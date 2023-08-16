«Сафонов – средний вратарь по меркам РПЛ, мне не нравится. Худяков из «Локо» – тоже обычный». Нарубин о голкиперах
Экс-голкипер «Амкара» Сергей Нарубин назвал Матвея Сафонова средним вратарем.
– Есть ли перспективные молодые голкиперы в РПЛ?
– Затрудняюсь ответить. Они для меня все какие-то одинаковые. Ну да, что-то ловят, отбивают, но никто не выделяется, как раньше Акинфеев.
Тот же Сафонов мне лично не нравится. Средний вратарь по меркам РПЛ. Худяков из «Локомотива» тоже обычный.
– Чего им не хватает?
– Не знаю, смотреть на старичков (смеется).
Я игрой многих голкиперов восхищался. Раньше в нашем чемпионате почти в каждом клубе был сильный вратарь.
Вспомните: Малафеев, Акинфеев, Дикань, Габулов, Плетикоса. Когда Рыжиков стоял в Лиге чемпионов, была уверенность, что он все поймает. Что Дикань творил со «Спартаком» в Лиге чемпионов. Сумасшедшие сэйвы.
Мне кажется, сейчас пусти молодых в этот турнир, и многие не справятся, посыпятся. Но мы это не проверим. Еврокубки раньше были настоящей проверкой, – сказал Нарубин.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
а Акинфеев, было дело, тащил и мёртвую команду...
а то и две... с учётом сборной
Да больше десятка……
После того сезона и закончил.
не напомнишь... сколько назабивала там живая команда?
ну а по поводу отличной по нашим меркам защиты... похоже даже Витя Васин и Вадик Карпов не смогли поколебать это утверждение
но вот вопрос... а не Игорь ли сделал эту защиту таковой