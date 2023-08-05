Матвей Сафонов рассказал об игре «Краснодара» при главном тренере Владимире Ивиче.

— Чем отличается «Краснодар» при Иличе?

— Думаю, сейчас в игре команды прослеживается цель — одержать победу любой ценой. Возможно, у команды не все может получаться на поле, но мы как одно целое ведем матч к победе.

Раньше такого у нас не было, прослеживалась, возможно, какая‑то расхлябанность. Мы могли вести со счетом 2:0, но в итоге проигрывать сопернику. Было много таких матчей, даже в прошлом сезоне.

Мне верится, что такое больше «Краснодару» несвойственно. Надеюсь, нашей отличительной чертой будет то, что мы сможем доводить матчи до победы.

— Не думаете, что такая игра может перестать нравится зрителям?

— Слушайте, я не могу сказать, что, забивая один–два мяча, мы играем на сохранение счета. Просто иногда мы больше перестраховываемся. Сейчас мы понимаем ценность результата. Если мы говорим о чемпионстве или каких‑то трофеев, то в этом и лежит путь к ним, – сказал голкипер « ».

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