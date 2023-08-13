Сергей Семак: «Спартак» – всегда принципиальный соперник «Зенита», вне зависимости от мест. Надеюсь, нас ждет хорошая игра»

Сергей Семак назвал матчи «Зенита» и «Спартака» принципиальными.

Команды сыграют между собой в 5-м туре Мир в Москве.

– Каковы ваши ожидания от матча со « »?

– Пока нет [ожиданий], завтра проведем восстановление, потом начнем готовиться к «Спартаку».

Соперник всегда принципиальный, вне зависимости от того, на каком месте идут команды. Надеюсь, нас ждет хорошая игра, будем готовиться, – сказал тренер петербуржцев.

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