«У Сафонова потенциал выше, чем у Акинфеева, но Игорь реализовал себя на все 100%». Сарычев о вратарях

Валерий Сарычев считает, что Матвей Сафонов талантливее Игоря Акинфеева.

– Какого вратаря из можете отметить?

– Я очень рассчитывал на Сафонова и был уверен, что у него хорошо сложится прошедший сезон. Я ставил на то, что его прогресс будет продолжаться. Увы, сезон-2022/23 у не сложился.

сделал правильный шаг, перейдя в « ». Не могу ничего сказать про « », потому что в Санкт-Петербурге вратарская линия не играет ключевую роль.

– Не могу не спросить про ваше отношение к Игорю Акинфееву. Можно ли его назвать лучшим вратарем в российской истории?

– Сто процентов. Это человек, который действительно доказал, что лучший во всех отношениях. Даже в прошедшем сезоне Акинфеев лучший.

Хоть и прочили Сафонову большое будущее. И у него действительно, на мой взгляд, потенциал выше, чем у Игоря, но его ведь нужно реализовать. Акинфеев реализовал себя на все 100%, поэтому он самый стабильный, опытный и эффективный.

Важнейший момент – психология. Если вратарь может быстро восстановиться после неудач и после успехов тоже – это козырная карта. Акинфеев очень здорово умеет контролировать свою психологию. Большой вклад в развитие Игоря внес Слава Чанов, – сказал экс-вратарь «Торпедо».