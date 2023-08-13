Сергей Семак: «Спартак» – всегда принципиальный соперник «Зенита», вне зависимости от мест. Надеюсь, нас ждет хорошая игра»
Сергей Семак назвал матчи «Зенита» и «Спартака» принципиальными.
Команды сыграют между собой в 5-м туре Мир РПЛ в Москве.
– Каковы ваши ожидания от матча со «Спартаком»?
– Пока нет [ожиданий], завтра проведем восстановление, потом начнем готовиться к «Спартаку».
Соперник всегда принципиальный, вне зависимости от того, на каком месте идут команды. Надеюсь, нас ждет хорошая игра, будем готовиться, – сказал тренер петербуржцев.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Потому что в противном случае массовый мордобой с россыпью длительных дисквалификаций будет неизбежен – тем более, что в одном матче будут разом играть Барриос, Промес и Соболев, а их дважды упрашивать не надо :)