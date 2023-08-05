Сафонов о Европе: «Не могу просто уйти, как Кузяев, у меня контракт с «Краснодаром». Предложений нет, о чем разговаривать?»

Теги премьер-лига Россия лига 1 Франция Гавр Краснодар Далер Кузяев Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов рассказал об отсутствии интереса к нему со стороны клубов из топ-лиг.

– Есть пример Далера Кузяева, который летом перешел во французский «Гавр». У вас осталась цель или мечта отправиться играть в Европу?

– Я не могу просто уйти, как Кузяев. Прежде всего из‑за того, что у меня контракт с «Краснодаром».

Единственная опция ухода – это покупка другим клубом. Как видите, предложений нет.

О чем можно разговаривать, если нет предложений? Не вижу смысла это обсуждать, – заявил вратарь «Краснодара».

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