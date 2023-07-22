Сафонов о бане России: «Если через 10-15 лет не вернемся в ЛЧ, стоит задуматься об Азии»
Матвей Сафонов высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.
– Как смотрите на ситуацию со сборной – в сентябре точно играет с Катаром, второй соперник не определен.
– Даже не знаю – игры то отменяются, то назначаются. Если буду вызван, естественно, приеду. Но комментировать что-то тяжело, потому что не в курсе дела.
– Есть ли для вас разница, где играть сборной – в Азии или в Европе?
– Мне без разницы – куда повезут, туда поеду. Главное, чтобы вызывали, чтобы играл. Где и с кем – без разницы.
– А применительно к клубу? Готовы играть в азиатских клубных турнирах?
– Сейчас мы вообще без ничего, правильно? Тут тонкая грань. Не знаю, знает ли кто, есть ли у нас шансы вернуться в еврокубки. И что будет лучше – иметь маленькое, небольшое, но оно есть, пусть не всех устраивает, или не иметь вообще ничего?
Если мы через 10-15 лет не вернемся в Лигу чемпионов, стоит задуматься об Азии. Но никто не знает ответа, поэтому до сих пор никто никуда и не перешел, – сказал вратарь «Краснодара» и сборной России.
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