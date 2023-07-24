«У Сафонова потенциал выше, чем у Акинфеева, но Игорь реализовал себя на все 100%». Сарычев о вратарях

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Краснодар психология Илья Лантратов Валерий Сарычев Матвей Сафонов Футбол

Валерий Сарычев считает, что Матвей Сафонов талантливее Игоря Акинфеева.

– Какого вратаря из РПЛ можете отметить?

– Я очень рассчитывал на Сафонова и был уверен, что у него хорошо сложится прошедший сезон. Я ставил на то, что его прогресс будет продолжаться. Увы, сезон-2022/23 у Матвея не сложился.

Лантратов сделал правильный шаг, перейдя в «Локомотив». Не могу ничего сказать про «Зенит», потому что в Санкт-Петербурге вратарская линия не играет ключевую роль.

– Не могу не спросить про ваше отношение к Игорю Акинфееву. Можно ли его назвать лучшим вратарем в российской истории?

– Сто процентов. Это человек, который действительно доказал, что лучший во всех отношениях. Даже в прошедшем сезоне Акинфеев лучший.

Хоть и прочили Сафонову большое будущее. И у него действительно, на мой взгляд, потенциал выше, чем у Игоря, но его ведь нужно реализовать. Акинфеев реализовал себя на все 100%, поэтому он самый стабильный, опытный и эффективный.

Важнейший момент – психология. Если вратарь может быстро восстановиться после неудач и после успехов тоже – это козырная карта. Акинфеев очень здорово умеет контролировать свою психологию. Большой вклад в развитие Игоря внес Слава Чанов, – сказал экс-вратарь «Торпедо».

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Акинфеев в 19 стал обладателем Кубка УЕФА, к 20 - неоднократным чемпионом России, в 22 года брал бронзу ЧЕ и до 37 продолжает трофеи выигрывать. Сафонов к 24-м бороденку отрастил.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Сафонов ненадёжен был последний сезон,потолка своего он достиг,Игорь лучше по всем показателям.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Плацкарт Вагоныч
Как же я не люблю такие разговоры...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пушка_Кутепова
Не сказал бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пушка_Кутепова
Акинфеев надежнее был в свое время , Сафон часто ошибается , и очень плохо играет ногами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий