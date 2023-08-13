Сергей Семак: «Спартак» – всегда принципиальный соперник «Зенита», вне зависимости от мест. Надеюсь, нас ждет хорошая игра»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Сергей Семак назвал матчи «Зенита» и «Спартака» принципиальными.

Команды сыграют между собой в 5-м туре Мир РПЛ в Москве.

– Каковы ваши ожидания от матча со «Спартаком»?

– Пока нет [ожиданий], завтра проведем восстановление, потом начнем готовиться к «Спартаку».

Соперник всегда принципиальный, вне зависимости от того, на каком месте идут команды. Надеюсь, нас ждет хорошая игра, будем готовиться, – сказал тренер петербуржцев.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

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15 комментариев

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Элдор ШоуУродов
Главное, чтобы судью назначили, который не склонен жёсткие фолы трактовать как высокую планку борьбы и будет сразу выдавать по заслугам нарушающим.
Потому что в противном случае массовый мордобой с россыпью длительных дисквалификаций будет неизбежен – тем более, что в одном матче будут разом играть Барриос, Промес и Соболев, а их дважды упрашивать не надо :)
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нужно побеждать дома!
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+2
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Иван Новиков
У твоего шапито исторически было две задачи на сезон - обыграть Спартак и не вылететь.
+7
-7
0
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