Акинфеев в 11-й раз признан вратарем года. Он выиграл приз имени Яшина

Игорь Акинфеев в 11-й раз признан лучшим вратарем года.

Вратарь ЦСКА по итогам сезона-2022/23 в 11-й раз получил награду «Вратарь года» имени Льва Яшина, которая вручается с 1960 года.

Изначально конкурс проводился журналом «Огонек», который с 2009 года входил в структуру издательского дома «Коммерсантъ».

Награждение состоялось вчера на домашнем стадионе ЦСКА перед матчем Фонбет Кубка России с «Факелом» (0:2). Приз Акинфееву вручил главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин.

По окончании сезона лучшего голкипера определяют болельщики, голосующие на сайте газеты «Коммерсантъ», и специалисты — тренеры, функционеры, действующие игроки и обладатели приза прошлых лет, которых опрашивает редакция.

Ранее Акинфеев признавался лучшим вратарем по итогам сезонов 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18 годов. Он рекордсмен конкурса. Вторым по числу наград идет голкипер «Спартака» , которого называли вратарем года шесть раз.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS