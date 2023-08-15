Тимур Журавель: «Я забанен у Дзюбы. Вел студию на матче «Локо», Артем увидел меня и сказал: «К нему не пойду». Разменивание на мелкие обиды недостойно его масштаба»
Тимур Журавель рассказал, что Артем Дзюба не хочет с ним общаться.
– Я забанен у Дзюбы. Вообще. Я вел студию на одном из матчей «Локомотива» в этом сезоне. Мы позвали Дзюбу к себе, ему надо было подойти к кромке поля. Он преодолел полпути, но увидел меня и сказал: «Не, к нему не пойду». Развернулся и ушел.
Они с Леонидом Викторовичем вообще чемпионы по обидчивости.
– Ты как-то рефлексируешь из-за такого, тебя это расстраивает?
– Ну расстраивает. Мне кажется, Дзюба и Слуцкий настолько крутые, настолько самодостаточные персоны, что разменивание на такие мелкие обиды просто недостойно их масштаба.
– Дзюба тебя забанил. За что?
– Когда он Нобелю дал интервью, я у себя в телеге написал рецензию короткую. В этих рецензиях, кстати, стараюсь быть крайне корректным. Потому что знаю, как все обижаются. Но Дзюба все равно обиделся, – сказал комментатор «Матч ТВ» в ходе YouTube-шоу Sports.ru «Нет темы».
Смотрите полный выпуск шоу «Нет темы»
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А Журавель ,что из себя представляет? Посредственный как человек и как комментатор. Ему Якин давно обьяснил , что о нем все думают. Видно долго доходит
адекватом
Слуцкий – чемпион РПЛ с ЦСКА.
Если они фрики, то остальные даже не знаю кто...
Каждая говорящая голова мнит себя центром футбольного события.
Неужели вы считаете, что без вас нам футбол станет скучнее смотреть? 😄😄😄
Карма она такая, Тимурчик :)
Тимур, займись делом. Главное найти его, знаю, это трудно, но ты попробуй. Всё ещё может получиться в этой жизни, но не комментаторство, ну не твоё.
-Все обижаются
-Дзюба обиделся
Действительно, что же могло пойти не так?
Реальность: Полдня показывают передачи, где унылые персонажи рассказывают кто на кого обиделся.