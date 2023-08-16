«Сафонов – средний вратарь по меркам РПЛ, мне не нравится. Худяков из «Локо» – тоже обычный». Нарубин о голкиперах

Экс-голкипер «Амкара» Сергей Нарубин назвал Матвея Сафонова средним вратарем.

– Есть ли перспективные молодые голкиперы в ?

– Затрудняюсь ответить. Они для меня все какие-то одинаковые. Ну да, что-то ловят, отбивают, но никто не выделяется, как раньше Акинфеев.

Тот же мне лично не нравится. Средний вратарь по меркам РПЛ. Худяков из « » тоже обычный.

– Чего им не хватает?

– Не знаю, смотреть на старичков (смеется).

Я игрой многих голкиперов восхищался. Раньше в нашем чемпионате почти в каждом клубе был сильный вратарь.

Вспомните: , , Дикань, Габулов, Плетикоса. Когда Рыжиков стоял в Лиге чемпионов, была уверенность, что он все поймает. Что Дикань творил со «Спартаком» в Лиге чемпионов. Сумасшедшие сэйвы.

Мне кажется, сейчас пусти молодых в этот турнир, и многие не справятся, посыпятся. Но мы это не проверим. Еврокубки раньше были настоящей проверкой, – сказал Нарубин.

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