Тимур Журавель: «Я забанен у Дзюбы. Вел студию на матче «Локо», Артем увидел меня и сказал: «К нему не пойду». Разменивание на мелкие обиды недостойно его масштаба»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Sports.ru Тимур Журавель Матч ТВ Футбол

Тимур Журавель рассказал, что Артем Дзюба не хочет с ним общаться.

– Я забанен у Дзюбы. Вообще. Я вел студию на одном из матчей «Локомотива» в этом сезоне. Мы позвали Дзюбу к себе, ему надо было подойти к кромке поля. Он преодолел полпути, но увидел меня и сказал: «Не, к нему не пойду». Развернулся и ушел.

Они с Леонидом Викторовичем вообще чемпионы по обидчивости.

– Ты как-то рефлексируешь из-за такого, тебя это расстраивает?

– Ну расстраивает. Мне кажется, Дзюба и Слуцкий настолько крутые, настолько самодостаточные персоны, что разменивание на такие мелкие обиды просто недостойно их масштаба.

– Дзюба тебя забанил. За что?

– Когда он Нобелю дал интервью, я у себя в телеге написал рецензию короткую. В этих рецензиях, кстати, стараюсь быть крайне корректным. Потому что знаю, как все обижаются. Но Дзюба все равно обиделся, – сказал комментатор «Матч ТВ» в ходе YouTube-шоу Sports.ru «Нет темы».

Смотрите полный выпуск шоу «Нет темы»

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84 комментария

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Streetbor
ещё бы в РПЛ тебя Тимур забанили. Один из самых раздражающих персонажей.
+242
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Nogoi89
Ну, тут к Дзюбе какие вопросы?
+131
-4
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Mr.Alien
Я бы тоже к Журавелю не пошел
+108
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Ena Therapy
Артем какой бы человек он не был, по мерках нашего чемпионата ,как игрок топовый даже на сегодняшний день.
А Журавель ,что из себя представляет? Посредственный как человек и как комментатор. Ему Якин давно обьяснил , что о нем все думают. Видно долго доходит
+57
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Слончик
Каментаторы матч тв - самые страдающие люди нашего спорта. Их обижают все - зрители их не любят, Уткин ругает, даже от Загитовой пострадали, теперь вот от Дзюбы. А ведь еще нужно платить проценты по ипотеке!
+43
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Витольд Бубеный
Ответ Nogoi89
Ну, тут к Дзюбе какие вопросы?
Я/мы Дзюба!
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Дмитрий Васин
На фоне Журавеля даже Дзюба выглядит
адекватом
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Игорь М.
Ответ Spaten
Три фрика в своих профессиях- Дзюба, Слуцкий и Журавель
Дзюба – лучший бомбардир сборной России, один из лучших игроков чемпионата и российского футбола.
Слуцкий – чемпион РПЛ с ЦСКА.

Если они фрики, то остальные даже не знаю кто...
+27
-8
+19
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Wizard Harry
А мне кажется, что безотносительно поведения футболиста, вас, комментаторов, стало СЛИШКОМ МНОГО вокруг футбола.
Каждая говорящая голова мнит себя центром футбольного события.
Неужели вы считаете, что без вас нам футбол станет скучнее смотреть? 😄😄😄
+17
0
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VanyaVanya063
Вот бы ещё на спортсе Тимура высказывания забанили была б вообще красота
+11
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Андрей Яковлев
наконец то хоть один умный нашелся кто послал этого недожурнаоиста. Побольше бы таких
+10
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B@SS
Этот Птица-говорун главный токсик в футбольной российской журналистике )
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RWSoul
Я в тви.. в запрещенной соцсети ни разу не общался ни с Журавелем, ни с одним другим комментом матч ТВ. Но непонятно каким образом оказался забанен у Журавеля. Потом узнал, что многие в похожей ситуации также забанены у данного персонажа.
Карма она такая, Тимурчик :)
+7
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Ничего Смешного
Странно, что другие тебя не забанили. Несёт дичь, а валит на обидчивость… ну Тимур
+6
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Dvin
Журавель, ты наверняка читаешь спортс. Просто пойми, 99,9% все равно на тебя, твое мнение и аналитику)) пойми и успокойся уже
+5
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unreality
Ну будем объективны: игнорить Журавеля это нормальная реакция вообще любого человека.
+4
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Клирик
То есть признаться самому себе, что ты не очень компетентный журналист слабо?
Тимур, займись делом. Главное найти его, знаю, это трудно, но ты попробуй. Всё ещё может получиться в этой жизни, но не комментаторство, ну не твоё.
+4
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Kobe81pts
что то от Тимура одни обидки и скандалы в последнее время
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gukmamop
-Дал рецензию
-Все обижаются
-Дзюба обиделся

Действительно, что же могло пойти не так?
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Торт Спартак
Ответ Слончик
Каментаторы матч тв - самые страдающие люди нашего спорта. Их обижают все - зрители их не любят, Уткин ругает, даже от Загитовой пострадали, теперь вот от Дзюбы. А ведь еще нужно платить проценты по ипотеке!
За это они всё стерпят)
+2
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Saveliy Ivanov
Ответ Wizard Harry
А мне кажется, что безотносительно поведения футболиста, вас, комментаторов, стало СЛИШКОМ МНОГО вокруг футбола. Каждая говорящая голова мнит себя центром футбольного события. Неужели вы считаете, что без вас нам футбол станет скучнее смотреть? 😄😄😄
Они действительно так считают. Профдеформация.
+2
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Artem Sarapulov
Ожидания от спортивного телевидения: трансляции лучших соревнований, крутейшие нарезки, вдохновляющие истории, расследования в спорте.
Реальность: Полдня показывают передачи, где унылые персонажи рассказывают кто на кого обиделся.
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Sebastian Debussy
Ответ Spaten
Три фрика в своих профессиях- Дзюба, Слуцкий и Журавель
Гремучий микс))
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interested
Артём в людях разбирается.
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Lunatic Insane
журавель стал настолько жёлтым, что если появится новость о том, что он пьёт мочу каждое утро, я в неё поверю
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