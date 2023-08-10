Акинфеев в 11-й раз признан вратарем года. Он выиграл приз имени Яшина

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Ринат Дасаев Футбол

Игорь Акинфеев в 11-й раз признан лучшим вратарем года.

Вратарь ЦСКА по итогам сезона-2022/23 в 11-й раз получил награду «Вратарь года» имени Льва Яшина, которая вручается с 1960 года.

Изначально конкурс проводился журналом «Огонек», который с 2009 года входил в структуру издательского дома «Коммерсантъ».

Награждение состоялось вчера на домашнем стадионе ЦСКА перед матчем Фонбет Кубка России с «Факелом» (0:2). Приз Акинфееву вручил главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин.

По окончании сезона лучшего голкипера определяют болельщики, голосующие на сайте газеты «Коммерсантъ», и специалисты — тренеры, функционеры, действующие игроки и обладатели приза прошлых лет, которых опрашивает редакция.

Ранее Акинфеев признавался лучшим вратарем по итогам сезонов 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18 годов. Он рекордсмен конкурса. Вторым по числу наград идет голкипер «Спартака» Ринат Дасаев, которого называли вратарем года шесть раз.

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16 комментариев

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corazón blanco
Абсолютно заслуженно, столько лет держит высочайший уровень.
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EKSPERT
Игорюха лучший безусловно
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Сергей48
Игорь реально лучший все эти годы… Ровная, стабильная игра, без явных спадов. Поздравляю! Так держать! Удачи, здоровья и футбольного долголетия!
+8
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SlevinKelevra8
Заметим, что на этот раз чтоб доказать свое тотальное превосходство Игорю понадобилось всего 6 игр только начавшегося сезона! Это рекорд!
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BZB
Игорь Акинфеев-символ российского футбола. Оставайся в игре как можно дольше!
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Vatikan
Странно, что так поздно пишут об этом, награждение ещё вчера было на матче
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leon01
Стабильность- признак класса!
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.ru
будь это звание и награда кубком... Игорю их уже два на вечное хранение отдали
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<CRISTIANO>
Игорь никогда не получит ЗМ и не получил бы, но его игра и достижения заставляют задуматься о том, что он очень рядом к тому, чтобы стоять на одной ступени с Великим Яшином.
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Nekrasof
Лучший спору нет!!! ( хоть я и за Спартак)
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Mihail0910
Зашибись, на всю страну 1 вратарь и ни одного нормального защитника.
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Olga.t
Поздравления Игорю с заслуженной наградой!
Уважение и благодарность за верность клубу и отличную игру.
Лучший!
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