«Сафонов – средний вратарь по меркам РПЛ, мне не нравится. Худяков из «Локо» – тоже обычный». Нарубин о голкиперах

Теги ЦСКА Локомотив Стипе Плетикоса Игорь Акинфеев Вячеслав Малафеев Андрей Дикань Владимир Габулов Сергей Нарубин Сергей Рыжиков премьер-лига Россия Краснодар Матвей Сафонов Даниил Худяков Футбол

Экс-голкипер «Амкара» Сергей Нарубин назвал Матвея Сафонова средним вратарем.

– Есть ли перспективные молодые голкиперы в РПЛ?

– Затрудняюсь ответить. Они для меня все какие-то одинаковые. Ну да, что-то ловят, отбивают, но никто не выделяется, как раньше Акинфеев.

Тот же Сафонов мне лично не нравится. Средний вратарь по меркам РПЛ. Худяков из «Локомотива» тоже обычный.

– Чего им не хватает?

– Не знаю, смотреть на старичков (смеется).

Я игрой многих голкиперов восхищался. Раньше в нашем чемпионате почти в каждом клубе был сильный вратарь.

Вспомните: Малафеев, Акинфеев, Дикань, Габулов, Плетикоса. Когда Рыжиков стоял в Лиге чемпионов, была уверенность, что он все поймает. Что Дикань творил со «Спартаком» в Лиге чемпионов. Сумасшедшие сэйвы.

Мне кажется, сейчас пусти молодых в этот турнир, и многие не справятся, посыпятся. Но мы это не проверим. Еврокубки раньше были настоящей проверкой, – сказал Нарубин.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Когда Акинфеев стоял в Лиге Чемпионов была уверенность что ЦСКА пропустит!:) Потому что есть разница отбивать удары Дядюна или Ибрагимовича:))
+29
-17
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex_V69
Странная фраза: «средний вратарь по меркам РПЛ». Еще бы понял, если бы сравнил с мировыми мерками. А в РПЛ сейчас Сафонов - один из лучших. Просто общий уровень упал и мерки не те стали)
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
.ru
Ответ Адильхан Абдусаламов
Комментарий скрыт
Рыжиков,Дикань,Плетикоса тащили мертвые мячи...
а Акинфеев, было дело, тащил и мёртвую команду...
а то и две... с учётом сборной
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MoRo
Сафонов по шотстопиингу по продвинутой статистике сейчас лучший в РПЛ (даже выше Лантратова)
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Домоседов
Не, ок, Сафонов средний, но кто лучший тогда, чтобы было с кем сравнивать. Если со стариками, то спорно, Малафеев пожарил часто, дальние не ловил, вспомнить гол Дель Пьеро или от Нахушева, Габулов тоже много не ловил, так что я бы не сказал, что они сильнее Сафонова были
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Egor Tarasov
Посмотреть бы на Акинфеева с Кайо и компанией в защите, можно было бы что то говорить.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жан Поль Бельманда
А где его коллега с амкара кипер, которого рахимов с собой притащил в локо и он сразу в первом же матче обо..рался, (аршавин сзади украл мяч у него)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Prokofyev
Лантратов норм. Селихов был ничего имхо, но его что-то давно не видно, а так особенно выделить и некого. Мотя сильно подсдал и словил звезду в одно время.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матвей Суицидин
Ответ rigobersong
Когда Акинфеев стоял в Лиге Чемпионов была уверенность что ЦСКА пропустит!:) Потому что есть разница отбивать удары Дядюна или Ибрагимовича:))
Акинфеев там далеко не только от игроков уровня Ибры пропускал)))
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alina_77
Сафонов входил в сборную тура и ЛЧ и ЛЕ, товарищ, вы все проспали
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caniball
Ответ .ru
Рыжиков,Дикань,Плетикоса тащили мертвые мячи... а Акинфеев, было дело, тащил и мёртвую команду... а то и две... с учётом сборной
Игорян много кровушки попил у к/б болельщиков, сколько матчей Цска в дерби не проиграл благодаря ему.
Да больше десятка……
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артур Ганненко
Ещё один про "раньше трава была зеленее". Но Нарубин ещё не стар, как он так быстро в брюзжащего пердуна превратился..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
К.Карасёв
человек не смотрит футбол
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mihail0910
Сафонов обычный, немного выше сраднего уровня, распиаренный комментаторами вратарь.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
unknown artist
Ответ Домоседов
Не, ок, Сафонов средний, но кто лучший тогда, чтобы было с кем сравнивать. Если со стариками, то спорно, Малафеев пожарил часто, дальние не ловил, вспомнить гол Дель Пьеро или от Нахушева, Габулов тоже много не ловил, так что я бы не сказал, что они сильнее Сафонова были
Сафонов только за прошлый сезон напривозил больше, чем Малафеев за всю карьеру наверное). Он уже лет 5 как в молодых да талантливых ходит. Когда он ловит кураж, то да, хрен ему забьешь, но в следующем матче может на ровном месте сам себе привезти парочку. Пусть сначала хотя бы два сезона проведет без явных провалов, тогда уже можно будет говорить о каком-то уровне.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sheldon Cooper
Ответ Жан Поль Бельманда
А где его коллега с амкара кипер, которого рахимов с собой притащил в локо и он сразу в первом же матче обо..рался, (аршавин сзади украл мяч у него)
Левенец.
После того сезона и закончил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Region123
Ответ MoRo
Сафонов по шотстопиингу по продвинутой статистике сейчас лучший в РПЛ (даже выше Лантратова)
а где ты смотришь ? кинь ссылку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
unknown artist
Ответ Egor Tarasov
Посмотреть бы на Акинфеева с Кайо и компанией в защите, можно было бы что то говорить.
В какой-то момент тройка ЦЗ в ЦСКА была Набабкин, Щенников, Зайнутдинов. Думаю, что он был бы счастлив в тот момент увидеть там Кайо и компанию😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
.ru
Ответ Адильхан Абдусаламов
Мёртвую команду это какую и когда? В цска при нем почти всегда была отличная по меркам рпл защита,которая и в сборной играла. А в лч и в сборной почти всегда были фейлы.Как с Кореей и вечный рекорд в ЛЧ
как и с Кореей...
не напомнишь... сколько назабивала там живая команда?
ну а по поводу отличной по нашим меркам защиты... похоже даже Витя Васин и Вадик Карпов не смогли поколебать это утверждение
но вот вопрос... а не Игорь ли сделал эту защиту таковой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuller18
Ответ Адильхан Абдусаламов
Мёртвую команду это какую и когда? В цска при нем почти всегда была отличная по меркам рпл защита,которая и в сборной играла. А в лч и в сборной почти всегда были фейлы.Как с Кореей и вечный рекорд в ЛЧ
Мб что-то новое придумаете?) А то Корея, антирекорд, скучно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adjusted
Ну и как Рыжиков в Лиге Чемпионов, всё поймал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WelcomeBackPURE
Так и есть, Сафонов абсолютно средний вратарь и заявления о том, что его могут куда-то позвать в Европе вызывает недоумение
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий