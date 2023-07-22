Сафонов о бане России: «Если через 10-15 лет не вернемся в ЛЧ, стоит задуматься об Азии»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА Сборная России по футболу Азиатская футбольная конфедерация Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Как смотрите на ситуацию со сборной – в сентябре точно играет с Катаром, второй соперник не определен.

– Даже не знаю – игры то отменяются, то назначаются. Если буду вызван, естественно, приеду. Но комментировать что-то тяжело, потому что не в курсе дела.

– Есть ли для вас разница, где играть сборной – в Азии или в Европе?

– Мне без разницы – куда повезут, туда поеду. Главное, чтобы вызывали, чтобы играл. Где и с кем – без разницы.

– А применительно к клубу? Готовы играть в азиатских клубных турнирах?

– Сейчас мы вообще без ничего, правильно? Тут тонкая грань. Не знаю, знает ли кто, есть ли у нас шансы вернуться в еврокубки. И что будет лучше – иметь маленькое, небольшое, но оно есть, пусть не всех устраивает, или не иметь вообще ничего?

Если мы через 10-15 лет не вернемся в Лигу чемпионов, стоит задуматься об Азии. Но никто не знает ответа, поэтому до сих пор никто никуда и не перешел, – сказал вратарь «Краснодара» и сборной России. 

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35 комментариев

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Mihail0910
Если через 10-15 лет не вернёмся в Еврокубки о многом стоит задуматься
+25
-3
+22
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savik-A.M.
Через 15 лет скорее уже не будет "клиента" который все это заварил
+26
-14
+12
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DiegoBaggioRonaldinho
Этот чудак со своими бабами разобраться не может, а вы у него спрашиваете про Европу и Азию.
+5
0
+5
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Max Zhomkov
не изменится. Иран под санкциями с 1984 года. Но их хотя бы из спорта не выгнали. Пока будет открытый прямой вооруженный конфликт с Украиной международного спорта в полном смысле этого слова не будет. А этот конфликт или война, называйте как хотите - он надолго. В обеих странах сильные националистические и милитаристские движения в верхах, поэтому корячиться и погибать простому народу ещё долго :(
+11
-7
+4
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Игорь М.
Ответ Adjusted
Думаю что Байден и пяти не протянет.
Не знал, что в 2014 году Байден на Донбасс отправил Гиркина)
+8
-4
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Василий Васильев
Ответ Ярик01
У России больше потенциал финансировать войну? И не только войну.
Нет ,но для Путина это главная тема,все деньги на войну,на все остальное не будет ,на это найдут.
+2
0
+2
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Mikko
Ответ Игорь М.
Не знал, что в 2014 году Байден на Донбасс отправил Гиркина)
Печеньки на Майдане Гиркин раздавал?
+5
-3
+2
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Ярик01
Ответ Василий Васильев
не думаю что США и Европа будут много лет финансировать войну,не будет финансирования ,будут переговоры .
У России больше потенциал финансировать войну? И не только войну.
+2
0
+2
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Balt
Ещё один про переход в Азию. Нет, и ещё раз нет. Совершенно бестолковая и бесполезная и даже вредная затея. В-первых уровень: драматическая разница между УЕФА и АФК. Во-вторых - на ЧМ всё равно не пустят, да и в Азии есть сборные и команды из стран некоторых которые легко играть откажутся. Да и обратно потом в УЕФА не вернёшься. Пока лишь бан, пока лишь, условно говоря, на трибуну пересадили смотреть за всеми турнирами.
+2
-1
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Василий Васильев
Ответ Фёдор Кузнецов
В истории очень мало таких игроков кто хотя бы приблизился к 200 матчам в ЕК
200 матчей на уровне сборной и еврокубков я имел ввиду
+1
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Василий Васильев
Ответ Max Zhomkov
не изменится. Иран под санкциями с 1984 года. Но их хотя бы из спорта не выгнали. Пока будет открытый прямой вооруженный конфликт с Украиной международного спорта в полном смысле этого слова не будет. А этот конфликт или война, называйте как хотите - он надолго. В обеих странах сильные националистические и милитаристские движения в верхах, поэтому корячиться и погибать простому народу ещё долго :(
не думаю что США и Европа будут много лет финансировать войну,не будет финансирования ,будут переговоры .
+4
-3
+1
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Фут.Боль
Ответ Balt
Ещё один про переход в Азию. Нет, и ещё раз нет. Совершенно бестолковая и бесполезная и даже вредная затея. В-первых уровень: драматическая разница между УЕФА и АФК. Во-вторых - на ЧМ всё равно не пустят, да и в Азии есть сборные и команды из стран некоторых которые легко играть откажутся. Да и обратно потом в УЕФА не вернёшься. Пока лишь бан, пока лишь, условно говоря, на трибуну пересадили смотреть за всеми турнирами.
Сейчас в изоляции уровень прямо растет, я смотрю. Уже 2 года нигде не играем. Вы предлагаете 10-15 лет подождать? Переход в Азию в таком случае выглядит более правильным шагом. Кто вам сказал, что там команды откажутся играть? Там более 50 стран, большинство, уверен, выступит за участие России, остальные подчинятся и никуда не денутся, в Азии нет условных поляков, которые заварили кашу с отказом играть,а УЕФА на эмоциях повелись на это. Да, не пустят ,возможно,на ЧМ, но в турнирах под эгидой АФК это играть не помешает. Почитайте уставы конфедераций. Они самостоятельны в проведении континентальных турниров и не подчиняются ФИФА. Да и вернуться в УЕФА всегда можно будет,когда ситуация будет благоприятной для этого, почему сразу нет?
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Василий Васильев
Ответ Max Zhomkov
всё зависит от США, как и всегда впрочем. Европа даёт оружие под давлением США. но мне кажется даже если республиканцы байдена сменят - особо ничего не поменяется. Будут давать деньги и оружие, только в меньших объемах. А вообще все это мерзость, мне очень не нравится всё это
Особенно это не нравится тем кто в окопах сотнями гибнет каждый день .
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Max Zhomkov
Ответ Василий Васильев
не думаю что США и Европа будут много лет финансировать войну,не будет финансирования ,будут переговоры .
всё зависит от США, как и всегда впрочем. Европа даёт оружие под давлением США. но мне кажется даже если республиканцы байдена сменят - особо ничего не поменяется. Будут давать деньги и оружие, только в меньших объемах. А вообще все это мерзость, мне очень не нравится всё это
+3
-3
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Фёдор Кузнецов
Ответ Василий Васильев
200 матчей на уровне сборной и еврокубков я имел ввиду
Ему никто не мешает уйти в клуб из Еврокубков
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Фёдор Кузнецов
Ответ Василий Васильев
А могло быть 200 этих матчей
В истории очень мало таких игроков кто хотя бы приблизился к 200 матчам в ЕК
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Фёдор Кузнецов
Ответ Василий Васильев
Никуда не вернут Россию ещё очень долго ,карьера Матвея в сборной и еврокубках закончилась даже не начавшись.
Игры на Евро, под 20 матчей в Еврокубках, неслабо для не начавшейся карьеры
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Arti22
Ответ savik-A.M.
Через 15 лет скорее уже не будет "клиента" который все это заварил
Поверь мне, он будет жить вечно))
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Ganibale
Ответ savik-A.M.
Через 15 лет скорее уже не будет "клиента" который все это заварил
Зеленского уже через год не будет с Бидоном
+2
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Pb-SE
Ответ savik-A.M.
Через 15 лет скорее уже не будет "клиента" который все это заварил
Можно помоложе двойников найти.
+5
-5
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