал экс-хоккеист «Спартака» и СКА, олимпийский чемпион.

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36 комментариев

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БолельщикСоСтажем
Урал наверное тот
+38
-2
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Доктор Верховцев
Конечно на Спартак приятно смотреть! Как только попали на команду не из пердива, сразу вынули трёшку.
+27
-7
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Exciter
Ответ БолельщикСоСтажем
Урал наверное тот
Урал прекрасен, наши уральские и сибирские мужики - это мощь!
+14
-4
+10
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Dmitriy6354
Спартаку ещё много работать. Скорее для Спартака отобрать очки труднее
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Yan Sadkovskiy
Амебы в бутсах - хорошее название для футбольной жизни
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zenitka
Наша игра пока не сильно впечатляет,а Спартак сейчас очень даже не плох.Так что будет интересная игра
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schwein
Ответ Exciter
Будет ничья 2-2 и помощь судей, боль, разочарование и радость и стеб всей страны)))
С учётом количества пропущенных фолов на Зенитовцах в первых четырех турах, в пору уточнять, кому именно будет помощь от судей?
Похоже что не Зениту.
+8
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Доктор Верховцев
Не амёбы, а инфузории-бутсы.
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Andrey Maximkin
Ответ Exciter
Урал прекрасен, наши уральские и сибирские мужики - это мощь!
мне лично уралочки и сибирячки милее, но тут уж на вкус и цвет, каждому свое
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Олег Сагайдачный
Верить в себя. Спартак больше превознесли, чем он есть на данный момент.
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Mihail0910
Ответ Доктор Верховцев
К чему эта глупая ничья? Разгромить Спартак, да и дело с концом!
Для этого тебе придёться взять, связать нас, повалить на землю и отсо##ть
+3
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Ызяя
Ответ Доктор Верховцев
Конечно на Спартак приятно смотреть! Как только попали на команду не из пердива, сразу вынули трёшку.
спартак (языком) вступил в очередную чемпионскую гонку ...
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Гладиатор911
Спартаку будет очень трудно, особенно с его защитой (проходной двор),после Селихова вратаря у нас нет.
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Fomin525
Ответ zenitka
Надеюсь,что на Семака снизойдет озарение и он выставит атакующий состав и покажет атакующий футбол.Лучше даже проиграть,но сыграть в веселый футбол,чем смотреть унылый автобус
будет автобус . при этом забьют много и победят
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zenitka
Ответ Caniball
У Зенита при Семаке всегда проблема с игрой на выезде. Часто играют от обороны. Посмотрим…. На Зенит коэффициент 2,7 на победу. Редко такой бывает. Так что все, кто считают, что Зенит легко победит, можно еще и денег поднять…..
Надеюсь,что на Семака снизойдет озарение и он выставит атакующий состав и покажет атакующий футбол.Лучше даже проиграть,но сыграть в веселый футбол,чем смотреть унылый автобус
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Caniball
Ответ zenitka
Наша игра пока не сильно впечатляет,а Спартак сейчас очень даже не плох.Так что будет интересная игра
Да, очень похоже на 3 результата, очень тяжело прогнозируемый исход.
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Доктор Верховцев
Ответ Exciter
Будет ничья 2-2 и помощь судей, боль, разочарование и радость и стеб всей страны)))
К чему эта глупая ничья? Разгромить Спартак, да и дело с концом!
+12
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Bartez1986
Ответ БолельщикСоСтажем
Урал наверное тот
не оправдывая поражение Спартака - Урал объективно неплох на старте сезона. уже по работе Гончаренко в том сезоне можно было предположить, что в этом Урал способен навести шороху
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Isshin88
После такого интервью нужен видос со смеющимся Миллером.
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Всяк кулик...
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Caniball
У Зенита при Семаке всегда проблема с игрой на выезде. Часто играют от обороны.
Посмотрим…. На Зенит коэффициент 2,7 на победу.
Редко такой бывает. Так что все, кто считают, что Зенит легко победит, можно еще и денег поднять…..
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